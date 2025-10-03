नीतीश. तेजस्वी या प्रशांत किशोर, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी, क्या कहता है सी वोटर का सर्वे
राज्य में राजद नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। हालांकि प्रशांत किशोर भी सरप्राइज फैक्टर साबित हो सकते हैं।
Bihar Assembly Elections 2025:
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जल्द ही तारीखों का एलान हो सकता है। इसी बीच सी वोटर के ताजा सर्वे में बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। सर्वे के अनुसार, राज्य में राजद नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। हालांकि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लोकप्रियता के मामले में तीसरे नंबर पर है। प्रशांत चुनाव में सरप्राइज फैक्टर साबित हो सकते हैं। ALSO READ: बिहार चुनाव में बाहुबली पप्पू यादव की सियासी नैय्या मझधार में
सी वोटर ट्रैकर के अनुसार, तेजस्वी यादव की रेटिंग 35% पर पहुंच गई है। फरवरी से लगातार नंबर वन पर रहने वाले तेजस्वी की रेटिंग जून, जुलाई और अगस्त में गिरकर नीचे गई थी, लेकिन अब यह फिर से बढ़ रही है। प्रशांत किशोर की रेटिंग भी ऑल टाइम हाई 23% पर पहुंच गई है। नीतीश कुमार की रेटिंग 16% दर्ज की गई है। सम्राट चौधरी की रेटिंग भी गिरकर 6.5% तक आ गई है।
सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने बताया कि प्रशांत किशोर का कैंपेन एनडीए के वोट बैंक को प्रभावित कर रहा है और इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिल रहा है।
यशवंत ने बताया कि नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए 25 साल पुरानी योजनाओं का प्रभाव उनके पक्ष में है। बिहार में महिला रोजगार योजना और साइकिल योजना जैसी स्कीमों ने जनविश्वास बढ़ाया है। इससे जदयू भाजपा गठबंधन के लिए चुनाव में एक मजबूत आधार तैयार हो सकता है।
सी वोटर ट्रैकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रेटिंग में बदलाव देखा गया है। पीएम मोदी की रेटिंग 57 प्रतिशत से घटकर 51 प्रतिशत रह गई है, जबकि राहुल गांधी की रेटिंग 35 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार में फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर दी है। आयोग ने SIR के दौरान मतदाता सूची से करीब 47 लाख अपात्र वोटरों के नाम हटाए हैं। राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव में 7.42 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta