दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार, जानिए कब लागू होगा Grap-4

Delhi-NCR Air Quality Update News : दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। लोनी में AQI 443 तक पहुंच गया है, जो क्षेत्र में सबसे अधिक है, वहीं इंदिरापुरम में 428, वसुंधरा में 429 और संजय नगर में 420 दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और मास्क पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। आयोग ने सरकारों से कार्यक्रमों की नई तिथियां तय करने और छात्रों को दूसरा मौका देने की सलाह दी है। हालात को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में आज ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।







सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और मास्क पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से स्थाई समाधान खोजने और पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीरता से काम करने की मांग की है। दिल्ली में पिछले 6 सालों से लगातार हवा का स्तर खराब है।





मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों तक राज्य में शीतलहर का असर ऐसा ही रहने की संभावना है। राजस्थान में नवंबर महीने में ही सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार गिरावट से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है।



