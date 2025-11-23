रविवार, 23 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 23 नवंबर 2025 (13:27 IST)

Weather Update : उत्तर भारत में सर्दी का कहर, इन राज्यों में शीतलहर बढ़ाएगी मुश्किलें

Weather A।ert
Weather Update News : उत्तर भारत के ग्रामीण और मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। इस बीच ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बर्फबारी हो रही है। मध्यप्रदेश में सुबह का घना कोहरा नए संकट के रूप में उभर रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, उत्‍तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी।
 
खबरों के अनुसार, उत्तर भारत के ग्रामीण और मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। इस बीच ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बर्फबारी हो रही है।
मध्य प्रदेश में सुबह का घना कोहरा नए संकट के रूप में उभर रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में अगले 3 दिनों के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, उत्‍तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी।

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 10वें दिन भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 5 बजे राजधानी में 24 घंटे का औसत AQI 380 दर्ज किया गया। बिहार में 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना जताई गई है।
पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह के समय हल्के कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्के कोहरे की परत देखी गई। अगले दो-तीन दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम तापमान में कमी आएगी। सुबह के समय 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। आज सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों में कोहरा, तापमान में गिरावट और बारिश को लेकर तरह-तरह के अलर्ट जारी किए जाएंगे।
Edited By : Chetan Gour  
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयार

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयारपर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी, सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था, यूपी-एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर लगाई जा रही पाबंदी

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौतTeacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारीपाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी।

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्तBihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियोPM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: CJI गवई आज होंगे रिटायर, सोमवार को शपथ लेंगे नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत

LIVE: CJI गवई आज होंगे रिटायर, सोमवार को शपथ लेंगे नए चीफ जस्टिस सूर्यकांतLatest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई आज रिटायर हो रहे हैं और सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। पल पल की जानकारी...

SIR का दबाव, क्यों तनाव में हैं BLO, सता रहा है किस बात का डर?

SIR का दबाव, क्यों तनाव में हैं BLO, सता रहा है किस बात का डर?SIR news in Hindi : बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। इनमें एसआईआर को लेकर बीएलओ काफी तनाव में दिखाई दे रहे हैं। काम के दबाव के साथ ही उन्हें नोटिस और सस्पेंशन का भी डर सता रहा है। कई राज्यों से बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी आ रही है।

25 नवंबर को दिल्ली, यूपी और चंडीगढ़ में क्यों हैं छुट्‍टी?

25 नवंबर को दिल्ली, यूपी और चंडीगढ़ में क्यों हैं छुट्‍टी?Delhi Government Holiday : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिवस के अवसर पर राष्‍ट्रीय राजधानी में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में की छुट्टी घोषित कर दी है।

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और आतंकी गिरफ्तार, कश्मीर से SIA ने किया अरेस्ट

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और आतंकी गिरफ्तार, कश्मीर से SIA ने किया अरेस्टDelhi Blast news in hindi : दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर से एक और आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को श्रीनगर के बटमालू इलाके से तुफैल नियाज भट को गिरफ्तार किया।

कौन हैं भारत के नए CJI सूर्यकांत, उनके शपथग्रहण समारोह में क्या होगा खास?

कौन हैं भारत के नए CJI सूर्यकांत, उनके शपथग्रहण समारोह में क्या होगा खास?Supreme Court new CJI Suryakant : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई आज अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। राष्‍ट्रपति द्रोपदी मुर्मू नए सीजेआई सूर्यकांत को सोमवार को राष्‍ट्रपति भवन में 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com