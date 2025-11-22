दिल्ली-NCR में मौसम की डबल मार, प्रदूषण के साथ ठंड ने किया परेशान

Delhi-NCR Weather Update News : राजधानी क्षेत्र (NCR) मौसम की डबल मार झेल रहा है। यहां प्रदूषण के साथ ही ठंड ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। तापमान लगातार गिर रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जबकि घनी धुंध से दृश्यता पर भी असर पड़ेगा। कई इलाकों में एक्यूआई 400–450 के पार रिकॉर्ड हुआ, जिससे सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली की कई पुरानी समस्याएं हमें दहेज में मिली हैं, चाहे वह कूड़े के पहाड़ हों, टूटी हुई सड़कें हों या प्रदूषण की स्थिति।







ALSO READ: दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार, जानिए कब लागू होगा Grap-4 खबरों के अनुसार, राजधानी क्षेत्र (NCR) मौसम की डबल मार झेल रहा है। यहां प्रदूषण के साथ ही ठंड ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। तापमान लगातार गिर रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जबकि घनी धुंध से दृश्यता पर भी असर पड़ेगा। कई इलाकों में एक्यूआई 400–450 के पार रिकॉर्ड हुआ, जिससे सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

प्रदूषण को लेकर क्‍या बोलीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता : वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली की कई पुरानी समस्याएं हमें दहेज में मिली हैं, चाहे वह कूड़े के पहाड़ हों, टूटी हुई सड़कें हों या प्रदूषण की स्थिति। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसलिए हमने तय किया है कि इस समस्या का समाधान छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 2026 तक दिल्ली की 100 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।





वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़ा जलाना और ठंडी हवा के कारण प्रदूषक जमीन पर जमा हो रहे हैं, जिससे AQI तेजी से बढ़ता है ।IMD के अनुसार तापमान और गिरेगा, रातें ज्यादा ठंडी होंगी और 23–27 नवंबर के बीच फॉग/धुंध बढ़ने की संभावना है, जिससे AQI और खराब हो सकता है।





गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश में कोहरा और ठंडी हवाओं का असर दिख रहा है। दक्षिण भारत में कई जगह बारिश की संभावना है।





केरल और माहे में आज और कल तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश पर खासा दिखाई देने लगा है। हिमाचल में 3-4 दिनों के दौरान ऊंचे पहाड़ों और माध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।

Edited By : Chetan Gour