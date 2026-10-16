bmw f450 rr : 420cc इंजन, 48 HP की पावर और 350 KM से ज्यादा की रेंज, सस्ती बीएमडब्ल्यू की धमाकेदार इंट्री



ALSO READ: Electric Scooter : सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ रोजाना का सफर होगा आसान, मिलेगी 130 KM की रेंज, जान लीजिए दूसरे फीचर्स BMW F 450 RR में 420cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 48 HP की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के अनुसार, बाइक का वजन 177 किलोग्राम है और इसकी घोषित ईंधन खपत 3.8 लीटर प्रति 100 किलोमीटर है। 14 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ इसकी अनुमानित रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है।

इस बाइक में ABS Pro, ट्रैक्शन कंट्रोल, तीन राइडिंग मोड, 6.5 इंच की TFT स्क्रीन और हीटेड ग्रिप्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। हालांकि, भारत में इसकी कीमत, लॉन्च डेट और उपलब्धता की पुष्टि के लिए कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

BMW F 450 RR के इंजन और परफॉर्मेंस की जानकारी

BMW F 450 RR में 420cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। इसे सुपरस्पोर्ट बाइक की जरूरतों के हिसाब से ट्यून किया गया है।

फीचर डिटेल

इंजन 420cc पैरेलल-ट्विन

420cc पैरेलल-ट्विन अधिकतम पावर 48 HP (35 kW)

48 HP (35 kW) पावर जनरेट होने का स्तर 8,750 rpm

8,750 rpm अधिकतम टॉर्क 43 Nm

43 Nm टॉर्क जनरेट होने का स्तर 6,750 rpm

6,750 rpm गियरबॉक्स 6-स्पीड

6-स्पीड बाइक का वजन 177 किलोग्राम

177 किलोग्राम फ्यूल टैंक 14 लीटर

14 लीटर घोषित फ्यूल खपत 3.8 लीटर/100 किमी

3.8 लीटर/100 किमी अनुमानित रेंज 350 किमी से ज्यादा

कंपनी के अनुसार, इंजन का 80 प्रतिशत तक अधिकतम टॉर्क 3,000 rpm पर उपलब्ध हो जाता है। इससे कम इंजन स्पीड पर भी बाइक को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने में मदद मिल सकती है। इंजन में 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफसेट और बैलेंस शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पावर डिलीवरी को बेहतर बनाने और कंपन कम करने में मदद मिलती है। बाइक में स्टेनलेस स्टील का अंडरफ्लोर एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया है।

350 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, जानिए कितना होगा पेट्रोल खर्च

BMW F 450 RR की घोषित ईंधन खपत 3.8 लीटर प्रति 100 किलोमीटर है। 14 लीटर के फ्यूल टैंक के आधार पर कंपनी 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज का दावा करती है।

इस आंकड़े के आधार पर अनुमानित ईंधन खपत इस तरह समझ सकते हैं:

दूरी अनुमानित पेट्रोल

100 किमी 3.8 लीटर

200 किमी 7.6 लीटर

300 किमी 11.4 लीटर

350 किमी 13.3 लीटर

ये गणनाएं कंपनी की घोषित खपत पर आधारित हैं। वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, राइडिंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और बाइक पर लोड के हिसाब से अलग हो सकता है।

ट्रैफिक में भी मिलेगी आसानी, Easy Ride Clutch का विकल्प

BMW F 450 RR में Easy Ride Clutch (ERC) का विकल्प दिया गया है। यह सिस्टम इंजन की गति के अनुसार क्लच को अपने आप एंगेज करता है, जिससे बार-बार क्लच लीवर इस्तेमाल करने की जरूरत कम हो सकती है। यह फीचर खासकर शहर के ट्रैफिक, धीमी गति पर बाइक चलाने और पार्किंग के दौरान उपयोगी हो सकता है। Shift Assistant Pro के साथ इसका इस्तेमाल करने पर सामान्य राइडिंग के दौरान क्लच लीवर चलाए बिना गियर बदले जा सकते हैं।



हालांकि, Easy Ride Clutch सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड नहीं है। यह M Sport के Innovation Package में शामिल है, जबकि दूसरे वेरिएंट में इसे अतिरिक्त एक्सेसरी के रूप में लगाया जा सकता है।

सुरक्षा के लिए ABS Pro और ट्रैक्शन कंट्रोल

स्पोर्ट्स बाइक में तेज रफ्तार के साथ ब्रेकिंग और नियंत्रण भी अहम होते हैं। BMW F 450 RR में कंपनी ने कई इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

- ABS Pro: बाइक झुकी हुई होने पर भी ब्रेकिंग के दौरान नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है।

- Dynamic Brake Control (DBC): कठिन परिस्थितियों में ब्रेक लगाते समय अनजाने में एक्सीलरेटर इस्तेमाल होने के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

- Dynamic Traction Control (DTC): उपलब्ध ग्रिप के अनुसार पहियों की पकड़ को नियंत्रित करने में सहायता करता है।

- Motor Slip Regulation (MSR): इंजन की ओर से आने वाले अतिरिक्त ब्रेकिंग टॉर्क के कारण पिछले पहिए की पकड़ प्रभावित होने के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

बाइक में Rain, Road और Race राइडिंग मोड स्टैंडर्ड दिए गए हैं। Riding Modes Pro वाले वेरिएंट में अतिरिक्त Race Pro मोड भी मिलता है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

BMW F 450 RR में ट्यूबलर स्टील स्पेस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के मुताबिक, बाइक की चेसिस को फुर्तीली हैंडलिंग, बेहतर स्थिरता और सटीक कंट्रोल के लिए तैयार किया गया है।

फ्रंट में 43mm KYB अपसाइड-डाउन फोर्क और रियर में एल्युमिनियम स्विंगआर्म के साथ KYB सेंट्रल स्प्रिंग स्ट्रट दिया गया है। Sport सस्पेंशन में फ्रंट फोर्क की रिबाउंड और कंप्रेशन डैम्पिंग को एडजस्ट किया जा सकता है।

ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 310mm डिस्क और Brembo के चार-पिस्टन कैलिपर का इस्तेमाल किया गया है। रियर में 240mm डिस्क के साथ ByBre कैलिपर दिया गया है।

6.5 इंच की TFT स्क्रीन और LED लाइटिंग

बाइक में 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले दी गई है, जिस पर राइडिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाई देती है। इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स के जरिए फोन कॉल, म्यूजिक और नेविगेशन की सुविधा भी दी गई है।

इसके अलावा बाइक में ये सुविधाएं मिलती हैं:

LED हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर

USB-C चार्जिंग पोर्ट

हीटेड ग्रिप्स

स्पोर्टी क्लिप-ऑन हैंडलबार

790mm की स्टैंडर्ड सीट हाइट

दो हिस्सों वाली सीट

छोटे कद के राइडर्स के लिए कंपनी की एक्सेसरीज के जरिए सीट की ऊंचाई 15mm तक कम या Sport सीट के साथ 20mm तक ज्यादा की जा सकती है। इससे सीट की ऊंचाई लगभग 775mm से 810mm के बीच रखी जा सकती है।

BMW F 450 RR के कितने वेरिएंट मिलेंगे?

कंपनी ने बाइक के चार इक्विपमेंट वेरिएंट बताए हैं।

वेरिएंट प्रमुख फीचर्स