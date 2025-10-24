शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. PM Modi Slams Mahagathbandhan in Begusarai
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :बेगुसराय , शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (15:49 IST)

Bihar Elections : बेगुसराय में गरजे पीएम मोदी, लाठियां भांज रहा महालठबंधन

PM Modi in begusarai
PM Modi Begusarai rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगुसराय में चुनावी सभा में कहा कि एक तरफ NDA है जिसमें सूझबूझ से भरा नेतृत्व है। दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महालठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोलें लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। ALSO READ: समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, बताया बिहार को क्यों नहीं चाहिए लालटेन?
 
पीएम मोदी ने कहा कि RJD बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने JMM को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में RJD की पिछलग्गू बनी हुई है, इस बार RJD ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने VIP को भी भटका दिया और लेफ्ट के जो दल हैं, उनको लटका दिया।
 
उन्होंने कहा कि आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है। नीतीश कुमार पर आशीर्वाद बरसाया है। आपका यही विश्वास विकास को विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जंगलराज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं।
 
विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता : पीएम मोदी ने कहा कि NDA सरकार के लिए विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम जानते हैं कि जब औद्योगिकरण होगा, तो नौकरियां भी आएंगी। इसलिए हमने सबसे पहले बिहार को जंगलराज से मुक्त किया। जब बिहार में कानून का राज लौटा, तो उद्योगों के लिए भी माहौल बना। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसे और गति मिली। आज हमारा बेगूसराय न सिर्फ अपनी औद्योगिक पहचान वापस पा रहा है, बल्कि देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है।
 
राजद और कांग्रेस अपने आप में समस्या : RJD और कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या हैं। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं, ये वो लोग हैं, जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। ALSO READ: Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवाल
 
बेगुसराय को जंगलराज वालों ने किया बर्बाद : जंगलराज वालों ने सिर्फ अपने बेटे-बेटियों का भविष्य बनाया और बिहार के नौजवानों के भविष्य बर्बाद कर दिया। ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। हमारे श्रीबाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया था। उनके प्रयास से यहां अनेक प्रकार के उद्योग आए। एक समय था, जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक था। लेकिन फिर यहां जंगलराज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, निवेशक भाग गए। ये ताले फैक्ट्री पर नहीं आपके भविष्य पर लगे थे। जंगलराज ने सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां बंद नहीं की, बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य को अधर में लटका दिया था। बरौनी, बेगूसराय को एक सदी पीछे धकेल दिया।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूसWho is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है।

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जान

America में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को रौंदा, 3 लोगों की गई जानIndian Trucker California Crash : अमेरिका में भारतीय शख्स को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक ट्रक दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वह नशे की हालत में था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए हैं। खौफनाक हादसा जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी।

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?

डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं जाएंगे आसियान?ASEAN Summit Malaysia: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री शायद बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बच के रहना रे बाबा’ को याद कर रहे होंगे।

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशी

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशीchhatisgarh Viral news : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दीपावली के दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ बोरे में सिक्के लेकर दो पहिया खरीदने पहुंचा। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम संचालक को थमा दी। शोरूम संचालक ने व्यस्त समय में भी सहृदयता दिखाते हुए न सिर्फ किसान स्कूटी दी बल्कि गिफ्ट देकर उसकी खुशी को दोगुना कर दिया।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

और भी वीडियो देखें

समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, बताया बिहार को क्यों नहीं चाहिए लालटेन?

समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, बताया बिहार को क्यों नहीं चाहिए लालटेन?Modi Bihar rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बन चुका है और पूरा बिहार कह रहा है- फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। उन्होंने लोगों के मोबाइल की लाइट जलवाकर बताया कि बिहार को लालटेन क्यों नहीं चाहिए।

Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवाल

Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवालBihar Elections : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव से अपने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। वे समस्तीपुर और बेगुसराय में चुनावी रैलियां करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनसे 3 सवाल किए।

सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल को कहा नचनिया, भोजपुरी एक्टर ने भी दिया करारा जवाब

सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल को कहा नचनिया, भोजपुरी एक्टर ने भी दिया करारा जवाबBihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच वरिष्‍ठ भाजपा नेता और उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुरी एक्टर खेसाली लाल यादव को नचनिया कह दिया। इस पर छपरा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया।

महागठबंधन CM फेस बनते ही विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादव

महागठबंधन CM फेस बनते ही विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादवTejashwi Yadav becomes CM face of Mahagathbandhan: बिहार में जैसे-जैसे मतदात की तारीख करीब आती जा रही है, चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। आखिरकार महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी को यादव को अपना मुख्‍यमंत्री फेस घोषित कर दिया। इसके साथ ही तेजस्वी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं।

Bihar : महागठबंधन का बड़ा एलान, तेजस्वी सीएम फेस, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार

Bihar : महागठबंधन का बड़ा एलान, तेजस्वी सीएम फेस, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवारBihar Elections 2025 : महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार होंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com