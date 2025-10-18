शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. JMM to skips Mahagathbandhan contest independently in Bihar elections
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (20:07 IST)

JMM ने INDIA गठबंधन को दिया बड़ा झटका, बिहार चुनाव में उतारे 6 उम्मीदवार

Bihar Assembly Elections 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। JMM महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने बिहार चुनाव में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने महागठबंधन के सभी घटक दलों - राजद, कांग्रेस और विशेष रूप से राजद से संपर्क किया, क्योंकि यह वहां सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। उनके माध्यम से, हमने अपनी चिन्हित सीटों के बारे में कांग्रेस आलाकमान से संपर्क किया, जहां हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से JDU-भाजपा गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं। 
कौनसी सीटों पर उतारे उम्मीदवार 
उन्होंने कहा कि झारखंड में, हमने 2019 में राजद और कांग्रेस का समर्थन किया। हमने उन्हें अपनी सीटें दीं, हमने केवल राजद को सीटें नहीं दीं। सात सीटों में से, चतरा से केवल एक विजयी उम्मीदवार को 5 साल के लिए मंत्री बनाया गया। 24 चुनावों के बाद भी, हमने राजद को छह सीटें दीं और उनके एक विजयी उम्मीदवार को वर्तमान मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण पद दिया। हमने फैसला किया है कि हम धमदाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से अपने उम्मीदवार उतारेंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकट

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकटभारत में गजराज, यानी एशियाई हाथी न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के 'इंजीनियर' भी—वे बीज फैलाते हैं, नदियां साफ रखते हैं और जैव विविधता को संतुलित करते हैं। लेकिन 2025 की ताजा रिपोर्ट्स हमें झकझोर देती हैं: जंगली हाथियों की संख्या में 18% की भारी गिरावट, मानव-हाथी संघर्ष में सैकड़ों मौतें, और सिकुड़ते आवास।

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशन

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशनOld age pension hiked in Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्‍य के बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति माह कर दी। आज सरकार के एक साल पूरा होने पर पंचकूला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्ड

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्डमातृ शक्तियां, संस्कृत विद्यार्थी और वंचित समाज मिलकर करेंगे 2100 की संख्या में आरती, पिछली बार 1151 लोगों ने की थी अयोध्या

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़े

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़ेमध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामलों के बाद अब ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल ने करतूत कर डाली है। यहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा की बोतल में कथित तौर पर कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभाग ने जारी किया है।

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामले

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामलेPolice officer commits suicide in Haryana: हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। 10 दिन में यह तीसरा मामला है। हालांकि इस बार मामला परिवारिक कलह से जुड़ा मामला है। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले एएसआई कृष्ण यादव ने अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है।

और भी वीडियो देखें

बिहार चुनाव में NDA का हिट विकेट, 242 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकेगा चुनाव, जानिए क्या है कारण

बिहार चुनाव में NDA का हिट विकेट, 242 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकेगा चुनाव, जानिए क्या है कारणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। इस बीच नामांकन जांच प्रक्रिया में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। एनडीए राज्य की 242 सीटों से ही चुनाव लड़ पाएगी। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं।

कौन हैं नवीन कुमार, जो एक सीट पर 2 पार्टियों से लड़ रहे हैं चुनाव

कौन हैं नवीन कुमार, जो एक सीट पर 2 पार्टियों से लड़ रहे हैं चुनावBihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। इस बीच आलमनगर सीट से नवीन कुमार के रूप में एक ऐसा उम्मीदवार सामने आया जिसने महागठबंधन में शामिल 2 पार्टियों से अपना नामांकन भर दिया।

कौन हैं खेसारी लाल यादव, छपरा से भरा नामांकन, क्या है उनका असली नाम

कौन हैं खेसारी लाल यादव, छपरा से भरा नामांकन, क्या है उनका असली नामRJD candidate from Chapra Khesari Lal Yadav: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने टिकट दिया है। हालांकि इस सीट से वे अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बाद में खुद ही नामांकन दाखिल कर दिया।

'जब भी मौका मिला कांग्रेस-विपक्ष ने बिहार को अपमानित किया..,' राहुल गांधी पर जमकर बरसे सीएम डॉ. मोहन यादव, जानें क्या कहा?

'जब भी मौका मिला कांग्रेस-विपक्ष ने बिहार को अपमानित किया..,' राहुल गांधी पर जमकर बरसे सीएम डॉ. मोहन यादव, जानें क्या कहा?'कहां राम राज्य की कामना करने वाली महात्मा गांधी की कांग्रेस, कहां आज की राहुल गांधी की कांग्रेस। उन्हें न भाषा का ध्यान, न व्यवहार का ध्यान, न भाषण का ध्यान। कहां नेता प्रतिपक्ष पद को गौरवांवित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी और कहां आज के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल जब भी बोलते हैं तो देश और देशवासियों का अपमान ही करते हैं। वो विदेश जाते हैं तो वहां अपमान करते हैं। अब तो राहुल गांधी लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मान-सम्मान न्यायालयों का होता है। राहुल को न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जवान 24 घंटे जान की बाजी लगाकर सीमा पर तैनात रहते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारी सेना दुश्मनों को घर में घुसकर मारती है, तो राहुल गांधी उसका प्रमाण मांगते हैं। सेना का अपमान करने वाले राहुल को डूब मरना चाहिए। बिहार की जनता इसका जवाब देगी।

तेजस्वी या तेजप्रताप, शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे?

तेजस्वी या तेजप्रताप, शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे?Bihar Election news : बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी चुनाव मैदान में है। तेजप्रताप ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा है तो तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जानिए तेजप्रताप तेजस्वी में शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com