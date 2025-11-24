सोमवार, 24 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Jammu Kashmir weather update
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्मू/ श्रीनगर , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (18:05 IST)

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पारा

Jammu Kashmir weather update
Jammu Kashmir weather update News : मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान -3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में -4.0 डिग्री और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया।
 
साउथ कश्मीर में भी ठंड और तेज हो गई, क्योंकि पुलवामा का तापमान -5.0 डिग्री और शोपियां का तापमान -5.1 डिग्री तक गिर गया, जिससे ये इलाके के सबसे ठंडे इलाकों में से एक बन गए। जानकारी के मुताबिक, जोजिला जैसे ऊंचे इलाकों में तापमान -16.0 डिग्री पर जमता रहा।
पूरे नार्थ और सेंट्रल कश्मीर में भी तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे रहा। कुपवाड़ा में -3.2 डिग्री, बडगाम में -3.4 डिग्री, और बारामुल्ला में तापमान तेजी से गिरकर -4.6 डिग्री हो गया। अवंतीपोरा और सोनमर्ग दोनों में -3.2 डिग्री, जबकि पंपोर में -4.5 डिग्री तक तापमान गिरा। श्रीनगर के एयरपोर्ट इलाके में भी बहुत ज्यादा ठंड रही और पारा -3.6 डिग्री पर रहा, ऐसा बताया गया है।

जम्मू इलाके में, मैदानी इलाकों और ऊपरी इलाकों के बीच तापमान में काफी फर्क दिखा। जम्मू शहर में 10.0 डिग्री, कटरा में 9.2 डिग्री और कठुआ में भी 9.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि ऊंचे इलाके ज्यादा ठंडे रहे, बनिहाल में तापमान गिरकर -1.2 डिग्री, भद्रवाह में 0.5 डिग्री और राजौरी में 3.3 डिग्री रहा। लद्दाख में भी बहुत ज्यादा ठंड की स्थिति बनी रही।

लेह में -8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि करगिल थोड़ा नीचे -8.6 डिग्री पर आ गया। द्रास, जिसे अक्सर भारत की सबसे ठंडी आबादी वाली जगह के तौर पर जाना जाता है, वहां -10.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और न्योमा में -11.8 डिग्री के साथ और भी ज्यादा ठंड रही। नुब्रा और पदुम जैसे दूसरे इलाके भी -6.6 डिग्री और -9.3 डिग्री पर जम गए।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में पूरे कश्मीर में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है और रात का तापमान जीरो से नीचे रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 और 3 दिसंबर को हल्के बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया है, जिससे रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ठंड के हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
कश्मीर में तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि यह इलाका धीरे-धीरे 21 दिसंबर से शुरू होने वाले 40 दिनों के कड़ाके की सर्दी के चिल्लेकलां की ओर बढ़ रहा है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयार

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयारपर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी, सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था, यूपी-एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर लगाई जा रही पाबंदी

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौतTeacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारीपाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी।

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्तBihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियोPM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा से

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा सेChief Electoral Officer Madhya Pradesh Sanjeev Jha: मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान जारी है। इसके तहत ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है, जिनकी मौत हो चुकी है या फिर जो दूसरे स्थानों पर जाकर बस गए हैं। बिहार में हुए एसआईआर 65 लाख ऐसे ही मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। एसआईआर अभियान के दौरान मतदाताओं की अपनी समस्या हैं।

कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान जारी, CM बदलने को लेकर डटे शिवकुमार खेमे के विधायक, क्या बोले खरगे

कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान जारी, CM बदलने को लेकर डटे शिवकुमार खेमे के विधायक, क्या बोले खरगेकर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर खींचतान जारी है। 6 से ज्यादा कांग्रेस विधायक रविवार देर शाम दिल्ली पहुंचे सूत्रों के अनुसार कर्नाटक कांग्रेस में राजनीति इन दिनों काफी तेज हो चुकी है। । पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस विधायकों का दिल्ली आना जारी है।

CM योगी ने 'जनता दर्शन' में सुनी पीड़ितों की फरियाद, DM और SSP को दिए समाधान के निर्देश

CM योगी ने 'जनता दर्शन' में सुनी पीड़ितों की फरियाद, DM और SSP को दिए समाधान के निर्देशChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' किया। 'जनता दर्शन' में प्रदेशभर से 52 से अधिक फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी हर फरियादी के पास स्वयं पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और निराकरण के निर्देश दिए। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देशित किया कि वह पीड़ितों की शिकायतें सुनकर जनपद में ही उनका निस्तारण कराएं।

Sim Card : सिम कार्ड के साइबर फ्रॉड को लेकर दूरसंचार विभाग ने जारी की एडवायजरी, आपके लिए जानना जरूरी

Sim Card : सिम कार्ड के साइबर फ्रॉड को लेकर दूरसंचार विभाग ने जारी की एडवायजरी, आपके लिए जानना जरूरीअगर मोबाइल फोन उपभोक्ता के नाम पर खरीदा गए सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी या किसी अवैध गतिविधि में होता है तो उसके लिए मूल ग्राहक को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

'हसीन ख़्वाब' : डिन चेक बैंड का जैज़ रंगों से खिलता नया गीत

'हसीन ख़्वाब' : डिन चेक बैंड का जैज़ रंगों से खिलता नया गीतडिन चेक बैंड ने 19 नवंबर 2025 को अपना नया गीत 'हसीन ख़्वाब' प्रस्तुत किया। एक ऐसा गीत जिसमें आत्मीय संगीत, जैज़ की महक, गहरी काव्यात्मकता और रंगों से भरी दृश्य कला एक-दूसरे में घुलमिल जाती है। यह गीत बैंड की रचनात्मक यात्रा में एक और खूबसूरत पड़ाव हैI डिन चेक बैंड अमेरिका में रहकर वर्षों से भारतीय संगीत की परचम फैला रहे हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com