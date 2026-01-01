गुरुवार, 1 जनवरी 2026
  CIA says, Ukraine did not attack at Putin house
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (14:11 IST)

CIA का खुलासा, यूक्रेन ने पुतिन के घर पर नहीं किया था हमला

Vladimir Putin news in Hindi : अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के घर ड्रोन हमला नहीं किया था। पुतिन के दावे के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की थी।
 
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सीआईए ने क्रेमलिन के दावे के बाद सच पता लगाने के लिए यूक्रेन ड्रोन हमले का आकलन किया है। इसमें पता लगा है कि यूक्रेन ने अपने देश के उत्तर में हाल ही में हुए ड्रोन हमले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला नहीं किया था।
 
सीआईए का यह निष्कर्ष सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान रूसी नेता के आरोप को गलत साबित करती है। सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने ट्रंप को इस संबंध में जानकारी दी।
 
ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर न्यूयॉर्क पोस्ट के एक संपादकीय का लिंक पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था, पुतिन का उनके आवास पर हमले का दिखावा यह प्रदर्शित करता है और दरअसल रूस ही शांति के रास्ते में रुकावट बन रहा है।
गौरतलब है कि रूस ने सोमवार को दावा किया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इधर जेलेंस्की ने आरोप को पूरी तरह झूठा और मनगढंत बताते हुए कहा कि रूस हम पर हमला करने का बहाना खोज रहा है।
संजय राउत के घर के पास हड़कंप, संदिग्ध कार पर लिखा था- रात 12 बजे धमाका होगा

संजय राउत के घर के पास हड़कंप, संदिग्ध कार पर लिखा था- रात 12 बजे धमाका होगामहाराष्ट्र में धमाके की धमकी से हड़कंप मच गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक मुंबई में रात उस समय हड़कंप मच गया जब शिवसेना (यूबीटी) के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर के बाहर खड़ी एक कार पर धमकी भरा संदेश लिखा हुआ मिला।

घबराने की जरूरी नहीं है सरकार आपके साथ, CM डॉ. यादव ने अस्पतालों में पहुंचकर दूषित जल से बीमार मरीजों का हालचाल जाना

घबराने की जरूरी नहीं है सरकार आपके साथ, CM डॉ. यादव ने अस्पतालों में पहुंचकर दूषित जल से बीमार मरीजों का हालचाल जानामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दूषित पानी पीने से बीमार लोगों से मिलने वर्मा नर्सिंग होम पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपनी अन्य व्यस्तताओं को छोड़कर इंदौर पहुंचे। डॉक्टर यादव ने दूषित पेयजल के कारण विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तीसरी मंजिल के जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से की मुलाकात

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से की मुलाकातभारत-पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने विदेशी मंचों पर पाकिस्तान के नेताओं का बॉयकॉट कर रखा है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में ढाका पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। यह मुलाकात कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

योगी सरकार के प्रयास से सनातन का लौटा वैभव, युवाओं में बढ़ा काशी, मथुरा और अयोध्या का क्रेज

योगी सरकार के प्रयास से सनातन का लौटा वैभव, युवाओं में बढ़ा काशी, मथुरा और अयोध्या का क्रेजChief Minister Yogi Adityanath News : नए साल का जश्न मनाने के लिए जहां युवा पहले पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर डिस्को, होटल, रेस्टोरेंट और हिल स्टेशनों का रुख करता था, इस साल इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा लाखों की संख्या में काशी, मथुरा-वृंदावन और अयोध्या में नए साल की शुरूआत अपने इष्ट का दर्शन-पूजन से कर रहे हैं।

फरीदाबाद में हैवानियत, लिफ्‍ट दी और 2 घंटे तक लूटी आबरू, खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंका

फरीदाबाद में हैवानियत, लिफ्‍ट दी और 2 घंटे तक लूटी आबरू, खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंकायहां दरिंदगी दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरिंदों ने दरिंदगी की हदें भी पार कर दीं। दौड़ती कार में 2 घंटे तक महिला के साथ दुष्कर्म किया फिर खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंककर भाग गए। अर्द्धनग्न हालत में सड़क किनारे पड़ी पीड़िता को अस्पताल भिजवाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार का पता कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया।

नए साल पर स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में धमाका, कई लोगों की मौत

नए साल पर स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में धमाका, कई लोगों की मौतSwitzerland News in Hindi : स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया, जब एक स्की रिजॉर्ट में धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। धमाके में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपात सेवाएं मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं।

एक नया आरंभ : गुरुदेव श्री श्री रविशंकर

एक नया आरंभ : गुरुदेव श्री श्री रविशंकरनदी का जल हर क्षण नया और ताज़ा होता है। जीवन भी नदी की तरह बह रहा है, जहाँ हर पल नया और ताज़गी से भरा है। जब आपको कोई दु:स्वप्न आता है, आप घबराकर जाग जाते हैं;आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, मन में पीड़ा और भय है, लेकिन यह अधिक देर तक नहीं रहता।

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगे

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगेIndore Contaminated Water : देश का “सबसे स्वच्छ शहर” कहलाने वाला इंदौर आज एक गंभीर मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की जलापूर्ति लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल जाने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक छह महीने का मासूम बच्चा और कई महिलाएं शामिल हैं। 1,100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण की चपेट में हैं। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भूकंप के झटके, जानिए केंद्र और तीव्रता

जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भूकंप के झटके, जानिए केंद्र और तीव्रताJammu Kashmir Earthquake : जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नए साल के पहले दिन गुरुवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला था, जो जमीन की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।

KKR में बांग्लादेशी क्रिकेटर, नाराज देवकीनंदन ठाकुर की चेतावनी

KKR में बांग्लादेशी क्रिकेटर, नाराज देवकीनंदन ठाकुर की चेतावनीDevkinandan Thakur News in hindi : कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की खरीदी से खासे नाराज हैं। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी आईपीएल टीम पर तीखा हमला बोला है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
