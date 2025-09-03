बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (12:30 IST)

CM रेखा गुप्‍ता ने फिर शुरू की जन सुनवाई, हमले के बाद कैसी है सुरक्षा व्‍यवस्‍था?

Chief Minister Rekha Gupta News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन पर अब एक बार फिर जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का यह जन सुनवाई कार्यक्रम 20 अगस्त को हुए हमले के बाद बाधित हो गया था। जन सुनवाई के दौरान राजेश खिमजी नामक व्यक्ति ने उन पर हमला किया था। इस कार्यक्रम में राजधानी के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखीं। इस बार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए पुख्ता प्लान तैयार किया। मुख्यमंत्री के चारों ओर महिला सुरक्षाकर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा घेरा बना रखा था।
 
खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब एक बार फिर जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का यह जन सुनवाई कार्यक्रम 20 अगस्त को हुए हमले के बाद बाधित हो गया था। जन सुनवाई के दौरान राजेश खिमजी नामक व्यक्ति ने उन पर हमला किया था। इस कार्यक्रम में राजधानी के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखीं।
जन सुनवाई कार्यक्रम में इस बार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए पुख्ता प्लान तैयार किया। मुख्यमंत्री के चारों ओर महिला सुरक्षाकर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा घेरा बना रखा था। मुख्यमंत्री ने इस बार सामने मेज रखकर जन सुनवाई की। हमले से पहले वे लोगों के पास जाकर शिकायतें सुनती थीं। सभी प्रतिभागियों की पूरी तरह से चेकिंग की गई और मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई
कार्यक्रम में लोग एक-एक करके उनके पास आकर अपने आवेदन जमा कर रहे थे। जन सुनवाई कार्यक्रम में राजधानी के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखीं। कुल मिलाकर 165 शिकायतें दर्ज की गईं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने हर शिकायत को ध्यान से सुना और संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए निर्देश देने का भरोसा दिलाया।
