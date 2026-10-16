अगले महीने शुरु होगा क्रिकेट का चौथा फॉर्मेट, क्या है यह टेस्ट ट्वेंटी?

A brand-new cricket format Test Twenty will be unveiled in Sri Lanka in November. Under the innovative concept, matches feature separate games for girls' and boys' XIs while combining their individual totals into one unified team score. Every fixture spans a single day across 80 overs, splitting play between an opening daytime session with red balls in traditional whites and a floodlit evening session using white balls in coloured attire. The tournament will showcase 160 emerging players split across four continental squads, with fixtures running from November 14 to 29 at Colombo’s Sinhalese Sports Club ground. Under the tournament's Parity Rule, performance outputs from one group directly dictate the match trajectory for the other. #TestTwenty #CricketNews #SriLankaCricket #NewFormat #SportsUpdate #Colombo Representative Picture — Diganta Guha (@diganta_guha) October 16, 2026

क्रिकेट के इतिहास में ‘टेस्ट ट्वेंटी’ के 80 ओवर के प्रारूप पर आधारित दुनिया का पहला मिश्रित युगल (लड़के-लड़कियों का मिला-जुला) क्रिकेट टूर्नामेंट 14 नवंबर को कोलंबो के SSC में शुरू होगा। इसमें 160 लड़के और लड़कियां हिस्सा लेंगे, जिनका स्कोरबोर्ड एक ही होगा। इस टूर्नामेंट में पहली बार, एक टॉस से दो चीजें तय होंगी। कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, और पहले लड़कियां खेलेंगी या लड़के।लड़कियां लड़कियों के खिलाफ खेलेंगी, और लड़के लड़कों के खिलाफ। जो भी सुबह बल्लेबाजी करेगा, उसके रन रात तक जुड़ते जाएंगे, और अंत में दोनों का कुल स्कोर ही जीत तय करेगा। लड़कियों के रन लड़कों के मैच का नतीजा तय करेंगे, और लड़कों के रन लड़कियों के मैच का। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।पिछले लगभग 150 सालों में क्रिकेट के तीन प्रारूप रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी-20 अब 14 नवंबर को चौथा प्रारूप सामने आएगा। ‘टेस्ट ट्वेंटी’ का पहला सीजन श्रीलंका के कोलंबो स्थित सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब एसएससी में 14 से 29 नवंबर तक खेला जाएगा, जिसमें 30 नवंबर को ‘रिजर्व डे’ (अतिरिक्त दिन) के तौर पर रखा गया है। दुनिया भर से चुने गए 13 से 21 साल के 160 युवा क्रिकेटर 4 महाद्वीपीय टीमों में बंटकर कोलंबो पहुंचेंगे। यह पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा, जिसमें एक ही टीम के लिए लड़कियों की 11 सदस्यीय टीम और लड़कों की 11 सदस्यीय टीम खेलेंगी, और उनके रन जुड़कर एक साझा परिणाम बनाएंगे।श्रीलंका ने पिछले 100 सालों में युवा क्रिकेट की एक ऐसी संस्कृति विकसित की है, जिसका कोई और देश मुकाबला नहीं कर सकता। नवंबर से, यह देश दुनिया के इस नए युवा क्रिकेट फॉर्मेट का जन्मस्थान बन जाएगा। 80 ओवर। 2 गेंदें। कुछ भी रीसेट नहीं होता।‘टेस्ट ट्वेंटी का हर मैच एक ही दिन में खेला जाता है। दोनों टीमें दो-दो बार बल्लेबाजी करती हैं। पहले 40 ओवर सफेद कपड़ों में, लाल गेंद से और दिन के उजाले में खेले जाते हैं। बाकी 40 ओवर रंगीन कपड़ों में, सफेद गेंद से और एसएससी की फ्लडलाइट्स के नीचे खेले जाते हैं। यह पहली बार है जब एक ही मैच में लाल और सफेद दोनों गेंदों का इस्तेमाल होगा। पहले हाफ के स्कोर दूसरे हाफ में जुड़ जाते हैं। दिन में बनाए गए रन रात में भी मायने रखते हैं। रात होने तक एक नतीजा सामने आ जाता है।हर महाद्वीपीय टीम में 40 खिलाड़ियों का स्क्वॉड होता है। 20 लड़कियां और 20 लड़के। हर मैच में लड़कियां लड़कियों के खिलाफ और लड़के लड़कों के खिलाफ खेलते हैं। फिर उनके स्कोर एक ही स्कोरबोर्ड पर जुड़ जाते हैं, और कुल स्कोर के आधार पर ही जीत तय होती है।इससे डगआउट का माहौल भी बदल जाता है। लड़कियां और लड़के पूरे दिन एक साथ, एक ही टीम के बैनर तले बैठते हैं और दूसरी टीम की हर गेंद को देखते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया हर रन उनकी अपनी टीम के लिए जरूरी होता है।क्रिकेट के लगभग 150 साल के इतिहास में, लड़कियों के रन कभी लड़कों के मैच में नहीं गिने गए। लेकिन 14 नवंबर से कोलंबो में, वे ही तय करेंगी कि जीत किसकी होगी। हज़ारों से 160 तक एक भी गेंद फेंके जाने से पहले, 5 महाद्वीपों के हज़ारों युवा क्रिकेटरों ने अपना नाम आगे बढ़ाया। पिछले 300 दिनों में, मैदान पर और ऑनलाइन हुए ट्रायल के ज़रिए इनमें से बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना गया।इनमें से, ग्लोबल सिलेक्शन कमिटी ने सबसे अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया है। इस कमिटी के अध्यक्ष भारत के जाने-माने कोच राजकुमार शर्मा हैं – वही व्यक्ति जिन्होंने विराट कोहली को बचपन में खोजा था और उन्हें एक चैंपियन के रूप में तैयार किया था। इस महीने के आखिर में, ‘प्लेयर्स ड्राफ्ट’ के ज़रिए अंतिम 160 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा होगी। 80 लड़कियाँ और 80 लड़के। यह ‘टेस्ट ट्वेंटी’ का पहला बैच होगा।