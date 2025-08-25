दिल्ली की सीएम पर हमले का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, CRPF नहीं अब दिल्ली पुलिस देगी सुरक्षा
Second accused in Rekha Gupta attack arrested: दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर हाल में हुए हमले के सिलसिले में रविवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने पहले कहा था कि मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजी (41) के मित्र तहसीन सैयद को पूछताछ के लिए शुक्रवार रात गुजरात के राजकोट से दिल्ली लाया गया और तथ्यों की पुष्टि के लिए खिमजी से उसका आमना-सामना कराया गया। पुलिस के अनुसार तहसीन (Tahseen) को रविवार को हिरासत में ले लिया गया।
खिमजी लगातार तहसीन के संपर्क में था :
पुलिस के मुताबिक खिमजी ने गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो कथित तौर पर तहसीन को भेजा था जबकि तहसीन ने उसे 2,000 रुपए भेजे थे। बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान उन पर कथित हमले से पहले खिमजी लगातार तहसीन के संपर्क में था।
पुलिस ने बताया कि ऑटोरिक्शा चालक खिमजी के खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर थाने में 2017 से 2024 के बीच मारपीट और शराब रखने के पांच मामले दर्ज हैं तथा उसके खिलाफ कई बार निवारक कार्रवाई भी की गई है। आरोप है कि खिमजी शराब की तस्करी में भी शामिल था। दिल्ली पुलिस राजकोट में खिमजी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों समेत 10 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है।
CRPF को हटाया, दिल्ली पुलिस देगी सुरक्षा :
केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। कुछ दिन पहले ही गुप्ता पर हुए हमले के बाद उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है।
मुख्यमंत्री गुप्ता (51) पर 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस इलाके में उनके कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया था। इस घटना के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सीआरपीएफ की 'वीआईपी' सुरक्षा शाखा को केंद्र के 'जेड' श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था।
सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाने का आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया जाना था लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री पर हमले की जांच के सिलसिले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी पेशे से ऑटो चालक सकारिया राजेशभाई खिमजी (41) भी शामिल है, जो गुजरात के राजकोट का निवासी है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta