us-israel iran war : US KC-135 क्रैश या ईरानी हमले में तबाह, आखिर क्या है सच, 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को पुष्टि की कि इराक में एक अमेरिकी सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 6 लोगों में से 4 की मौत हो गई। यह विमान एक KC-135 एरियल टैंकर था, जो लंबी दूरी के मिशन के दौरान लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के लिए अमेरिकी सेना का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है। अमेरिकी सेना ने कहा कि इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिका के ईंधन भरने वाले केसी-135 विमान में सवार चालक दल के 6 सदस्यों में से 4 की मौत की पुष्टि हुई।





हादसे के बाद ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इससे पूर्व 1 मार्च को कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर हुए हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इस महीने सऊदी अरब में हुए हमले में घायल एक सैनिक की बाद में मौत हो गई थी।

सेंट्रल कमांड के अनुसार, 12 मार्च को पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी KC-135 विमान गिर गया था। कमांड ने आगे कहा कि विमान का नुकसान किसी दुश्मन की गोलीबारी या 'फ्रेंडली फायर' के कारण नहीं हुआ है, और घटना की परिस्थितियों की फिलहाल जांच की जा रही है। स्थिति की संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि इस घटना में शामिल दूसरा विमान भी एक KC-135 टैंकर ही था।

सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, "जैसे-जैसे स्थिति स्पष्ट होगी, अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हम अतिरिक्त विवरण जुटाने और सैन्य कर्मियों के परिवारों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करते हैं।"

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026 इराक में 'इस्लामिक रेजिस्टेंस', जो ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों का एक गठबंधन है, ने अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान को मार गिराने की जिम्मेदारी ली है। उनका दावा है कि यह "देश की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र की रक्षा" में किया गया था।

KC-135, जिसे 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में बोइंग द्वारा निर्मित किया गया था, लंबे समय से अमेरिकी सेना के हवाई ईंधन भरने वाले बेड़े का एक मुख्य हिस्सा रहा है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमेरिकी विमानों को ईंधन के लिए उतरे बिना मिशन को विस्तार देने में सक्षम बनाता है।

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना के अभियानों के दौरान सार्वजनिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने वाला यह चौथा विमान है। पिछले हफ्ते, अमेरिकी सेना ने पुष्टि की थी कि कुवैत की 'फ्रेंडली फायर' (गलती से अपनी ही सेना पर गोलीबारी) में तीन अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि F-15E स्ट्राइक ईगल में सवार सभी छह चालक दल के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए थे और बचाए जाने के बाद उनकी स्थिति स्थिर थी।