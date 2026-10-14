Kawasaki Z300: सस्ती कीमत में दमदार बाइक का इंतजार खत्म? फीचर्स ऐसे कि मच जाएगा तहलका!

Kawasaki Z300 भारत में पेश, 20 अक्टूबर को कीमत का ऐलान; 19 अक्टूबर से शुरू हो सकती है बुकिंग

Kawasaki Z300: डिजाइन और हार्डवेयर

TFT डिस्प्ले और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी

Kawasaki Z300 का इंजन कितना दमदार होगा?

Kawasaki Z300 में Ninja 300 वाला 296cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। Ninja 300 में यह इंजन 38.4 bhp की अधिकतम पावर और 26.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।



ALSO READ: Ather Konarc : इस Electric Scooter पर मिल रहा बड़ा फायदा, जानें किस वेरिएंट पर कितनी सब्सिडी उम्मीद है कि Z300 में भी इंजन का आउटपुट लगभग इतना ही रहेगा। हालांकि, कंपनी की ओर से इसकी आधिकारिक इंजन स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस की पुष्टि होना बाकी है। दूसरी ट्विन-सिलेंडर Kawasaki बाइक्स की तरह Z300 को भी भारत में CBU यानी पूरी तरह निर्मित यूनिट के रूप में आयात करके बेचा जा सकता है। इससे इसकी कीमत पर असर पड़ सकता है।

KTM 390 Duke और TVS Apache RTR 310 से होगा मुकाबला

भारतीय बाजार में Kawasaki Z300 का मुकाबला KTM 390 Duke, Aprilia Tuono 457 और TVS Apache RTR 310 जैसी बाइक्स से हो सकता है। इनमें Aprilia Tuono 457 में ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि KTM 390 Duke और TVS Apache RTR 310 सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं। अगर Kawasaki Z300 की कीमत 3 लाख रुपये से कम रखती है, तो यह बाइक बाजार में एक आकर्षक विकल्प बन सकती है। हालांकि, इसकी वास्तविक प्रतिस्पर्धा कीमत, फीचर्स और कंपनी की बिक्री रणनीति पर निर्भर करेगी।

Kawasaki Versys 900 भी जल्द होगी पेश



ALSO READ: Electric Scooter : टॉप टेन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जिन्होंने मचाई धूम इस बीच, Kawasaki की एक और बाइक Versys 900 भी चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसका ग्लोबल डेब्यू 13 अक्टूबर 2026 को होने की संभावना है। भारत में इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। Kawasaki Versys 900 को कंपनी की Versys 650 और Versys 1100 के बीच रखा जा सकता है।

भारत में Versys 650 की कीमत 8.63 लाख रुपये और Versys 1100 की कीमत 13.89 लाख रुपये बताई गई है। Versys 900 को नेकेड बाइक Z900 के आधार पर तैयार किए जाने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपये हो सकती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Triumph Tiger 900 और BMW F 900 GS जैसी बाइक्स से हो सकता है।