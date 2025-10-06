सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Aam Aadmi Party announced candidates for 11 assembly seats in Bihar
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (23:22 IST)

AAP ने बिहार में 11 विधानसभा सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान

kejriwal
आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को 11 विधानसभा सीटों  के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लिस्ट के मुताबिक बेगूसराय से डॉ. मीरा सिंह, कुशेश्वर से योगी चौपाल, तरैया से अमित कुमार सिंह, कसबा से भानु भारती, बेनीपट्टी से शुभदा यादव, फुलवारीशरीफ से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर से डॉ. पंकज कुमार, किशनगंज से अशरफ आलम, परिहार से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और बक्सर विधानसभा सीट से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह पार्टी प्रत्याशी बनाए गए हैं।
पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तैयार मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। ये मॉडल दो राज्यों में पहले से ही स्वीकृत रही है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुख्य मुद्दा रहेगा। Edited by : Sudhir Sharma
NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया

NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटायाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दाम

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दामअगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। आने वाले महीनों में ईवी कारों के दाम घटने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें अगले 4 से 6 महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर होने की उम्मीद है।

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेता

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 और 11 नवंबर; मतगणना 14 नवंबर को होगी। तारीखें सामने आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रयाएं भी सामने आईं जानिए किसने क्या कहा-

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गयाछिंदवाड़ा में मृतक बच्चों के परिजनों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की मुलाकात

बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे के सामने पिता की विरासत को बचाने की चुनौती?

बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे के सामने पिता की विरासत को बचाने की चुनौती?बिहार की राजनीति में सीवान हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहा है। 90 के दशक में जब बिहार की राजनीति अपराधियों का बोलबाला था तब सिवान में बाहुबली शहाबुद्दीन की हुकूमत चलती थी। आरजेडी के टिकट पर चार बार सांसद चुने जा चुके बाहुबली शहाबुद्दीन की भले ही 2021 में कोरोना से मौत हो गई लेकिन आज भी सीवान में उसके नाम की हुकूमत चलती है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन का बेटा शहाब रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले किसका पलड़ा भारी, युवा-महिला वोटर्स होंगे गेमचेंजर

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले किसका पलड़ा भारी, युवा-महिला वोटर्स होंगे गेमचेंजरबिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का एलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शाम 4 बजे प्रेस कॉफ्रेस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे। बिहार में 5 नवंबर के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते है। चुनाव आयोग बिहार में छठ पूजा के बाद चुनाव करा सकता है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के एलान के 28 दिन बार चुनाव करा सकता है। आज चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस, 243 सीटों पर होगा चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस, 243 सीटों पर होगा चुनावबिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का एलान करेगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉफ्रेस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर सकता है। राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर चुनाव आयोग की टीम दो दिन के दौरे के बाद लौट आई है, इसके बाद आज चुनाव आयोग में सुबह 11 बजे से बड़ी बैठक होने जा रही है। इसके बाद शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे।
