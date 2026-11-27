किसानों की मदद पर क्यों भड़के अभिजीत दीपके? 5,000 रुपए की सहायता को बताया नाकाफी, महिला आरक्षण पर भी घेरा

महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित किसानों को दी जा रही 5,000 रुपएकी आर्थिक सहायता को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेता अभिजीत दीपके ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि मंत्री अपने कुत्तों पर भी इससे ज्यादा खर्च करते हैं। दीपके ने किसानों की समस्याओं के साथ-साथ महिला आरक्षण और चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी राजनीतिक दलों से सवाल किए।

जानिए अभिजीत दीपके ने क्या-क्या कहा

5,000 रुपएकी मदद पर सवाल

अभिजीत दीपके ने कहा कि सूखे से प्रभावित किसानों को केवल 5,000 रुपएकी सहायता दी गई है। इतनी कम राशि से किसानों का गुजारा कैसे होगा?

मंत्रियों पर साधा निशाना

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री, विधायक और सांसद अपने कुत्तों पर 5,000 रुपएसे ज्यादा खर्च करते हैं, जबकि किसानों को इतनी कम सहायता दी जा रही है।





किसानों को नहीं मिल रहा बीमा: दीपके के मुताबिक, किसानों ने उन्हें बताया कि वे फसल बीमा का प्रीमियम भरते हैं, लेकिन उन्हें बीमा की राशि नहीं मिलती।

कुछ किसानों को सहायता भी नहीं मिली : उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से दिवाली के दौरान घोषित 5,000 रुपएकी सहायता कुछ किसानों तक नहीं पहुंची है।

खाने के संकट का दावा: दीपके ने कहा कि यवतमाल दौरे के दौरान कुछ किसानों ने उन्हें बताया कि एक-दो महीने बाद उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं बचेगा।

सरकार की जवाबदेही पर सवाल: उन्होंने कहा कि अगर किसानों को पूरी तरह प्रकृति के भरोसे ही रहना है, तो फिर सरकार चुनने का क्या मतलब है? उन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की अपील की।

1972 के सूखे का किया जिक्र : दीपके ने कहा कि 1972 में महाराष्ट्र में भीषण सूखा पड़ा था। उस समय विज्ञान और संसाधन सीमित थे, लेकिन आज वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद किसान प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं।

महिला आरक्षण पर 50 प्रतिशत टिकट की मांग: महिला आरक्षण विधेयक पर उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत तक ही क्यों सीमित रहना चाहिए, जबकि देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी लगभग आधी है।

राजनीतिक दलों को दी चुनौती: दीपके ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर गंभीर सभी राजनीतिक दलों को आगामी विधानसभा चुनावों में 50 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने चाहिए।

मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल : उन्होंने राजनीतिक दलों से पूछा कि उनके मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं और महिला प्रतिनिधित्व की बात करने वाले दलों को पहले अपने स्तर पर महिलाओं को पर्याप्त अवसर देना चाहिए।

विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की स्थिति जानने पहुंचे थे नेता

अभिजीत दीपके और कॉजपा के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को समझने के लिए यवतमाल जिले का दौरा किया था। इसी दौरान दीपके ने किसानों से बातचीत के आधार पर राज्य सरकार की सहायता राशि, फसल बीमा और कृषि संकट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।