फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेस

पूरा मामला 30 नवंबर को कोलंबो स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने राहत सामग्री की तस्वीरें शेयर करने के बाद सामने आया। सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत कई पैकेट्स पर लिखी मियाद-पूरी तारीखें दिखाते हुए सवाल उठाए। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया।

हालांकि इस मामले पर पाकिस्तान सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। श्रीलंका में बचाव और पुनर्वास कार्य जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपायर्ड राहत सामग्री को लेकर उठा विवाद इस संवेदनशील मानवीय संकट में एक नया कूटनीतिक पहलू जोड़ रहा है।

चक्रवात ससे 390 लोगों की मौत

श्रीलंका बीते दो दशकों की सबसे भयानक आपदा का सामना कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार अब तक कम से कम 390 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 370 लोग लापता हैं। चक्रवात दित्वा से आई भीषण बाढ़ ने 11 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है और करीब 2 लाख लोग अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं।

Pakistan has donated ration bags to the flood affected people through Gangarama Temple, Colombo today. The High Commissioner Maj Gen Faheem Ul Aziz visited the temple also. @anuradisanayake @Dr_HariniA @MFA_SriLanka pic.twitter.com/d6rfi4O9OO — Pakistan High Commission Sri Lanka (@PakinSriLanka) December 2, 2025 यमन द्वारा नामित यह तूफान उत्तर हिंद महासागर के 2025 सीज़न का चौथा बड़ा चक्रवात है और श्रीलंका को 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ है। यह 26 नवंबर को देश के दक्षिण-पूर्वी तट के पास बना और तेजी से प्रचंड रूप ले लिया।

इसी बीच भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को अपना एयरस्पेस उपयोग कर श्रीलंका में राहत सामग्री भेजने की अनुमति दे दी। pahalgam आतंकी हमले के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद नई दिल्ली ने पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट रिक्वेस्ट सिर्फ चार घंटे में मंज़ूर कर दी। अधिकारियों ने इसे “मानवीय निर्णय” बताया।