  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. बाइक न्यूज़
  4. bmw f 450 rr features mileage range launch date india
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (16:39 IST)

bmw f450 rr : 420cc इंजन, 48 HP की पावर और 350 KM से ज्यादा की रेंज, सस्ती बीएमडब्ल्यू की धमाकेदार इंट्री

bmw bike
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (16:39 IST)
google-news
BMW Motorrad ने BMW F 450 RR को हल्की और दमदार सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया है। कंपनी की इस बाइक को खास तौर पर उन राइडर्स के लिए तैयार किया गया है, जो रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ हाईवे, घुमावदार सड़कों और रेस ट्रैक पर भी स्पोर्टी राइडिंग का अनुभव चाहते हैं।
BMW F 450 RR में 420cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 48 HP की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के अनुसार, बाइक का वजन 177 किलोग्राम है और इसकी घोषित ईंधन खपत 3.8 लीटर प्रति 100 किलोमीटर है। 14 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ इसकी अनुमानित रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है।
इस बाइक में ABS Pro, ट्रैक्शन कंट्रोल, तीन राइडिंग मोड, 6.5 इंच की TFT स्क्रीन और हीटेड ग्रिप्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। हालांकि, भारत में इसकी कीमत, लॉन्च डेट और उपलब्धता की पुष्टि के लिए कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

BMW F 450 RR के इंजन और परफॉर्मेंस की जानकारी

BMW F 450 RR में 420cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। इसे सुपरस्पोर्ट बाइक की जरूरतों के हिसाब से ट्यून किया गया है।

फीचर डिटेल

  • इंजन 420cc पैरेलल-ट्विन
  • अधिकतम पावर 48 HP (35 kW)
  • पावर जनरेट होने का स्तर 8,750 rpm
  • अधिकतम टॉर्क 43 Nm
  • टॉर्क जनरेट होने का स्तर 6,750 rpm
  • गियरबॉक्स 6-स्पीड
  • बाइक का वजन 177 किलोग्राम
  • फ्यूल टैंक 14 लीटर
  • घोषित फ्यूल खपत 3.8 लीटर/100 किमी
  • अनुमानित रेंज 350 किमी से ज्यादा
कंपनी के अनुसार, इंजन का 80 प्रतिशत तक अधिकतम टॉर्क 3,000 rpm पर उपलब्ध हो जाता है। इससे कम इंजन स्पीड पर भी बाइक को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने में मदद मिल सकती है। इंजन में 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट और बैलेंस शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पावर डिलीवरी को बेहतर बनाने और कंपन कम करने में मदद मिलती है। बाइक में स्टेनलेस स्टील का अंडरफ्लोर एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया है।
 

350 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, जानिए कितना होगा पेट्रोल खर्च

BMW F 450 RR की घोषित ईंधन खपत 3.8 लीटर प्रति 100 किलोमीटर है। 14 लीटर के फ्यूल टैंक के आधार पर कंपनी 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज का दावा करती है।
इस आंकड़े के आधार पर अनुमानित ईंधन खपत इस तरह समझ सकते हैं:
दूरी अनुमानित पेट्रोल
100 किमी 3.8 लीटर
200 किमी 7.6 लीटर
300 किमी 11.4 लीटर
350 किमी 13.3 लीटर
ये गणनाएं कंपनी की घोषित खपत पर आधारित हैं। वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, राइडिंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और बाइक पर लोड के हिसाब से अलग हो सकता है।

ट्रैफिक में भी मिलेगी आसानी, Easy Ride Clutch का विकल्प

BMW F 450 RR में Easy Ride Clutch (ERC) का विकल्प दिया गया है। यह सिस्टम इंजन की गति के अनुसार क्लच को अपने आप एंगेज करता है, जिससे बार-बार क्लच लीवर इस्तेमाल करने की जरूरत कम हो सकती है। यह फीचर खासकर शहर के ट्रैफिक, धीमी गति पर बाइक चलाने और पार्किंग के दौरान उपयोगी हो सकता है। Shift Assistant Pro के साथ इसका इस्तेमाल करने पर सामान्य राइडिंग के दौरान क्लच लीवर चलाए बिना गियर बदले जा सकते हैं।
 
हालांकि, Easy Ride Clutch सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड नहीं है। यह M Sport के Innovation Package में शामिल है, जबकि दूसरे वेरिएंट में इसे अतिरिक्त एक्सेसरी के रूप में लगाया जा सकता है।

सुरक्षा के लिए ABS Pro और ट्रैक्शन कंट्रोल

स्पोर्ट्स बाइक में तेज रफ्तार के साथ ब्रेकिंग और नियंत्रण भी अहम होते हैं। BMW F 450 RR में कंपनी ने कई इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।
- ABS Pro: बाइक झुकी हुई होने पर भी ब्रेकिंग के दौरान नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है।
- Dynamic Brake Control (DBC): कठिन परिस्थितियों में ब्रेक लगाते समय अनजाने में एक्सीलरेटर इस्तेमाल होने के जोखिम को कम करने में मदद करता है।
- Dynamic Traction Control (DTC): उपलब्ध ग्रिप के अनुसार पहियों की पकड़ को नियंत्रित करने में सहायता करता है।
- Motor Slip Regulation (MSR): इंजन की ओर से आने वाले अतिरिक्त ब्रेकिंग टॉर्क के कारण पिछले पहिए की पकड़ प्रभावित होने के जोखिम को कम करने में मदद करता है।
बाइक में Rain, Road और Race राइडिंग मोड स्टैंडर्ड दिए गए हैं। Riding Modes Pro वाले वेरिएंट में अतिरिक्त Race Pro मोड भी मिलता है।
सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम
BMW F 450 RR में ट्यूबलर स्टील स्पेस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के मुताबिक, बाइक की चेसिस को फुर्तीली हैंडलिंग, बेहतर स्थिरता और सटीक कंट्रोल के लिए तैयार किया गया है।
फ्रंट में 43mm KYB अपसाइड-डाउन फोर्क और रियर में एल्युमिनियम स्विंगआर्म के साथ KYB सेंट्रल स्प्रिंग स्ट्रट दिया गया है। Sport सस्पेंशन में फ्रंट फोर्क की रिबाउंड और कंप्रेशन डैम्पिंग को एडजस्ट किया जा सकता है।
ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 310mm डिस्क और Brembo के चार-पिस्टन कैलिपर का इस्तेमाल किया गया है। रियर में 240mm डिस्क के साथ ByBre कैलिपर दिया गया है।
6.5 इंच की TFT स्क्रीन और LED लाइटिंग
बाइक में 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले दी गई है, जिस पर राइडिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाई देती है। इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स के जरिए फोन कॉल, म्यूजिक और नेविगेशन की सुविधा भी दी गई है।
इसके अलावा बाइक में ये सुविधाएं मिलती हैं:
  • LED हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर
  •  USB-C चार्जिंग पोर्ट
  •  हीटेड ग्रिप्स
  • स्पोर्टी क्लिप-ऑन हैंडलबार
  •  790mm की स्टैंडर्ड सीट हाइट
  •  दो हिस्सों वाली सीट
छोटे कद के राइडर्स के लिए कंपनी की एक्सेसरीज के जरिए सीट की ऊंचाई 15mm तक कम या Sport सीट के साथ 20mm तक ज्यादा की जा सकती है। इससे सीट की ऊंचाई लगभग 775mm से 810mm के बीच रखी जा सकती है।
BMW F 450 RR के कितने वेरिएंट मिलेंगे?
कंपनी ने बाइक के चार इक्विपमेंट वेरिएंट बताए हैं।

वेरिएंट प्रमुख फीचर्स

  • BMW F 450 RR Base स्टैंडर्ड फीचर्स और Cosmic Black रंग
  • BMW F 450 RR Sport Shift Assistant Pro और Sport सस्पेंशन
  • BMW F 450 RR M Sport Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro और Sport सस्पेंशन
  • BMW F 450 RR M Sport Innovation Package Easy Ride Clutch सहित प्रमुख अतिरिक्त फीचर्स
  • M Sport वेरिएंट में Snaefell White और M Motorsport थीम वाले रंगों का विकल्प भी दिया गया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Tesla Roadster : टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार में उड़ने की तकनीक, जानिए फीचर्स, रफ्तार और भारत में सड़क पर चलाने से जुड़ी जरूरी बातें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

bmw f450 rr : 420cc इंजन, 48 HP की पावर और 350 KM से ज्यादा की रेंज, सस्ती बीएमडब्ल्यू की धमाकेदार इंट्री

bmw f450 rr : 420cc इंजन, 48 HP की पावर और 350 KM से ज्यादा की रेंज, सस्ती बीएमडब्ल्यू की धमाकेदार इंट्रीBMW Motorrad ने BMW F 450 RR को हल्की और दमदार सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया है। कंपनी की इस बाइक को खास तौर पर उन राइडर्स के लिए तैयार किया गया है, जो रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ हाईवे, घुमावदार सड़कों और रेस ट्रैक पर भी स्पोर्टी राइडिंग का अनुभव चाहते हैं।

Tesla Roadster : टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार में उड़ने की तकनीक, जानिए फीचर्स, रफ्तार और भारत में सड़क पर चलाने से जुड़ी जरूरी बातें

Tesla Roadster : टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार में उड़ने की तकनीक, जानिए फीचर्स, रफ्तार और भारत में सड़क पर चलाने से जुड़ी जरूरी बातेंएलन मस्क की कंपनी टेस्ला की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Roadster एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी इसे सिर्फ तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार के तौर पर नहीं, बल्कि रॉकेट जैसी थ्रस्टर तकनीक से लैस खास वाहन के रूप में पेश कर रही है। 15 अक्टूबर को अमेरिका के टेक्सास में SpaceX की डेवलपमेंट फैसिलिटी में हुए कार्यक्रम के दौरान मस्क ने Roadster का प्रदर्शन किया।

Toyota Glanza Facelift : टोयोटा की सस्ती कार लॉन्च, त्योहारों पर मचाएगी धमाका, जानिए क्या हैं फीचर्स

Toyota Glanza Facelift : टोयोटा की सस्ती कार लॉन्च, त्योहारों पर मचाएगी धमाका, जानिए क्या हैं फीचर्सटोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक Toyota Glanza Facelift 2026 लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है। अपडेटेड ग्लैंजा को नए इंजन, बदले हुए फ्रंट डिजाइन और अतिरिक्त फीचर्स के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प दिए हैं। यह कार भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी कारों को टक्कर देती है।

नवरात्रि में Hyundai की कार खरीदने का मौका! Creta से Venue तक पर मिल सकते हैं ऑफर, बुकिंग से पहले जान लें ये बातें

नवरात्रि में Hyundai की कार खरीदने का मौका! Creta से Venue तक पर मिल सकते हैं ऑफर, बुकिंग से पहले जान लें ये बातेंनवरात्रि और त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो Hyundai की कारों पर मिलने वाले ऑफर्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कंपनी की Hyundai Creta, Hyundai Venue, Hyundai Aura और Hyundai Grand i10 Nios जैसी कारों पर डीलरशिप के जरिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर मिल सकते हैं। हालांकि, किस कार पर कितनी छूट मिलेगी, यह मॉडल, वेरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।