बिहार में सियासी घमासान : तेजस्वी यादव की सभा में मोदी की मां को गाली, भाजपा ने शेयर किया वीडियो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा चढ़ा। भाजपा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया।

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच भाजपा ने दावा किया कि राजद नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। इस घटना को लेकर भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है।

बिहार भाजपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि गालीबाज आरजेडी - तेजस्वी की माई-बहिन गालीबाज योजना। तेजस्वी ने अपनी रैली में फिर से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई। आरजेडी के कार्यकर्ता जितना गाली दे रहे थे तेजस्वी उतना ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे।

इस पोस्ट में कहा गया कि राजद-कांग्रेस की रैलियों का आजकल एकसूत्री कार्यक्रम चल रहा है- 'माई-बहिन को गाली दो।' गालीबाजी जारी है इनकी। इनकी गुंडई की मानसिकता, कुंठा और हताशा चरम पर पहुंच चुका है। मां का अपमान करने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, इनके गिरे हुए संस्कार का प्रतीक है। हर गाली का हिसाब करेगी बिहार की माताएं-बहने।

भाजपा नेता और उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से, उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को गाली दी गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। क्या यही है विपक्ष की राजनीति? क्या मां-बहनों को गाली देना ही उनका संस्कार और हथियार बन गया है? बिहार की जनता इस गंदी राजनीति को अच्छी तरह समझ रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट किया, आज फिर पातेपुर विधानसभा में राजद की जनसभा में प्रधानमंत्री जी की माताजी के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से वीभत्स वीडियो जारी किया और अब राजद ने प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी को गाली दिलवाई। यही है विपक्ष की राजनीति—न सभ्यता, न संस्कार।





गौरतलब है कि भाजपा ने पहले भी दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगाया था। इसमें मामले में पार्टी ने बिहार बंद भी कराया था। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया था।

