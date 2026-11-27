चिप्स-बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स के पैकेट पर दिखेगा लाल चेतावनी निशान, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, चीनी-नमक और फैट की खुलेगी पोल

बाजार से चिप्स, बिस्कुट, नमकीन, चॉकलेट या पैकेटबंद पेय पदार्थ खरीदते समय अब ग्राहकों को उनकी पोषण संबंधी जानकारी समझने में आसानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (FoPNL) लागू करने की दिशा में अहम निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिन उत्पादों में चीनी, सैचुरेटेड फैट या नमक की मात्रा तय सीमा से अधिक होगी, उनके पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनी देने की व्यवस्था की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 2026 को दिए फैसले में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को चेतावनी लेबल के नियमों को संशोधित करने और तय समयसीमा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। यह मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ के सामने था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी नए चेतावनी लेबल तत्काल हर पैकेट पर दिखना शुरू नहीं होंगे। पहले FSSAI को नियमों को अंतिम रूप देना होगा और उसके बाद कंपनियों को निर्धारित समय में उनका पालन करना होगा।



पैकेट पर अलग-अलग लाल निशान में मिलेगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, चीनी, सैचुरेटेड फैट और नमक के लिए अलग-अलग चेतावनी निशान होने चाहिए। इसके लिए लाल रंग के षट्कोण (हेक्सागन) के भीतर संबंधित पोषक तत्व की चेतावनी और मानकीकृत चित्रात्मक संकेत देने की व्यवस्था की जाएगी।

इसका मतलब है कि अगर किसी पैकेट में चीनी की मात्रा तय सीमा से अधिक है, तो उस पर 'हाई शुगर' की चेतावनी दिखेगी। इसी तरह अधिक सैचुरेटेड फैट या नमक होने पर अलग चेतावनी दी जाएगी। किसी उत्पाद में एक से अधिक पोषक तत्व तय सीमा से अधिक होने पर संबंधित चेतावनियां भी दिखाई जाएंगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि चीनी के आकलन में केवल मिलाई गई चीनी (Added Sugar) के बजाय कुल चीनी (Total Sugars) और फैट के मामले में केवल मिलाए गए फैट के बजाय सैचुरेटेड फैट को आधार बनाया जाए। नमक को भी चेतावनी वाले पोषक तत्वों में शामिल किया जाएगा।

FSSAI को नियम बनाने के लिए मिला समय

सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI की ओर से नियमों को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित करीब चार महीने की समयसीमा को उचित माना है। इसके बाद खाद्य कारोबारियों को नए लेबलिंग नियमों के अनुरूप पैकेजिंग बदलने के लिए 365 दिन का संक्रमणकाल मिलेगा।





अदालत ने कहा है कि इस अवधि का सख्ती से पालन होना चाहिए और कंपनियों को आम तौर पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि FSSAI को नियमों के मसौदे, पोषक तत्वों की सीमा और चेतावनी के प्रारूप को वैज्ञानिक आधार पर तय करना होगा। मामले में प्रगति की जानकारी लेने के लिए इसे दस सप्ताह बाद फिर सूचीबद्ध किया जाएगा।

आम आदमी को कैसे होगा फायदा?

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन ग्राहकों को हो सकता है, जिन्हें खाद्य पदार्थों के पैकेट के पीछे लिखी छोटी-छोटी पोषण संबंधी जानकारियां समझने में परेशानी होती है।

1. खरीदारी के समय तुरंत मिलेगी जानकारी: ग्राहक पैकेट के सामने बने चेतावनी निशान देखकर समझ सकेंगे कि उत्पाद में चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट अधिक है या नहीं।

2. बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ चुनना आसान: माता-पिता बच्चों के लिए बिस्कुट, चिप्स, चॉकलेट और पैकेटबंद पेय खरीदते समय पोषण संबंधी चेतावनी देखकर अधिक सोच-समझकर फैसला ले सकेंगे।

3. डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले लोगों को मदद: अधिक चीनी या नमक वाले उत्पादों की पहचान आसान हो सकती है। हालांकि, ऐसे मरीजों को अपनी व्यक्तिगत खानपान संबंधी सलाह डॉक्टर या डाइटीशियन से ही लेनी चाहिए।

4. ब्रांड के बजाय पोषण पर भी ध्यान: ग्राहक सिर्फ विज्ञापन, पैकेट और ब्रांड देखकर खरीदारी करने के बजाय उत्पाद की पोषण संबंधी गुणवत्ता पर भी ध्यान दे सकेंगे।

5. कंपनियों पर बेहतर उत्पाद बनाने का दबाव: चेतावनी लेबल से बचने या ग्राहकों की पसंद बनाए रखने के लिए कुछ कंपनियां अपने उत्पादों में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट कम करने पर विचार कर सकती हैं।

खाद्य कंपनियों को बदलनी पड़ सकती है रणनीति

नए नियमों का असर सिर्फ पैकेजिंग तक सीमित नहीं रहेगा। बिस्कुट, नमकीन, कन्फेक्शनरी, स्नैक्स और मीठे पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और फॉर्मूलेशन पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। जिन उत्पादों में पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होगी, उन्हें पैकेट पर चेतावनी दिखानी होगी। ऐसे में कंपनियां ग्राहकों के बीच अपने उत्पादों की छवि बनाए रखने के लिए सामग्री में बदलाव करने पर भी विचार कर सकती हैं।

यह मामला 3S एंड आवर हेल्थ सोसाइटी की जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में मांग की गई थी कि पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर पोषण संबंधी चेतावनी अधिक स्पष्ट हो, ताकि ग्राहक खरीदारी के समय सही जानकारी के आधार पर फैसला कर सकें।