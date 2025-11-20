दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार, जानिए कब लागू होगा Grap-4
Delhi-NCR Air Quality Update News : दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। लोनी में AQI 443 तक पहुंच गया है, जो क्षेत्र में सबसे अधिक है, वहीं इंदिरापुरम में 428, वसुंधरा में 429 और संजय नगर में 420 दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और मास्क पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। आयोग ने सरकारों से कार्यक्रमों की नई तिथियां तय करने और छात्रों को दूसरा मौका देने की सलाह दी है। हालात को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में आज ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।
कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। आयोग ने सरकारों से कार्यक्रमों की नई तिथियां तय करने और छात्रों को दूसरा मौका देने की सलाह दी है। हालात को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में आज ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और एनसीआर से जुड़े राज्यों को नवंबर और दिसंबर में होने वाली सभी स्कूल खेल प्रतियोगिताएं स्थगित करने के लिए पत्र लिखा है। प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि एनसीआर के शहर भी गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। बढ़ते AQI और बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और मास्क पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से स्थाई समाधान खोजने और पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीरता से काम करने की मांग की है। दिल्ली में पिछले 6 सालों से लगातार हवा का स्तर खराब है।
दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बीते एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 15 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। शाजापुर 6.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर हर दिन बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार गिरावट से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों तक राज्य में शीतलहर का असर ऐसा ही रहने की संभावना है। राजस्थान में नवंबर महीने में ही सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार गिरावट से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है।
