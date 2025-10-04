शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Congresss new move in Bihar After Rahul and Priyanka who is going to increase the problems of NDA
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (19:01 IST)

Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानी

Bihar Assembly Elections 2025
Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। हालांकि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेताओं का बिहार का दौरा शुरू हो गया हैं। भाजपा जहां कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर है जबकि दूसरी ओर विपक्षी दल भी जेडीयू और भाजपा पर निशाना साध रहे है। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आया है। पार्टी ने अब रणनीति के स्टेप पर काम करना शुरू कर दिया है। 
मीडिया खबरों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार दिल्ली और पटना में बैठक कर रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर भी कांग्रेस सक्रिय है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अंतिम दौर में चल रही है। महागठबंधन के नेताओं के अनुसार सीट शेयरिंग पर भी अंतिम मुहर जल्द लगेगी। मीडिया खबरों के मुताबिक चुनावी प्रचार अभियान के तहत कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है कि प्रदेश के हर जिले में बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित होगी। इसका खाका लगभग तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने दौरे, पद यात्रा और रैलियों से बिहार में वोट चोरी की आवाज बुलंद कर दी है। लेकिन अब इन मुद्दों को निरंतर जनता के बीच बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे में दिग्गज नेताओं के दौरे से प्रदेश में माहौल बनेगा।  
समर्थन को वोटों में बदलने की कवायद
6 अक्टूबर के बाद से दिग्गज कांग्रेस नेताओं को जिले स्तर पर प्रचार करने के लिए उतारे जाने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस सभी जिलों में राज्यसभा और लोकसभा सांसद, पूर्व मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए पार्टी विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बड़े आयोजनों से पैदा हुई लहर को जमीनी स्तर पर स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों के समर्थन में वोटों में बदलने की कोशिश करेगी। 
 
बूथ स्तर तक के नेताओं को साधने की तैयारी
यह कार्यक्रम महागठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि जनता में इसका सीधा संदेश जाएगा कि महा गठबंधन में कांग्रेस की हिस्सेदारी सांकेतिक मात्र नहीं है। पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। दिग्गज नेता जमीन पर उतरकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी अपने दम पर उम्मीदवारों के समर्थन में अकेले भी भीड़ जुटाने और वोटरों को आकर्षित करने का दम खम रखती है। जिलों में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी से पार्टी संगठन को भी मजबूती मिलेगी। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े दिखेंगे तो उनकी ऊर्जा और बढ़ेगी। चुनाव से पहले इन कार्यक्रमों से निष्क्रिय कार्यकर्ता भी सक्रिय होंगे और चुनावी मैदान में पूरी क्षमता के साथ जुटेंगे। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

POJK में बवाल जारी, भारत ने कहा- पाक सेना कर रही है बर्बरता

POJK में बवाल जारी, भारत ने कहा- पाक सेना कर रही है बर्बरताViolent protests in PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POJK) में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बुलडोज़र को आग के हवाले कर दिया है। इलाके में तनाव घटाने को लेकर पाकिस्तान सरकार और जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JKAAC) के बीच बातचीत के कल शुरू होने के बावजूद, पीओजेके में भारी अशांति देखी गई।

50 देश, 62 करोड़ दर्शक, अयोध्या की रामलीला ने रचा नया इतिहास

50 देश, 62 करोड़ दर्शक, अयोध्या की रामलीला ने रचा नया इतिहासAyodhyas Ramlila: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों और मार्गदर्शन में अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी और भव्य रामलीला बन चुकी है। डिजिटल क्रांति के दौर में यह आयोजन केवल भारत तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया है।

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगे

आई लव मोहम्मद विवाद में ओवैसी की एंट्री, पूछा इस मुल्क को आप कहां लेकर जाएंगेOwaisi on I Love Mohammad : हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमनी (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में 'आई लव मोदी' बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते।

CM योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, नाम और क्लास पूछकर बोले- खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़ना

CM योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, नाम और क्लास पूछकर बोले- खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़नाChief Minister Yogi Adityanath News : गोरखनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत से बच्चों से मुलाकात की। प्यार लुटाते हुए उनसे आत्मीय बातचीत कर चॉकलेट दिया। नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा और खूब आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम जगजाहिर है। प्रोटोकॉल परे कर बच्चों से मिलना, उनसे ठिठोली करना, उन्हें दुलारना, खूब पढ़ने का आशीर्वाद देना और चॉकलेट देना उनकी खासियत है।

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुख

पाकिस्तान के 15 जेट मार गिराने के दावे पर बोले वायुसेना प्रमुखair force chief on Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का बयान 'मनोहर कहानियां' है। उन्हें खुश रहने दीजिए, आखिरकार, उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने दर्शकों को कुछ दिखाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

और भी वीडियो देखें

बाहुबली आनंद मोहन सिंह बिहार चुनाव में लालू यादव को दे रहे चुनौती, जानें कब आनंद मोहन को काबू में करने के लिए लालू को बुलानी पड़ी थी BSF?

बाहुबली आनंद मोहन सिंह बिहार चुनाव में लालू यादव को दे रहे चुनौती, जानें कब आनंद मोहन को काबू में करने के लिए लालू को बुलानी पड़ी थी BSF?बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहुबली आनंद मोहन सिंह के इस बयान ने सूबे की सियासत में जातिगत राजनीति को फिर हवा दे दी है। बिहार की राजनीति में 90 के दशक में जातीय संघर्ष की आग में तप कर निकले बाहुबली आनंद मोहन सिंह की आज भी बिहार की राजनीति में एक ब्रांड वैल्यू है। यहीं कारण है कि नीतीश सरकार ने गोपालगंज कलेक्टर जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन सिंह को नियमों में बदलाव कर जेल से रिहाई का रास्ता साफ किया।

चुनाव से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगात

चुनाव से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगातDA hike for government employees in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगात दी है। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा।

बिहार में बाहुबली अनंत सिंह 5वीं बार विधायकी की तैयारी में, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए संन्यासी से खौफ के ‘छोटे सरकार’ बनने की पूरी कहानी

बिहार में बाहुबली अनंत सिंह 5वीं बार विधायकी की तैयारी में, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए संन्यासी से खौफ के ‘छोटे सरकार’ बनने की पूरी कहानीबिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले बाहुबली अनंत सिंह एक बार विधायक बनने की तैयारी में है। अनंत सिंह माकोमा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे है। मकोमा विधानसभा राजधानी पटना की 14 विधानसभाओं में से एक है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह को आरजेडी के टिकट पर मकोमा से जीत हासिल हुई थी लेकिन AK-47 से जुड़े एक मामले में सजा होने के चलते उनकी विधायकी खत्म हो गई थी और बाद में 2022 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी मोकमा सीट से आरजेडी के टिकट विधायक चुनी गई। वहीं 2024 में विधानसभा में नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आय़ा तो नीलम सिंह पाला बदलकर जेडीयू के पाले में आ गई और अब अनंत सिंह खुलकर नीतीश के साथ है।

नीतीश. तेजस्वी या प्रशांत किशोर, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी, क्या कहता है सी वोटर का सर्वे

नीतीश. तेजस्वी या प्रशांत किशोर, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी, क्या कहता है सी वोटर का सर्वेBihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जल्द ही तारीखों का एलान हो सकता है। इसी बीच सी वोटर के ताजा सर्वे में बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। सर्वे के अनुसार, राज्य में राजद नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। हालांकि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लोकप्रियता के मामले में तीसरे नंबर पर है। प्रशांत चुनाव में सरप्राइज फैक्टर साबित हो सकते हैं।

जदयू ने AI से बनाया लालू यादव रूपी रावण, वायरल हुआ वीडियो

जदयू ने AI से बनाया लालू यादव रूपी रावण, वायरल हुआ वीडियोLalu Yadav news in hindi : विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। जदयू, राजद, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार सियासी तीर चला रहे हैं। इस बीच विजयादशमी पर जदयू लालू यादव का एक एआई वीडियो शेयर किया है। इसमें रावण की तरह लालू यादव के भी 10 सिर दिखाई दे रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com