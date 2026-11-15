लाभ पंचमी के दिन एक्शन मोड में DyCM हर्ष संघवी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की अहम बैठक

गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे हर्ष संघवी लाभ पंचमी के शुभ अवसर पर ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत बनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।खास तौर पर ड्रग्स के दुष्प्रभाव के खिलाफ अभियान तेज करने, अपराध पर अंकुश लगाने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग को सक्रिय रूप से काम करने पर जोर दिया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, लाभ पंचमी के दिन हर्ष संघवी ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई।बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, पुलिस विभाग के कामकाज और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।बैठक में ड्रग्स के बढ़ते दुष्प्रभाव और इसके खिलाफ चल रही लड़ाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। राज्य में ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने और नशीले पदार्थों से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस तंत्र को अधिक सतर्कता के साथ काम करने पर जोर दिया गया।खास तौर पर युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पुलिस विभाग को सक्रिय रुख अपनाने और ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए नई रणनीति तैयार करने के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की गई। हर्ष संघवी ने पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ काम करने पर जोर दिया।