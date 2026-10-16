iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

स्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।



रिपोर्ट के मुताबिक, यह टैबलेट चीन में इसी महीने लॉन्च हो सकता है। इसके साथ iQOO Neo 12 स्मार्टफोन भी पेश किए जाने की चर्चा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक टैबलेट की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।



iQOO Pad Pro 8.8 में मिलेगा 165Hz OLED डिस्प्ले

iQOO Pad Pro 8.8 में 8.8 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। यह 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। हाई रिफ्रेश रेट के कारण गेमिंग के दौरान स्क्रीन पर मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिखाई देने की उम्मीद है। खासकर फर्स्ट-पर्सन शूटर (FPS) गेम खेलने वाले यूजर्स को इससे फायदा मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी डिस्प्ले के रिजॉल्यूशन और कुछ अन्य फीचर्स का खुलासा नहीं किया है।



9,020mAh की बैटरी और एक्टिव कूलिंग फैन

इस टैबलेट की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी 9,020mAh की बैटरी है। इतनी बड़ी बैटरी से लंबे समय तक गेम खेलने और दूसरे काम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बैटरी बैकअप वास्तविक इस्तेमाल और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर भी निर्भर करेगा।



लंबे गेमिंग सेशन के दौरान डिवाइस को गर्म होने से बचाने के लिए इसमें iQOO का Ice Dome क्वाड-कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा। इसमें 30 × 30 × 3.5mm का एक्टिव कूलिंग फैन शामिल है। कंपनी के मुताबिक, इसका हीट डिसिपेशन एरिया 23,253 वर्ग मिलीमीटर है।



यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से फैन की तीन अलग-अलग स्पीड चुन सकेंगे। इससे ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत वाले गेम और अन्य कामों के दौरान गर्मी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

पतला और हल्का होगा टैबलेट

दमदार बैटरी और कूलिंग सिस्टम के बावजूद iQOO Pad Pro 8.8 का डिजाइन काफी पतला रखा गया है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.74mm और वजन 298 ग्राम बताया गया है। ऐसे में इसे इस्तेमाल करने और साथ ले जाने में आसानी हो सकती है।



Snapdragon प्रोसेसर मिलने की चर्चा

लीक्स के मुताबिक, iQOO Pad Pro 8.8 में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस प्रोसेसर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। टैबलेट के RAM, स्टोरेज और चार्जिंग स्पीड की जानकारी भी सामने आनी बाकी है।



कीमत और भारत में लॉन्च पर क्या है अपडेट?

iQOO Pad Pro 8.8 की कीमत का अभी खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल इसके चीन में लॉन्च होने की चर्चा है। भारत समेत दूसरे बाजारों में इसे पेश किया जाएगा या नहीं, इस बारे में कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

iQOO Pad Ultra भी चीन में पेश

इसी बीच कंपनी चीन में iQOO Pad Ultra भी पेश कर चुकी है। इसमें 8.8 इंच का OLED डिस्प्ले, 165Hz रिफ्रेश रेट, 9,020mAh बैटरी और 66W फास्ट चार्जिंग दी गई है। यह टैबलेट Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर से लैस बताया गया है।



इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 6,499 चीनी युआन है, जो लगभग 92,900 रुपये के बराबर है। हालांकि, यह कीमत भारतीय बाजार की संभावित कीमत नहीं मानी जानी चाहिए।

iQOO Pad Pro 8.8 में भी इनमें से कुछ फीचर्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी आधिकारिक लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी।