राहुल, लालू घुसपैठियों को वोट का हक दिलाना चाहते हैं : अमित शाह

Amit Shah in Bihar: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर ‘घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दिलाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार की प्रगति और जंगल राज रोकने के लिए है।

अररिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की दो-तिहाई बहुमत से वापसी होने पर ‘एक-एक घुसपैठिए को बिहार से बाहर निकाल दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि ‘राहुल गांधी ने हाल में यहां एक यात्रा निकाली। इसका उद्देश्य था निर्वाचन आयोग की विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का विरोध करना। आयोग मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाना चाहता है।

शाह का इशारा ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की ओर था, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी और प्रसाद के पुत्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी समझे जाने तेजस्वी यादव ने 25 जिलों में 1300 किलोमीटर की यात्रा की थी। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी, लालू और उनकी मंडली घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दिलाना चाहते हैं। मैं सीमांचल के सभी कार्यकर्ताओं से पूछता हूं, क्या हमें ऐसा होने देना चाहिए?

बिहार का यह चुनाव प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने, घुसपैठिया मुक्त करने और जंगलराज को फिर से आने से रोकने का चुनाव है। pic.twitter.com/SrZqIiPhTi — Amit Shah (@AmitShah) September 27, 2025 बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे : इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार ‘नहीं’ के नारों से जवाब दिया। शाह ने आश्वासन दिया कि राजग यदि दो-तिहाई बहुमत यानी 160 से अधिक सीट के साथ जीत दर्ज करता है तो एक-एक घुसपैठिए को बिहार से बाहर निकाल दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग जल्द ही 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव की तिथियां घोषित कर सकता है।

शाह ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं को और बेहतर करना होगा ताकि 160 से ज्यादा सीट का लक्ष्य हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पिछले 11 वर्षों में चार आने की भी गड़बड़ी के आरोप से मुक्त रही है’, जबकि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर सत्ता में रहते समय गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।

उन्होंने कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा और कांग्रेस ने पूरे देश को। भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले शाह ने कहा कि सोनिया और लालू के शहजादों से पूछा जाना चाहिए कि जब केंद्र में लालू और कांग्रेस की सरकार थी, तब बिहार को कितनी राशि मिली। चलिए हम बताते हैं 2.80 लाख करोड़, जबकि मोदी सरकार में लगभाग 16 लाख करोड़ रुपए।

राजग सरकार ने अपने वादे पूरे किए : शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे सभी वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी 900 करोड़ से मां सीता का एक भव्य मंदिर बन रहा है। हाल में पूरा किया गया एक और वादा पूर्णिया हवाई अड्डा है, जहां से मैं वापसी की उड़ान भरने वाला हूं। राज्य की राजग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, जबकि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग का पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है।

राजग सरकार में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राजद शासन काल में बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 8000 रुपए थी जो अब बढ़कर 68000 हो गई है। उन्होंने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया और समस्तीपुर के सरायरंजन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की तथा यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं को संबोधित कर किया। इस मौके पर भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष भी मौजूद थे। (एजेंसी/वेबदुनिया)