शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (22:20 IST)

मुझे आप पर गर्व है, रवीन्द्र जडेजा ने मंत्री पत्नी रीवा को इस अंदाज में दी बधाई

Rivaba Jadeja became a minister
Rivaba Jadeja became a minister: भारतीय आलराउंडर क्रिकेटर रवीन्द्र जडेजा ने भूपेन्द्र पटेल कैबिनेट में मंत्री बनीं पत्नी रीवाबा जडेजा को अलग ही अंदाज में एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। जडेजा ने कहा कि मुझे आप पर गर्व है। आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगी। रीवा जडेजा ने शुक्रवार को अन्य विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें गुजरात सरकार में प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। 
 
पत्नी की सफलता की कामना : रवीन्द्र जडेजा ने एक्स पर पोस्ट में पत्नी को बधाई देते हुए कहा- मुझे आप पर और आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। आप अच्छा कार्य करते हुए लोगों को प्रेरणा देती रहेंगी। गुजरात सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री आपकी सफलता की कामना करता हूं। रीवा ने श्रीमद भागवत गीता हाथ में रखकर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 
2022 में बनीं पहली बार विधायक : रीवाबा जडेजा (34) ने 2019 में भाजपा की सदस्यता ली और 2022 में जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं। उन्होंने साल 2016 में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा से शादी की थी, उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम निध्याना जडेजा है। ALSO READ: मुख्‍यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने मंत्रियों को बांटे विभाग, जानिए किसको क्या मिला

राजकोट में 2 नवंबर 1990 में जन्मीं रीवा ने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। वह महिलाओं की मदद और सशक्तिकरण के लिए श्री मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक एनजीओ भी चलाती हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले रीवा राजपूत समुदाय के संगठन करणी सेना की महिला विंग की प्रमुख भी रह चुकी हैं।
