देश में लगातार बढ़ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि जागरूकता अभियान, मीडिया में खबरों और अदालत के आदेशों के बावजूद पढ़े-लिखे लोग साइबर ठगों के जाल में कैसे फंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मोबाइल फोन के जरिए उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उसे अपना मोबाइल दीवार पर मार देना चाहिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगी।