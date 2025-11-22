शनिवार, 22 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Delhi-NCR Air Quality Index News
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 22 नवंबर 2025 (12:38 IST)

दिल्ली-NCR में मौसम की डबल मार, प्रदूषण के साथ ठंड ने किया परेशान

Delhi-NCR Weather Update
Delhi-NCR Weather Update News : राजधानी क्षेत्र (NCR) मौसम की डबल मार झेल रहा है। यहां प्रदूषण के साथ ही ठंड ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। तापमान लगातार गिर रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जबकि घनी धुंध से दृश्यता पर भी असर पड़ेगा। कई इलाकों में एक्यूआई 400–450 के पार रिकॉर्ड हुआ, जिससे सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली की कई पुरानी समस्याएं हमें दहेज में मिली हैं, चाहे वह कूड़े के पहाड़ हों, टूटी हुई सड़कें हों या प्रदूषण की स्थिति।

खबरों के अनुसार, राजधानी क्षेत्र (NCR) मौसम की डबल मार झेल रहा है। यहां प्रदूषण के साथ ही ठंड ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। तापमान लगातार गिर रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जबकि घनी धुंध से दृश्यता पर भी असर पड़ेगा। कई इलाकों में एक्यूआई 400–450 के पार रिकॉर्ड हुआ, जिससे सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
प्रदूषण को लेकर क्‍या बोलीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता :  वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली की कई पुरानी समस्याएं हमें दहेज में मिली हैं, चाहे वह कूड़े के पहाड़ हों, टूटी हुई सड़कें हों या प्रदूषण की स्थिति। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसलिए हमने तय किया है कि इस समस्या का समाधान छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 2026 तक दिल्ली की 100 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।

कई स्थानों पर एक्यूआई 450 के पार दर्ज किया गया, इनमें गाजियाबाद का लोनी इलाका शामिल है। शनिवार सुबह जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के अधिकांश मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 300 से 430 के बीच रिकॉर्ड किया गया। कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। डॉक्टरों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सुबह और देर शाम खुली हवा में घूमने से बचें। मास्क का प्रयोग करें।
वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़ा जलाना और ठंडी हवा के कारण प्रदूषक जमीन पर जमा हो रहे हैं, जिससे AQI तेजी से बढ़ता है ।IMD के अनुसार तापमान और गिरेगा, रातें ज्यादा ठंडी होंगी और 23–27 नवंबर के बीच फॉग/धुंध बढ़ने की संभावना है, जिससे AQI और खराब हो सकता है।

लगातार आठवें दिन AQI 300 से ऊपर रहने के कारण CAQM ने GRAP-3 के प्रतिबंधों को लागू किया है। आनंद विहार, वजीरपुर जैसे इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। खराब AQI से बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, अस्थमा मरीज और कमजोर फेफड़ों वाले लोगों को सबसे ज्यादा जोखिम होता है।
गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश में कोहरा और ठंडी हवाओं का असर दिख रहा है। दक्षिण भारत में कई जगह बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा। आज और कल मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। यह ठंड का शुरुआती दौर है और आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ सकती है। 22–24 नवंबर के बीच तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
केरल और माहे में आज और कल तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश पर खासा दिखाई देने लगा है। हिमाचल में 3-4 दिनों के दौरान ऊंचे पहाड़ों और माध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश

Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेशTejas Fighter Jet Crashes During Dubai Air Show दुबई एयर शो में बड़ा हादसा हुआ। एयर शो में डेमोंस्ट्रेशन के दौरान तेजस क्रैश हो गया है। इस हादसे पर भारतीय वायुसेना का बयान आया है। इसमें कहा है गया है कि दुबई एयर शो में इंडियन एयर फोर्स का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ये हादसा उस समय हुआ जब भीड़ के लिए डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा था।

नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पास

नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पासBihar cabinet list: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्‍यमंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्रियों को विभाग बांटने के मामले में भाजपा की ज्यादा चली। नीतीश को गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग छोड़ना पड़ा, यह विभाग अब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है।

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगा

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगादेश में आज से केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड देशभर में लागू हो गए हैं, जिन्हें आजादी के बाद श्रमिकों के हित में किए गए सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए लेबर की सबसे बड़ी बात है कि अब सिर्फ एक साल में ही उन्हें ग्रेच्युईटी का फायदा मिलेगा। यह बेनिफिट फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए है।

Samsung Galaxy Tab A11 कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछ

Samsung Galaxy Tab A11 कब होगा लॉन्च, क्या रहेगी कीमत, जानिए सब कुछSamsung Galaxy Tab A11 : सैमसंग ने नए गैलेक्सी टैब A11 के लॉन्च की तारीख को कन्फर्म किया है जो अगले हफ्ते इस भारत में लॉन्च होगा। हालांकि यह मॉडल पहले ही ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। गैलेक्सी टैब A11 कई AI फीचर्स लेकर आने वाला है। सैमसंग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगा।

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसी

Maharashtra : शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा छत से कूदी, ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई तो छात्र ने लगा ली फांसीMaharashtra News : महाराष्ट्र के मुंबई से दो खबरें आपको विचलित कर देगी। पहली शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर 13 वर्ष की छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। वहीं दूसरी में ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर पिटाई से क्षुब्ध होकर छात्र ने घर में फांसी लगा लगी।

और भी वीडियो देखें

TMC नेता हुमायूं कबीर बोले, 6 दिसंबर को बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद, बयान पर बवाल

TMC नेता हुमायूं कबीर बोले, 6 दिसंबर को बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद, बयान पर बवालBabri Masjid West Bengal : तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने एक विवादित बयान देते हुए ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की है। बयान पर बवाल मच गया। भाजपा ने इसे धर्म की राजनीति बताया है।

Weather Update : ठंड ने पकड़ी रफ्तार, उत्‍तर भारत में सर्दी का कहर, दिल्ली में प्रदूषण हावी

Weather Update : ठंड ने पकड़ी रफ्तार, उत्‍तर भारत में सर्दी का कहर, दिल्ली में प्रदूषण हावीWeather Update News : देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के साथ-साथ तापमान भी गिर रहा है, जबकि यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश में कोहरा और ठंडी हवाओं का असर दिख रहा है। दक्षिण भारत में कई जगह बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं।

बिहार में सम्राट चौधरी को अमित शाह ने बना दिया 'बड़ा आदमी', गृृहमंत्री बनाने का समझे गेमप्लान!

बिहार में सम्राट चौधरी को अमित शाह ने बना दिया 'बड़ा आदमी', गृृहमंत्री बनाने का समझे गेमप्लान!बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड़ बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाले NDA गठबंधन की सरकार में अब विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों के बंटवारे में दो दशक बाद पहली बार गृह विभाग भाजपा के पास आकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गई है। सूबे में यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने अपने पास गृह विभाग नहीं रखा है। वहीं सम्राट चौधरी को गृह विभाग देकर उनका कद एक झटके में बड़ा दिया गया है।

क्या नेगेटिव जी टर्न की वजह से दुबई एयर शो में क्रेश हुआ तेजस?

क्या नेगेटिव जी टर्न की वजह से दुबई एयर शो में क्रेश हुआ तेजस?Tejas Crash in Dubai Air Show : दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारतीय वायसुना का लड़ाकू विमान तेजस क्रेश हो गया। हवाई करतब दिखा रहे लड़ाकू विमान को क्रेश होते देख लोग हैरान रह गए। दावा किया जा रहा है कि हवाई कलाबाजी के दौरान नेगेटिव जी टर्न लेते समय किसी चूक की वजह से यह दर्दनाक दादसा हुआ। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही हादसे की असल वजह पता चलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज हैदराबाद में निवेश को लेकर रोड शो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आज हैदराबाद में निवेश को लेकर रोड शोमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए आज हैदराबाद में ‘इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश’ सत्र में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। यह सत्र उद्योग समूहों के लिए मध्यप्रदेश की नीतियों, आधारभूत संरचना और निवेश के अवसरों को जानने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हैदराबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश विस्तार, नई इकाइयों की स्थापना और विभिन्न सेक्टरों में दी जा रही सुविधाओं पर संवाद करेंगे।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com