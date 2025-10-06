AAP ने बिहार में 11 विधानसभा सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान

आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को 11 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लिस्ट के मुताबिक बेगूसराय से डॉ. मीरा सिंह, कुशेश्वर से योगी चौपाल, तरैया से अमित कुमार सिंह, कसबा से भानु भारती, बेनीपट्टी से शुभदा यादव, फुलवारीशरीफ से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर से डॉ. पंकज कुमार, किशनगंज से अशरफ आलम, परिहार से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और बक्सर विधानसभा सीट से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह पार्टी प्रत्याशी बनाए गए हैं।