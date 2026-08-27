Nepal flash flood : नेपाल में तबाही, अपनों की तलाश के बीच सद्गुरु जग्गी वासुदेव की आंखों से छलके आंसू

नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आए भीषण फ्लैश फ्लड ने बड़ी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए ईशा फाउंडेशन के 77 यात्री और स्वयंसेवक लापता बताए जा रहे हैं। अपनों की तलाश और उनकी सुरक्षा को लेकर ईशा फाउंडेशन से जुड़े लोगों में चिंता का माहौल है।

इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव भी बेहद भावुक नजर आए। यात्रा दल के सदस्यों के लापता होने की खबर ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया है। अपनों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद के बीच उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सद्गुरु लापता लोगों की सूची पढ़ते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि लापता लोगों में 22 अमेरिका से, 12 कनाडा से, 11 ऑस्ट्रेलिया से, 9 ब्रिटेन से और 4 जर्मनी से हैं। कुल मिलाकर 80 लोग लापता हैं, जिनमें 34 पुरुष और बाकी महिलाएं शामिल हैं। इस ग्रुप में तीन वालंटियर और एक डॉक्टर भी शामिल थे।





मांगी जाने की इजाजत सद्‌गुरु ने अधिकारियों को लिखे अपने पत्र में कहा कि वे और लापता लोगों के परिवार ग्यारोंग जाकर तलाशी अभियान में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि इससे रेस्क्यू टीम के काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी, बल्कि वे सिर्फ परिवारों को कोई सुराग दिलाने में मदद करना चाहते हैं। फिलहाल सद्‌गुरु साका में मौजूद हैं और उन्होंने वहां से ग्यारोंग जाने की मंजूरी मांगी है।

भीषण जलप्रलय से मची तबाही

नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में भारी नुकसान की खबर है। तेज पानी के बहाव ने रास्तों और संपर्क व्यवस्था को प्रभावित किया है, जिससे राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलें सामने आ रही हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए यात्रियों और स्वयंसेवकों का पता लगाने के लिए बचाव एवं राहत प्रयास जारी हैं। लापता लोगों के परिवार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं।