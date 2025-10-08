बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Will Chirag Paswan contest the assembly elections alone in Bihar?
Written By Author विकास सिंह
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (12:32 IST)

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?

बिहार में NDA में शीट शेयरिंग का मसला उलझा,35-40 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े चिराग पासवान

Bihar Assembly Elections
बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर NDA गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी  के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अपनी पार्टी के लिए 35-40 सीटों की मांगों को लेकर सीटों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला उलझ गया है। इस बीच बुधवार को अपने पिता रामविलास पासवान की पुष्यतिथि पर चिराग पासवान की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने बिहार के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिता रामविलास पासवान की फोटो के साथ एक पोस्ट कर लिखा कि पापा हमेशा कहा करते थे,"जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।" कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है।

चिराग पासवान की इस पोस्ट से बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। चिराग पासवान आज पिता की पुष्यतिथि पर अपने गृह ग्राम खगाड़िया में है और अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे है। वहीं चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए लिखा कि  अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया. उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थियां भी आईं. पार्टी को साल 2020 में अकेल चुनाव लड़ना पड़ा था. उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया. अकेले चुनाव लड़ा. जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए, उन्हें सिर आंखों पर रखा. बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाता रहा।

धर्मेंद्र प्रधान से चिराग पासवान से दूरी- मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से दूरी बनाने की खबरों ने NDA खेमे में बैचेन बढ़ा दी है। मंगलवार को दिल्ली में सीट बंटवारें को लेकर धर्मेंद्र प्रधान से हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद अब चिराग पासवान ने चुनाव में सीटो के बंटवारे को लेकर अपने बहनोई और सांसद अरुण भारती को आगे किया है जो सीट बंटवारे को लेकर भाजपा से चर्चा करेंगे। 

दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान सहित बिहार भाजपा के बड़े नेताओं से चर्चा के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है. उन्होंने कहा कि बातचीत को पूरा होने दीजिए. समय आने पर ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जातीं, तब तक कुछ भी बताने का कोई उद्देश्य नहीं है. उन्होंने बार-बार कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं।

सीट शेयरिंग पर क्यों उलझा मसला?- बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की नाराजगी की वजह उनकी 35-40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग है। बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक और पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शश के आधार पर चिराग 35-40 सीटों की माग कर रहे है। “बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ के नारे के साथ बिहार की चुनावी राजनीति में कूदने वाले चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीतीं पांच सीटों में से हर सीट पर दो विधानसभा के अलावा उन सीटों पर भी दावेदारी कर रहे जिस पर वर्तमान में भाजपा और नीतीश की पार्टी जेडीयू के विधायक है।

क्या अकेले चुनाव में उतरेंगे चिराग पासवान?- बिहार में 9 अक्टूबर से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरु होना है और अभी भी NDA में सीट बंटवारे का मसला उलझा हुआ है। वहीं अब चिराग पासवान ने जिस तरह से तेवर दिखा रहे उससे इस बात की संभावना बढ़ने लगी है कि चिगाग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव की  तरह अकेले चुनावी मैदान में उतर सकते है। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान ने इसके संकेत चुनाव के एलान से पहले भी कई बार अपने मंचों से दिए थे। वहीं आज मीडिया से बात करते चिराग पासवान ने कहा कि अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थियां भी आईं। पार्टी को साल 2020 में अकेल चुनाव लड़ना पड़ा था. उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया। अकेले चुनाव लड़ा, जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए, उन्हें सिर आंखों पर रखा. बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाता रहा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News हैPakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राजउत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है।

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाश

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाशहरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं।

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जानभारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।

और भी वीडियो देखें

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

बिहार में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधानसभा चुनाव में दांव पर साख, पत्नी लालगंज से लड़ेगी चुनाव!

बिहार में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधानसभा चुनाव में दांव पर साख, पत्नी लालगंज से लड़ेगी चुनाव!बिहार की सियासत में बाहुबली नेताओं का असर आज भी देखा जा सकता है, यहीं कारण है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद अब एक बार फिर बाहुबली नेताओं की चर्चा होने लगी है। जहां एक ओर कुछ बाहुबली खुद चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे है वहीं कुछ बाहुबली जेल की सलाखों के पीछे रहकर अपने परिजनों के जरिए अपना सियासी वजूद बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हे।

क्या बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, दिया बड़ा बयान

क्या बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, दिया बड़ा बयानMaithili Thakur news in hindi : विधानसभा चुनावों के घोषणा के बाद से ही बिहार में सियासी पारा गरमा गया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकती है।

Bihar Assembly Elections 2025: पांच प्रमुख मुद्दे और चेहरे जो तय करेंगे बिहार का 'बाहुबली'

Bihar Assembly Elections 2025: पांच प्रमुख मुद्दे और चेहरे जो तय करेंगे बिहार का 'बाहुबली'Bihar Assembly Elections 2025: बिहार की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित मोड़ों और जातिगत समीकरणों की रणभूमि रही है। आगामी विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को होंगे। यह चुनाव न केवल सत्ता की कुर्सी पर दांव लगाने वाला है, बल्कि कई प्रमुख नेताओं के राजनीतिक करियर का भी अंतिम अध्याय लिख सकता है।

बिहार चुनाव के एलान के बाद एक्शन में लालू यादव, इस पोस्ट से गरमाया सियासी पारा

बिहार चुनाव के एलान के बाद एक्शन में लालू यादव, इस पोस्ट से गरमाया सियासी पाराLalu Yadav Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव के एलान के साथ ही बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया। इस बीच राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चुनाव की तारीखों के हवाले से तंज कसते हुए कहा कि छह और ग्यारह नौ दो ग्यारह।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com