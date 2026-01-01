गुरुवार, 1 जनवरी 2026
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (21:24 IST)

मेरठ में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भव्य आयोजन, स्वदेशी उत्पादों को मिल रही नई पहचान

Meerut
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हस्तनिर्मित एवं स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भव्य प्रदर्शनी/मेला मेरठ के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित की जा रही है। वर्ष 2026 में देशी उत्पादों को घर-घर तक पहुँचाने के संकल्प के साथ इस प्रदर्शनी में स्कूलों, कॉलेजों एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं।
नववर्ष 2026 के स्वागत अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 22 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया, वहीं विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि गांवों में तैयार हो रहे उत्पादों की गुणवत्ता किसी से कम नहीं है और इन्हें वैश्विक बाजार तक पहुँचाया जाएगा। उनका विश्वास है कि देश का हथकरघा, काष्ठ कला, गुड़ और जूट से बने उत्पाद एक बार फिर लोगों के दिलों पर राज करेंगे।
 
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी एवं उपयुक्त उद्योग श्री दीपेन्द्र कुमार द्वारा ग्राम प्रधानों को अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही जिला उद्योग केंद्र की विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जनपद के लाभार्थियों को सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए स्वयं भी खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की खरीदारी की और जनपदवासियों से अधिक से अधिक संख्या में मेले में पहुँचने की अपील की।
मेरठ मंडल स्तरीय इस प्रदर्शनी में जम्मू-कश्मीर, लखनऊ, गुजरात, बंगाल, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा एवं मेरठ सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए उत्पादों की जमकर बिक्री हो रही है। नववर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ प्रदर्शनी स्थल पर पहुँचकर न केवल खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा रहे हैं।
 
प्रदर्शनी में उच्च गुणवत्ता के खादी वस्त्र, लकड़ी से निर्मित फर्नीचर, कश्मीरी गर्म शॉल, सूट, मिट्टी से बने हस्तशिल्प, विभिन्न प्रकार की सिल्क साड़ियाँ, रेडीमेड गारमेंट्स, कोट, ब्लेजर, सदरी, देशी चाय, गाय का शुद्ध घी, नमकीन, धूपबत्तियाँ, गौ गोबर से निर्मित उत्पाद, अचार, मुरब्बा, सिरका, आँवला उत्पाद, चटाई, पायदान सहित अनेक स्वदेशी वस्तुएँ मेले का आकर्षण बढ़ा रही हैं। वहीं दूर-दराज से आयें कारीगरों को सामान के आर्डर भी मिल रहें है, जिससे वह बेहद खुश है। यह प्रदर्शनी न केवल ग्रामीण उद्यमियों को मंच प्रदान कर रही है, बल्कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की भावना को भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

