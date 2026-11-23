क्या दुनिया की बड़ी शक्तियां नया समीकरण बना रही हैं और भारत बाहर खड़ा है?

US China Russia summit: भारत-अमेरिका संबंधों की बदलती तस्वीर के बीच 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली त्रिपक्षीय बैठक ने वैश्विक राजनीति में एक नया संदेश दिया। तीनों परमाणु शक्तियों के नेताओं का एक साथ बैठना केवल कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का प्रतीक भी है।

क्या है इस बैठक का संदेश?

इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद इसकी तस्वीर नहीं, बल्कि इसका राजनीतिक संकेत है— अमेरिका, चीन और रूस एक-दूसरे के विरोधी होने के बावजूद, अपने हितों के लिए सीधे संवाद करने को तैयार हैं।

महाशक्तियों के मिलन के मायने?

ऐसे में भारत को यह समझना होगा कि उसकी रणनीतिक साझेदारियां किसी स्थायी ध्रुवीकरण की गारंटी नहीं हैं। तीनों शक्तियों के बीच संवाद का अर्थ भारत को अलग-थलग करना या उसके खिलाफ कोई गठजोड़ बनाना नहीं है। लेकिन यह जरूर बताता है कि बड़ी शक्तियां अपने हितों के लिए नए समीकरण बना सकती हैं, जिनमें छोटे और मध्यम देशों की प्राथमिकताएं पीछे छूट सकती हैं।

भारत की चिंता किसी बैठक से अधिक इस बदलती व्यवस्था को लेकर होनी चाहिए। यदि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक संघर्षों पर सीधे समझौते या समन्वय की दिशा में बढ़ते हैं, तो भारत को भी अपनी कूटनीतिक क्षमता और आर्थिक महत्व को और मजबूत करना होगा।

नई विश्व व्यवस्था में केवल किसी गुट का साझेदार होना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को ऐसा देश बनना होगा, जिसके हितों को किसी भी वैश्विक समझौते में नजरअंदाज करना बड़ी शक्तियों के लिए आसान न हो।