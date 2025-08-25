सोमवार, 25 अगस्त 2025
  4. Indigo flight coming to Guwahati diverted
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: अगरतला , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (12:17 IST)

Indigo की फ्लाइट को किया डायवर्ट, विमान में थे असम के CM हिमंत

Indigo flight coming to Guwahati diverted
Indigo flight News : गुवाहाटी आ रही इंडिगो की एक उड़ान को खराब मौसम के कारण त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। विमान में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी सवार थे। जैसे ही विमान अगरतला हवाई अड्डे पर उतरा, त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी असम के मुख्यमंत्री से मिलने वहां पहुंचे। गुवाहाटी में मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद विमान ने गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी। रविवार शाम एहतियात के तौर पर उड़ान को अगरतला भेजा गया था। 
 
डिब्रूगढ़ के मोहनबाड़ी हवाई अड्डे से रवाना हुई इंडिगो की उड़ान भारी बारिश और आंधी-तूफान के कारण गुवाहाटी में नहीं उतर सकी, और एहतियात के तौर पर उसे अगरतला भेज दिया गया। बाद में उड़ान गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। गुवाहाटी स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की है कि विमान में शर्मा भी सवार थे। जैसे ही विमान अगरतला हवाई अड्डे पर उतरा, त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी असम के मुख्यमंत्री से मिलने वहां पहुंचे।
बाद में, ‘फेसबुक’ पर एक पोस्ट में चौधरी ने कहा, गुवाहाटी में खराब मौसम के कारण असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा जी की उड़ान को अगरतला हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारने की सूचना मिलने के बाद मैं हवाई अड्डे पहुंचा और दादा (बड़े भाई) से मिला। गुवाहाटी में मौसम की स्थिति में सुधार के बाद सामान्य विमान परिचालन फिर से शुरू हो गया।
