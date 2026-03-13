शुक्रवार, 13 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन/तेहरान , शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (13:12 IST)

खाड़ी में बड़ा हमला? ईरान बोला- युद्धपोत USS Abraham Lincoln को मार गिराया, अमेरिका ने बताया झूठ

Abraham Lincoln Carrier Strike Group
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक बयान में दावा किया है कि उनकी एक बैलिस्टिक मिसाइल ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। इस हमले के चलते युद्धपोत काम करने की स्थिति में नहीं रह गया है और उसे खाड़ी जल क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ALSO READ: तेल संकट के बीच अमेरिका का यू-टर्न: दुनिया को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट
 
IRGC ने एक बयान जारी कर कहा है कि ओमान के जलक्षेत्र में एक सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। यह युद्धपोत ईरान की समुद्री सीमा से करीब 340 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद अमेरिकी युद्धपोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप पीछे हट गया।
 
ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए किए गए हमले में एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों और एडवांस ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। ALSO READ: लड़ाई अमेरिका की, मुनाफा रूस का! मध्य-पूर्व संकट और वैश्विक तेल राजनीति का नया समीकरण

ईरान के दावे पर क्या बोला अमेरिका?

अमेरिकी सेना ने ईरान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में लगातार मदद कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरानी पहले भी ऐसे दावे कर चुके हैं, जिनमें मिसाइलें पोत के करीब भी नहीं पहुंची थीं।
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 14वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल सप्लाई बाधित होने से अमेरिका की चिंता बढ़ती नजर आ रही है।
edited by : Nrapendra Gupta
Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍स

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍सSupreme Court's historic decision on euthanasia case : इच्छामृत्यु मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। खबरों के अनुसार, न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव युथनेसिया) की देश में पहली बार स्वीकृति देते हुए उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति की कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दे दी, ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेट

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेटसीएम योगी के वेस्ट मैनेजमेंट विजन को मिशन के रूप में रामपुर जिला प्रशासन ने धरातल पर उतारा, निष्क्रिय 8 सरकारी एंबुलेंस को किया गया मॉडिफाई

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbers

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbersLPG Gas Cylinder crisis: ईरान, अमेरिका और इजरायल के वॉर का असर भारत के कई राज्‍यों पर हो रहा है। कई शहरों में LPG Gas Cylinder को लेकर दिक्‍कतें आ रही हैं। कोई बुकिंग में परेशान है तो कहीं डीलर की तरफ से कोई रिस्‍पोंस नहीं मिल रहा है। कई बार सिलेंडर बुक होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं दी जाती, या फिर कुछ डीलर ज्यादा पैसे मांगकर ही सिलेंडर देने की कोशिश करते हैं।

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारेंNuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है।

LIVE: अमेरिका ने रूसी तेल से प्रतिबंध हटाया, 30 दिन तक खरीद सकेंगे कच्चा तेल

LIVE: अमेरिका ने रूसी तेल से प्रतिबंध हटाया, 30 दिन तक खरीद सकेंगे कच्चा तेलLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से जारी युद्ध के बीच सभी देशों को रूस से तेल खरीदी की मंजूरी दे दी है। पल पल की जानकारी...

LPG को लेकर PM मोदी ने कहा- कुछ लोग पैदा कर रहे हैं डर का माहौल? कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

LPG को लेकर PM मोदी ने कहा- कुछ लोग पैदा कर रहे हैं डर का माहौल? कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाईप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एलपीजी गैस को लेकर फैल रही अफवाहों और घबराहट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देश में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद को जनता के सामने बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि देश के हित को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

तेल संकट के बीच अमेरिका का यू-टर्न: दुनिया को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट

तेल संकट के बीच अमेरिका का यू-टर्न: दुनिया को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूटUS allows Russian oil purchase : ईरान द्वारा तेल गैस में आग लगाने की धमकी से दुनियाभर के तेल बाजार में दहशत मच गई। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है।

आज लाडली बहनों के खातों में पहुंचेगी खुशियों की 34वीं किश्त, CM डॉ. मोहन यादव 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के देंगे तोहफा

आज लाडली बहनों के खातों में पहुंचेगी खुशियों की 34वीं किश्त, CM डॉ. मोहन यादव 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के देंगे तोहफामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर जिले के शबरी माता मंदिर घाटीगाँव में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों के बैंक खातों में 1836 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण करेंगे। यह राशि योजना की 34वीं किश्त के रूप में बहनों को प्रदान की जा रही है।

रसोई गैस संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, भोपाल में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से पैनिक माहौल

रसोई गैस संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, भोपाल में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से पैनिक माहौलरसोई गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस कंपनियों द्वारा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इनमें भारत गैस हेल्पलाइन नंबर 1800-22-4344, इंडेन गैस हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 तथा एचपी गैस हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 शामिल हैं, जिन पर गैस सिलेंडर से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
