गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Tejashwi Yadav became target of opponents as soon as he became CM face of Mahagathbandhan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (20:51 IST)

महागठबंधन CM फेस बनते ही विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादव

Bihar Assembly Elections 2025
Tejashwi Yadav becomes CM face of Mahagathbandhan: बिहार में जैसे-जैसे मतदात की तारीख करीब आती जा रही है, चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। आखिरकार महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी को यादव को अपना मुख्‍यमंत्री फेस घोषित कर दिया। इसके साथ ही तेजस्वी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। दूसरी ओर, एनडीए के ओर से किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। नीतीश के नाम पर पर भी असमंजस बना हुआ है। तेजस्वी नीतीश मंत्रिमंडल में बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 
 
बिहार में लौटेगा जंगलराज : तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्ता जब जाने लगती है तो व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं पांच उपमुख्यमंत्री बना दीजिए लेकिन उससे क्या होगा? यह कोई नई घोषणा थोड़े ही है, पहले से पता है कि यदि लालू यादव का जंगलराज लौटेगा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे।

उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में तेजस्वी यादव घोषणा करेंगे कि वे बिहार को सोने की लंका बना देंगे। किशोर ने कहा कि लालू यादव के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लोग लालू यादव को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार जनता के सामने एक सशक्त विकल्प जनसुराज है, जनता इस बार गलती नहीं करेगी। 
 
गुंडागर्दी कर तेजस्वी को सीएम फेस बनाया : दूसरी ओर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने अपने बेटे को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और सभी पार्टियों पर दबाव बनाया है। जिस तरह लालू यादव ने 15 सालों तक अपराधियों का राज चलाया उसी तरह उन्होंने अपने गठबंधन में गुंडागर्दी करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया है। सम्राट ने कहा कि चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका है, उसके बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मशार करने वाला दिन है। 
 
बहुत अच्छा कदम : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हमारे देश में मतदाता किसी चेहरे को वोट देना पसंद करते हैं। बिहार में भी लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर आप हमें वोट देंगे तो आपको यही मिलेगा। यह एक बहुत अच्छा संदेश है। वहीं, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि हम लगातार यह बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। सीएम फेस के लिए उनके नाम की घोषणा औपचारिकता है। तेजस्वी ही महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। 
 
इंडिया गठबंधन के घटक दल शिवसेना यूबीटी के नेता के नेता आनंद दुबे ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हम बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आने वाली 14 नवंबर को एक बार पुन: बिहार दिवाली मनाएगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानी

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानीतेजस MK1A भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसके लिए अड़चन बन रहा है। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक इजराइल के साथ समझौते के तहत DRDO इस रडार का लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है। तेजस Mk1A एक एडवांस विमान है। इसके हथियारों और रडार को कनेक्ट करने में परेशानी आ रही है।

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थे

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थेआठ महीने। आठ युद्ध। इनमें से कुछ युद्ध तो अब विश्वयुद्ध या परमाणु युद्ध का खौफ पैदा कर रहे थे। ऐसी हालात में इन सभी युद्धों का युद्धविराम। इन युद्धविरामों का मतलब जान-माल की भारी तबाही को रोकना है। आसान नहीं है ये काम। मेरी समझ से तो यह असंभव है।

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेल

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेलदिवाली की रात एक बेरहम भाभी ने अपने देवर के साथ वो कारनामा कर दिया कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अपने बेडरूम में देवर को बुलाकर भाभी ने एक खौफनाक काम को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, कारनामा करने के बाद ये बेरहम भाभी फरार हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंग

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंगभारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई-नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 'तुफ़त अल-मुमिनात' शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कोर्स में शामिल होने वाले हर महिला प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए (PKR) जमा कराए जा रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Bihar : महागठबंधन का बड़ा एलान, तेजस्वी सीएम फेस, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार

Bihar : महागठबंधन का बड़ा एलान, तेजस्वी सीएम फेस, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवारBihar Elections 2025 : महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार होंगे।

बिहार चुनाव : पहले चरण में 178 करोड़पति उम्मीदवार, किसके पास सबसे कम संपत्ति?

बिहार चुनाव : पहले चरण में 178 करोड़पति उम्मीदवार, किसके पास सबसे कम संपत्ति?Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों पर नामांकन भरे जा चुके हैं। उम्मीदवारों के शपथ पत्रों से पता चला है कि पहले चरण की 121 सीटों में से एनडीए ने 92 और महागठबंधन ने 86 करोड़पति उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह पहले चरण में बड़े राजनीतिक दलों ने कुल 178 करोड़पति उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। हालांकि सबसे गरीब उम्मीदवार के पास मात्र 37 हजार रुपए की चल संपत्ति है।

बिहार: महागठबंधन में सीटों का मसला क्यों नहीं सुलझ रहा है?

बिहार: महागठबंधन में सीटों का मसला क्यों नहीं सुलझ रहा है?बिहार में टिकटों के बंटवारे पर अब भी ऊहापोह है। टिकटों को बेचने के आरोप भी लगे, बगावत भी हुई। उम्मीदवारों के चयन को लेकर एनडीए में भी असहमति और असंतुष्टि दिखी, लेकिन महागठबंधन में तो अभी भी 12 सीटों पर तकरार कायम है।

Bihar Election 2025 : महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

Bihar Election 2025 : महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

तेजस्वी यादव का वादा, जीविका दीदीयों को 30,000 रुपए वेतन, 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण

तेजस्वी यादव का वादा, जीविका दीदीयों को 30,000 रुपए वेतन, 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋणBihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जीविका दीदीयों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देकर 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का वादा किया। उन्होंने जीविका दीदीयों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण देने और उन्होंने सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2 हजार भत्ता देने का भी वादा किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com