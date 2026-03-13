शुक्रवार, 13 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. iran supreme leader mojtaba khamenei health mystery injury coma trump reaction
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (08:30 IST)

मोजतबा खामेनेई कहां हैं? IDF ने उठाए सवाल, ट्रंप बोले- शायद जिंदा हैं

donald trump on mojtaba khamenei
ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की हालत को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वह एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी हालत काफी नाजुक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि वे कोमा में है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका इलाज कर रही है। इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप का भी मानना है कि मोजतबा जिंदा है, हालांकि वे घायल हो सकते हैं।
 
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अस्पताल के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है और वहां केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है।

सामने आया मुजतबा खामेनेई का पहला बयान

ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने संदेश में मोजतबा खामनेई ने कहा कि हर मौत का बदला लेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई का पहला संदेश सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। बयान में कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उन पर हमला किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि ईरान अभी झुकने के मूड में नहीं हैं। 

IDF ने उठाए सवाल

IDF ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में पूछा, 'मुजतबा कहां हैं? वह लोगों से ‘बात’ कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? वह क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं?'

मोजतबा पर क्या बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मोजतबा खामेनेई अभी जिंदा हैं, लेकिन संभव है कि वे गंभीर रूप से घायल हों। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज रेडियो से बातचीत में यह बात कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं, तो उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि शायद वह जिंदा हैं। मुझे लगता है कि मोजतबा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वह किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍स

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍सSupreme Court's historic decision on euthanasia case : इच्छामृत्यु मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। खबरों के अनुसार, न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव युथनेसिया) की देश में पहली बार स्वीकृति देते हुए उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति की कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दे दी, ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेट

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेटसीएम योगी के वेस्ट मैनेजमेंट विजन को मिशन के रूप में रामपुर जिला प्रशासन ने धरातल पर उतारा, निष्क्रिय 8 सरकारी एंबुलेंस को किया गया मॉडिफाई

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbers

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbersLPG Gas Cylinder crisis: ईरान, अमेरिका और इजरायल के वॉर का असर भारत के कई राज्‍यों पर हो रहा है। कई शहरों में LPG Gas Cylinder को लेकर दिक्‍कतें आ रही हैं। कोई बुकिंग में परेशान है तो कहीं डीलर की तरफ से कोई रिस्‍पोंस नहीं मिल रहा है। कई बार सिलेंडर बुक होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं दी जाती, या फिर कुछ डीलर ज्यादा पैसे मांगकर ही सिलेंडर देने की कोशिश करते हैं।

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारेंNuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

मोजतबा खामेनेई कहां हैं? IDF ने उठाए सवाल, ट्रंप बोले- शायद जिंदा हैं

मोजतबा खामेनेई कहां हैं? IDF ने उठाए सवाल, ट्रंप बोले- शायद जिंदा हैंईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की हालत को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वह एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी हालत काफी नाजुक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि वे कोमा में है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका इलाज कर रही है। इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप का भी मानना है कि मोजतबा जिंदा है, हालांकि वे घायल हो सकते हैं।

मिडिल ईस्ट में जंग का 14वां दिन: इराक में अमेरिकी विमान क्रैश, मोजतबा खामेनेई की हालत पर सस्पेंस, LPG अफवाहों पर मोदी की चेतावनी

मिडिल ईस्ट में जंग का 14वां दिन: इराक में अमेरिकी विमान क्रैश, मोजतबा खामेनेई की हालत पर सस्पेंस, LPG अफवाहों पर मोदी की चेतावनी13 March Top News : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्‍ध चल रहा है। इराक में एक अमेरिकी सैन्य रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर के स्वास्थ्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच पीएम मोदी ने देश में एलपीजी को लेकर फैल रही अफवाहों और घबराहट पैदा करने की कोशिशों पर कड़ा बयान दिया। आज की बड़ी खबरें :

LPG को लेकर PM मोदी ने कहा- कुछ लोग पैदा कर रहे हैं डर का माहौल? कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

LPG को लेकर PM मोदी ने कहा- कुछ लोग पैदा कर रहे हैं डर का माहौल? कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाईप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एलपीजी गैस को लेकर फैल रही अफवाहों और घबराहट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देश में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद को जनता के सामने बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि देश के हित को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा से शादी कर फरमान ने तोड़े परिवार के अरमान, क्या बोले पिता

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा से शादी कर फरमान ने तोड़े परिवार के अरमान, क्या बोले पितामहाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुईं 'कुंभ गर्ल' मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चाओं में रहने की वजह उनकी निजी जिंदगी है। मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ मंदिर में विवाह कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने शादी की सूचना परिवार को नहीं दी, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से फरमान के परिवार को शादी की जानकारी मिली। परिवार हैरान रह गया।

donald trump का 'सीक्रेट प्लान' आया सामने, तेल कीमतें बढ़ने से कैसे लाभ कमाएगा अमेरिका

donald trump का 'सीक्रेट प्लान' आया सामने, तेल कीमतें बढ़ने से कैसे लाभ कमाएगा अमेरिकाअमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा भीषण युद्ध अब 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 'दुष्ट साम्राज्य' करार देते हुए सख्त चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि तेल की बढ़ती कीमतों से अमेरिका को आर्थिक फायदा हो रहा है, लेकिन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com