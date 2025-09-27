शनिवार, 27 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Rahul, Lalu want to give voting rights to infiltrators Amit Shah
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (20:19 IST)

राहुल, लालू घुसपैठियों को वोट का हक दिलाना चाहते हैं : अमित शाह

Amit Shah in Bihar
Amit Shah in Bihar: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर ‘घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दिलाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार की प्रगति और जंगल राज रोकने के लिए है।
 
अररिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की दो-तिहाई बहुमत से वापसी होने पर ‘एक-एक घुसपैठिए को बिहार से बाहर निकाल दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि ‘राहुल गांधी ने हाल में यहां एक यात्रा निकाली। इसका उद्देश्य था निर्वाचन आयोग की विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का विरोध करना। आयोग मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाना चाहता है।
 
शाह का इशारा ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की ओर था, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी और प्रसाद के पुत्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी समझे जाने तेजस्वी यादव ने 25 जिलों में 1300 किलोमीटर की यात्रा की थी। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी, लालू और उनकी मंडली घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दिलाना चाहते हैं। मैं सीमांचल के सभी कार्यकर्ताओं से पूछता हूं, क्या हमें ऐसा होने देना चाहिए?
बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे : इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार ‘नहीं’ के नारों से जवाब दिया। शाह ने आश्वासन दिया कि राजग यदि दो-तिहाई बहुमत यानी 160 से अधिक सीट के साथ जीत दर्ज करता है तो एक-एक घुसपैठिए को बिहार से बाहर निकाल दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग जल्द ही 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव की तिथियां घोषित कर सकता है।
 
शाह ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं को और बेहतर करना होगा ताकि 160 से ज्यादा सीट का लक्ष्य हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पिछले 11 वर्षों में चार आने की भी गड़बड़ी के आरोप से मुक्त रही है’, जबकि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर सत्ता में रहते समय गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
 
उन्होंने कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा और कांग्रेस ने पूरे देश को। भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले शाह ने कहा कि सोनिया और लालू के शहजादों से पूछा जाना चाहिए कि जब केंद्र में लालू और कांग्रेस की सरकार थी, तब बिहार को कितनी राशि मिली। चलिए हम बताते हैं 2.80 लाख करोड़, जबकि मोदी सरकार में लगभाग 16 लाख करोड़ रुपए।
 
राजग सरकार ने अपने वादे पूरे किए : शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे सभी वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी 900 करोड़ से मां सीता का एक भव्य मंदिर बन रहा है। हाल में पूरा किया गया एक और वादा पूर्णिया हवाई अड्डा है, जहां से मैं वापसी की उड़ान भरने वाला हूं। राज्य की राजग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, जबकि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग का पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है।
 
राजग सरकार में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राजद शासन काल में बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 8000 रुपए थी जो अब बढ़कर 68000 हो गई है। उन्होंने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया और समस्तीपुर के सरायरंजन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की तथा यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं को संबोधित कर किया। इस मौके पर भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष भी मौजूद थे। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मैं इंदौर का लाल बाग हूं, इस शोर और मेले- ठेलों में मुझे ढूंढो, अगर मैं यहां मिल जाऊं

मैं इंदौर का लाल बाग हूं, इस शोर और मेले- ठेलों में मुझे ढूंढो, अगर मैं यहां मिल जाऊंलालबाग पैलेस इंदौर: विरासत, बदहाली और आज की सच्चाई

चैतन्यानंद की एक और करतूत का खुलासा, इस तरह फंसाता था लड़कियों को जाल में

चैतन्यानंद की एक और करतूत का खुलासा, इस तरह फंसाता था लड़कियों को जाल मेंपीड़िता के एक दोस्त ने किया चैतन्यानंद सरस्वती का खुलासा

चापलूस शहबाज, ट्रंप को बताया शांति पुरुष, डोनाल्ड ने शरीफ को बताया महान नेता

चापलूस शहबाज, ट्रंप को बताया शांति पुरुष, डोनाल्ड ने शरीफ को बताया महान नेताShahbaz Sharif and Trump meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जहां उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

लड़ाकू विमान मिग-21 की हुई विदाई, आखिरी बार भरी उड़ान, रक्षामंत्री राजनाथ ने बताया 'राष्ट्रीय गौरव'

लड़ाकू विमान मिग-21 की हुई विदाई, आखिरी बार भरी उड़ान, रक्षामंत्री राजनाथ ने बताया 'राष्ट्रीय गौरव'Fighter jet MiG-21 News : छह दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे प्रसिद्ध लड़ाकू विमान मिकोयान-गुरेविच मिग-21 ने शुक्रवार को अंतिम बार भारतीय आकाश में उड़ान भरी और इसकी विदाई इतिहास और स्मृतियों में दर्ज हो गई। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मिग-21 को एक शक्तिशाली विमान और राष्ट्रीय गौरव बताते हुए कहा कि इस विमान के प्रति गहरा लगाव है, जिसने हमारे आत्मविश्वास को आकार दिया है।

बेंगलुरु में हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध, कन्नड़ संगठन के 41 सदस्य गिरफ्तार

बेंगलुरु में हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध, कन्नड़ संगठन के 41 सदस्य गिरफ्तारHindi Diwas Programme case : बेंगलुरु में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के विरोध में एक पांच सितारा होटल में जबरन घुसने और हंगामा करने के आरोप में एक कन्नड़ समर्थक संगठन के 41 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद कर्नाटक रक्षण वेदिके (केआरवी) ने शनिवार से राज्य के सभी 31 जिलों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें मांग की गई है कि उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले वापस लिए जाएं और उन्हें रिहा किया जाए।

और भी वीडियो देखें

PM Modi बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए करेंगे ट्रांसफर

PM Modi बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए करेंगे ट्रांसफरप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को बिहार की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की शुरुआत करेंगे और राज्य भर की 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक के बैंक खाते में 10,000 रुपए अंतरित करेंगे। इसके तहत कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ‘आत्मनिर्भर’ बनाना है और उन्हें स्वरोजगार तथा रोजगार के साधनों के माध्यम से सशक्त बनाना है।

बिहार में सियासी घमासान : तेजस्वी यादव की सभा में मोदी की मां को गाली, भाजपा ने शेयर किया वीडियो

बिहार में सियासी घमासान : तेजस्वी यादव की सभा में मोदी की मां को गाली, भाजपा ने शेयर किया वीडियोBihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच भाजपा ने दावा किया कि राजद नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। इस घटना को लेकर भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है।

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमारबिहार में चुनाव को देखते हुए विपक्षी महागठबंधन सरकार को रोजगार, नौकरी समेत कई मोर्चे पर घेर रहे हैं वहीं बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है, जिनके केंद्र में खास तौर पर महिलाएं हैं।

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाहगृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस हर बार फेक नैरेटिव फैलाती है। राहुल गांधी ने एक यात्रा की। उनकी यात्रा का विषय वोट चोरी नहीं था। उनका विषय अच्छी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़कें नहीं थीं, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को बचाना था। यह राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी।

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदलाबिहार चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के (राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण) (SIR) अभियान को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 सितंबर बुधवार को चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कई बदलावों का ऐलान किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com