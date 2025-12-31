बुधवार, 31 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. This country was the first to welcome 2026, with spectacular fireworks despite the rain
Written By
Last Modified: बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (17:47 IST)

दुनिया के इस देश ने किया 2026 का सबसे पहले स्वागत, बारिश के बाद भी भव्य आतिशबाजी

Auckland
दुनियाभर में नए साल 2026 के स्वागत का आगाज हो चुका है और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने एक बार फिर सबसे पहले जश्न की शुरुआत की है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर ने देश की सबसे ऊंची इमारत स्काई टॉवर से की गई भव्य आतिशबाज़ी के साथ वर्ष 2026 का स्वागत किया। 
शहर के मध्य हिस्से में बारिश के बावजूद ऑकलैंड नए साल का जश्न मनाने वाला दुनिया का पहला प्रमुख शहर बना। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देश हर साल सबसे पहले नए साल में प्रवेश करते हैं। करीब 17 लाख की आबादी वाले ऑकलैंड में आधी रात न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में होने वाले जश्न से लगभग 18 घंटे पहले पहुंच जाती है।
 
पांच मिनट तक चले इस शानदार कार्यक्रम में 240 मीटर (787 फीट) ऊंचे स्काई टॉवर के कई स्तरों से करीब 3,500 पटाखे दागे गए। हालांकि, बारिश और संभावित गरज-चमक के पूर्वानुमान के चलते न्यूज़ीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में कई छोटे सामुदायिक कार्यक्रम बुधवार को रद्द कर दिए गए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनी

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनीनागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ को काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की जनजातीय समुदाय 'गला या गर्दन काटने' जैसी वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में कुछ कट्टर तत्व भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले इस संवेदनशील कॉरिडोर को लेकर राजनीति गरमा रहे हैं।

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तार

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तारIndian economy News : नए साल की शुरुआत से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार के साल के अंत में आए आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहाकेंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Meity) ने ये एडवाइजरी सोमवार को जारी की थी।

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातें

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातेंRehan Vadra and Aviva Begs engagement: आज यानी 30 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेयान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की। हालांकि ‍यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों की शादी कब होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि दोनों करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों परिवारों के बीच भी पुराने संबंध बताए जाते हैं।

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमलेपड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी है। 29 दिसंबर को देर शाम भी एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई। दो हफ्तों में यह तीसरी हत्या का मामला है। कुछ दिनों पहले ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली थी। मीडिया खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में जहरीले पानी ने 8 जिंदगियां तो लील ली, जो जिंदा हैं उनकी सुध लो तो उपकार होगा

इंदौर में जहरीले पानी ने 8 जिंदगियां तो लील ली, जो जिंदा हैं उनकी सुध लो तो उपकार होगाइंदौर के भागीरथपुरा की मेन रोड पर शवों पर फेंकने के बाद बिखरे फूल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां से अब तक 8 अर्थियां निकल चुकी हैं। इंदौर के सफाईकर्मी सड़क साफ करते हैं तो कुछ ही देर में फिर सड़क पर अंतिम यात्रा के फूल बिखरे नजर आते हैं। इंदौर प्रशासन 8 मौतें स्‍वीकार कर चुका है। अगर नगर निगम और जिला प्रशासन अगर जिंदा लोगों की सुध ले लेगा तो इंदौर की जनता पर उपकार होगा।

यति नरसिंहानंद के बयान से मचा बवाल, बोले- अब हिंदू युवा भी बनाएं ISIS जैसा संगठन

यति नरसिंहानंद के बयान से मचा बवाल, बोले- अब हिंदू युवा भी बनाएं ISIS जैसा संगठनYati Narsinghanand Saraswati News : अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद में शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने एक वीडियो जारी कर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। नरसिंहानंद ने हिंदू युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि अब ऐसे संगठनों की जरूरत है, जैसा इराक में ISIS है। नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी कर तलवार के वितरण को एकदम सही बताया।

खरगे ने बताया, 2025 में भाजपा राज के 11वें साल में देश कैसे चला?

खरगे ने बताया, 2025 में भाजपा राज के 11वें साल में देश कैसे चला?Kharge on Modi raj in 2025 : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 2025 के आखिरी तक सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि 2025, भाजपा के 11वें साल में देश कैसा चला। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, एसआईआर से रुपए तक मोदी सरकार की कई नाकामियों का जिक्र किया।

टोंक में कार से 150 किलो विस्फोटक बरामद, 2 आरोपी गिरफ्‍तार

टोंक में कार से 150 किलो विस्फोटक बरामद, 2 आरोपी गिरफ्‍तारRajasthan News in hindi : राजस्थान के टोंक जिले में बुधवार को भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। पुलिस को एक कार से करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है।

दतवासा में शिव महापुराण कथा 01 जनवरी से

दतवासा में शिव महापुराण कथा 01 जनवरी सेवर्ष 2025 अस्ताचलगामी है और नूतन वर्ष द्वार पर अपने आगमन की दस्तक दे रहा है। एक ओर जहां नववर्ष के स्वागत हेतु रिसोर्ट, होटल, पर्यटन स्थल आदि सज रहे हैं वहीं नर्मदापुरम् अपनी सनातनी परम्पराओं को संवर्धित करते हुए नववर्ष का स्वागत धार्मिक आयोजनों के माध्यम से करने जा रहा है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com