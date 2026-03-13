खाड़ी में बड़ा हमला? ईरान बोला- युद्धपोत USS Abraham Lincoln को मार गिराया, अमेरिका ने बताया झूठ

IRGC ने एक बयान जारी कर कहा है कि ओमान के जलक्षेत्र में एक सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। यह युद्धपोत ईरान की समुद्री सीमा से करीब 340 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद अमेरिकी युद्धपोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप पीछे हट गया।

ईरान के दावे पर क्या बोला अमेरिका?

अमेरिकी सेना ने ईरान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में लगातार मदद कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरानी पहले भी ऐसे दावे कर चुके हैं, जिनमें मिसाइलें पोत के करीब भी नहीं पहुंची थीं।