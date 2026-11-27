शरद पवार ने कांग्रेस से अलग क्यों लिया स्टैंड? परिसीमन बिल पर NCP की 50% वाली शर्त का क्या है मतलब

कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करने के पक्ष में है। साथ ही, नए परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन को वर्ष 2051 तक यथावत रखने का प्रस्ताव है।

सवाल उठ रहा है कि आखिर शरद पवार की पार्टी ने कांग्रेस से अलग रुख क्यों अपनाया और इसके पीछे उसकी क्या राजनीतिक मजबूरी या रणनीति हो सकती है?

NCP-SP के नेता जितेंद्र आव्हाड ने 27 नवंबर को पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन का समर्थन करेगी, बशर्ते लोकसभा की सीटों में सभी राज्यों के लिए समान रूप से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। यह घोषणा शरद पवार से मुलाकात के बाद की गई।

NCP-SP ने रखी यह शर्त

NCP-SP के समर्थन की सबसे अहम शर्त यह है कि लोकसभा की सीटों में सभी राज्यों के लिए समान रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो। पार्टी का तर्क है कि परिसीमन के नाम पर किसी राज्य की संसद में हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। संशोधित प्रस्ताव में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 तक बनाए रखने की बात सामने आई है।

कांग्रेस ने क्या कहा

कांग्रेस ने शरद पवार की पार्टी के परिसमीन विधेयक को समर्थन करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा फैसला इंडी गठबंधन की बैठक में लिया जाना चाहिए था।

INDIA गठबंधन के भीतर अलग पहचान का सवाल

एनसीपी (SP) ने व्हिप जारी कर सांसदों को दिया निर्देश

एनसीपी (SP) ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए एक 'व्हिप' भी जारी किया है। इसमें उन्हें 30 नवंबर से सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। एनसीपी (एसपी) के पास आठ लोकसभा सांसद हैं। पार्टी ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए जरूरी संख्या बल पर चर्चा चल रही है। इस तरह के कानून को पारित करने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। 543 सदस्यों वाले सदन में अभी पांच सीटें खाली हैं, जिससे प्रभावी संख्या 538 रह जाती है। इस हिसाब से, दो-तिहाई बहुमत के लिए लगभग 359 वोटों की जरूरत होगी।

क्या INDIA गठबंधन में बढ़ेगी दूरी?

परिसीमन बिल पर NCP-SP और कांग्रेस के अलग-अलग रुख ने INDIA गठबंधन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। 28 नवंबर को गठबंधन के दलों की बैठक में संसद के विशेष सत्र को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा होनी है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि NCP-SP अपने सशर्त समर्थन के फैसले पर कायम रहती है या गठबंधन की बैठक के बाद कोई साझा रास्ता निकलता है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि NCP-SP का समर्थन सभी राज्यों में समान 50 फीसदी सीटें बढ़ाने की शर्त पर आधारित है, जबकि कांग्रेस महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखते हुए मौजूदा सीटों और राज्यों के प्रतिनिधित्व का अनुपात बनाए रखने की मांग कर रही है। दोनों दलों के बीच मतभेद का असली केंद्र यही है।