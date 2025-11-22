शनिवार, 22 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुर्शिदाबाद , शनिवार, 22 नवंबर 2025 (11:59 IST)

TMC नेता हुमायूं कबीर बोले, 6 दिसंबर को बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद, बयान पर बवाल

Babri Masjid West Bengal : तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने एक विवादित बयान देते हुए ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की है। बयान पर बवाल मच गया। भाजपा ने इसे धर्म की राजनीति बताया है।
 
भरतपुर से टीएमसी विधायक कबीर ने कहा कि इस मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को किया जाएगा। इस समरोह में 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे।मंच पर 400 जाने माने लोग उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद तैयार होने में तीन साल लगेंगे। 
 
उन्होंने कहा कि इसी दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। इसलिए, वह देश में मुसलमानों के लिए एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं।
 
इस बीच भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी धर्म को लेकर राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर और मस्जिद बना सकता है, लेकिन 6 दिसंबर को मस्जिद बनाने का ऐलान कर हुमायूं कबीर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
 
भाजपा सांसद ज्योर्तिमय महतो ने कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहां मंदिर बनाएंगे। रामलला को लाएंगे। उन्होंने कहा कि बाबर एक लुटेरा था। अगर कोई लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
