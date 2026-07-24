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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 24 July 2026 (18:59 IST)

22.80 KMPL माइलेज और 1300 KM रेंज वाली Honda ZR-V Hybrid SUV भारत में लॉन्च

Honda ZR-V
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (18:59 IST)
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होंडा कार्स इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई फ्लैगशिप SUV Honda ZR-V पेश कर दी है। हालांकि, पहली नजर में यह SUV हर खरीदार के लिए नहीं लगती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे CBU (Completely Built Unit) के रूप में भारत लाया जाएगा, जिससे इसकी कीमत काफी प्रीमियम रहने की उम्मीद है। ऐसे में इसका मुकाबला कई दमदार सात-सीटर प्रीमियम SUVs से होगा।
Honda ZR-V न तो बहुत बड़ी SUV है और न ही इसमें हाई-परफॉर्मेंस पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके बजाय कंपनी ने इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिया है, जो स्पोर्टी ड्राइविंग की बजाय बेहतर माइलेज और स्मूद परफॉर्मेंस पर फोकस करता है।

हर किसी के लिए नहीं है Honda ZR-V

होंडा का मानना है कि ZR-V उन ग्राहकों के लिए है जो दिखावटी फीचर्स की बजाय भरोसेमंद इंजीनियरिंग, क्वालिटी और लंबे समय तक टिकाऊ कार को प्राथमिकता देते हैं। कंपनी की पुरानी Honda CR-V भी इसी सोच के साथ आई थी। भले ही उसकी कीमत ज्यादा थी और उसकी बिक्री सीमित रही, लेकिन जिन ग्राहकों ने उसे खरीदा, उन्होंने उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता की हमेशा सराहना की। Honda ZR-V भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती दिखाई देती है।
 

यूरोपीय डिजाइन वाली प्रीमियम क्रॉसओवर

 
डिजाइन की बात करें तो Honda ZR-V का लुक काफी हद तक यूरोपीय क्रॉसओवर जैसा है। इसका डिजाइन सादगी के साथ प्रीमियम अहसास देता है और समय के साथ भी आकर्षक बना रहेगा।
 
SUV में:
 
  • इंटरनेशनल Honda Civic से प्रेरित स्लिम LED हेडलैंप
  • पहली जनरेशन Audi Q7 जैसी रियर स्टाइलिंग
  • Maserati से प्रेरित फ्रंट ग्रिल
  • बॉडी-कलर्ड क्लैडिंग
  • ड्यूल-फंक्शन एग्जॉस्ट टिप्स
  • 18-इंच अलॉय व्हील्स
 
जैसे डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं।
 

दिखावे से ज्यादा भरोसे पर जोर

Honda ZR-V में कई ऐसे आकर्षक और दिखावटी फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जो आजकल प्रीमियम SUVs में आम हो चुके हैं। इसके बजाय कंपनी ने उन फीचर्स और इंजीनियरिंग पर फोकस किया है, जो लंबे समय तक टिकाऊ और भरोसेमंद साबित हों। यही वजह है कि यह SUV हर ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो प्रीमियम गुणवत्ता, मजबूत हाइब्रिड तकनीक और लंबे समय तक बेहतर ओनरशिप अनुभव चाहते हैं।

सीमित संख्या में होगी उपलब्ध

 
Honda ZR-V को भारत में सीमित संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य बड़े पैमाने पर बिक्री नहीं, बल्कि चुनिंदा ग्राहकों को प्रीमियम हाइब्रिड SUV का विकल्प देना है।
क्या हैं फीचर्स  

Honda ZR-V: इंजन, माइलेज और फीचर्स

 
नई Honda ZR-V में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ डुअल-मोटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। यह पावरट्रेन संयुक्त रूप से 184 हॉर्सपावर (hp) की पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
 
इंजन की पावर e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए फ्रंट व्हील्स तक पहुंचती है। कंपनी के अनुसार यह हाइब्रिड SUV सिर्फ 7.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी अधिकतम स्पीड 172 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित) है।
 
माइलेज की बात करें तो Honda ZR-V हाइब्रिड 22.80 किमी प्रति लीटर का प्रमाणित (Certified) फ्यूल इकोनॉमी देने का दावा करती है। कंपनी के मुताबिक, यह SUV एक फुल टैंक में लगभग 1,300 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान कर सकती है।
 
  • Honda ZR-V के प्रमुख फीचर्स
  • 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
  • 4-वे पावर एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट
  • मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
  • पैनोरमिक सनरूफ
  • डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
  • वायरलेस फोन चार्जिंग
  • 12-स्पीकर Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम
  • पावर्ड टेलगेट
  • एम्बिएंट लाइटिंग
  • सेफ्टी फीचर्स
  • 8 एयरबैग
  • लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
  • 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा
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