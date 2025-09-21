बिहार में सियासी घमासान : तेजस्वी यादव की सभा में मोदी की मां को गाली, भाजपा ने शेयर किया वीडियो

भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से, उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को गाली दी गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। क्या यही है विपक्ष की राजनीति? क्या मां-बहनों को गाली देना ही उनका संस्कार और हथियार बन गया है? बिहार की जनता इस गंदी राजनीति को अच्छी तरह समझ रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी।
गालीबाज आरजेडी - तेजस्वी की माई-बहिन गालीबाज योजना— BJP Bihar (@BJP4Bihar) September 20, 2025
तेजस्वी ने अपनी रैली में फिर से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई। आरजेडी के कार्यकर्ता जितना गाली दे रहे थे तेजस्वी उतना ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे।
राजद-कांग्रेस की रैलियों का आजकल एकसूत्री कार्यक्रम चल रहा है-… pic.twitter.com/7SFecPMjbx
तेजस्वी यादव के मंच से, उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताश्री को गाली दी गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 20, 2025
क्या यही है विपक्ष की राजनीति?
क्या माँ-बहनों को गाली देना ही उनका संस्कार और हथियार बन गया… pic.twitter.com/HJsScOURUe
गौरतलब है कि भाजपा ने पहले भी दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली देने का आरोप लगाया था। इसमें मामले में पार्टी ने बिहार बंद भी कराया था। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया था।
आज फिर पातेपुर विधानसभा में राजद की जनसभा में प्रधानमंत्री जी की माताजी के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।— Amit Malviya (@amitmalviya) September 20, 2025
पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से वीभत्स वीडियो जारी…