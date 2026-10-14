Kawasaki Z300: सस्ती कीमत में दमदार बाइक का इंतजार खत्म? फीचर्स ऐसे कि मच जाएगा तहलका!
Kawasaki Z300 भारत में पेश, 20 अक्टूबर को कीमत का ऐलान; 19 अक्टूबर से शुरू हो सकती है बुकिंग
कावासाकी ने भारत में अपनी नई नेकेड स्ट्रीटफाइटर बाइक Kawasaki Z300 को पेश किया है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक निजी कार्यक्रम के दौरान इसे अपने डीलर पार्टनर्स को दिखाया। रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक की बुकिंग 19 अक्टूबर 2026 से शुरू हो सकती है, जबकि इसकी कीमत और अन्य जानकारियों का ऐलान 20 अक्टूबर को होने की संभावना है।
Kawasaki Z300 को कंपनी की लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक Ninja 300 के आधार पर तैयार किया गया है। दोनों बाइक्स में इंजन, चेसिस और कई अन्य कंपोनेंट समान हो सकते हैं। भारतीय बाजार में Kawasaki Z300 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 3 लाख रुपये रहने का अनुमान है।
Kawasaki Z300: डिजाइन और हार्डवेयर
Kawasaki Z300 एक नेकेड स्ट्रीटफाइटर बाइक है। इसमें Ninja 300 की तरह पूरी बॉडी को ढकने वाली फेयरिंग नहीं मिलेगी। इसका डिजाइन उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है, जो स्पोर्टी लुक के साथ रोजाना इस्तेमाल के लिए बाइक खरीदना चाहते हैं। बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद है। ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए जा सकते हैं। सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनोशॉक यूनिट मिलने की संभावना है। सुरक्षा के लिए इसमें ड्यूल-चैनल ABS दिया जा सकता है। Kawasaki Z300 को ब्लैक और ग्रीन, दो कलर ऑप्शन में पेश किए जाने की उम्मीद है।
TFT डिस्प्ले और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
फीचर्स की बात करें तो Kawasaki Z300 में चौड़ा और सीधा हैंडलबार दिया जा सकता है। इससे राइडर को आरामदायक और बेहतर कंट्रोल वाली राइडिंग पोजिशन मिलने की उम्मीद है। Ninja 300 में मिलने वाले पुराने सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तुलना में Z300 में आधुनिक TFT डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें स्मार्टफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। इसके अलावा, बाइक में ऑल-LED लाइटिंग भी दी जा सकती है। हालांकि, इन फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि कीमत की घोषणा के समय हो सकती है।
Kawasaki Z300 का इंजन कितना दमदार होगा?
Kawasaki Z300 में Ninja 300 वाला 296cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। Ninja 300 में यह इंजन 38.4 bhp की अधिकतम पावर और 26.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
उम्मीद है कि Z300 में भी इंजन का आउटपुट लगभग इतना ही रहेगा। हालांकि, कंपनी की ओर से इसकी आधिकारिक इंजन स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस की पुष्टि होना बाकी है। दूसरी ट्विन-सिलेंडर Kawasaki बाइक्स की तरह Z300 को भी भारत में CBU यानी पूरी तरह निर्मित यूनिट के रूप में आयात करके बेचा जा सकता है। इससे इसकी कीमत पर असर पड़ सकता है।
KTM 390 Duke और TVS Apache RTR 310 से होगा मुकाबला
भारतीय बाजार में Kawasaki Z300 का मुकाबला KTM 390 Duke, Aprilia Tuono 457 और TVS Apache RTR 310 जैसी बाइक्स से हो सकता है। इनमें Aprilia Tuono 457 में ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि KTM 390 Duke और TVS Apache RTR 310 सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं। अगर Kawasaki Z300 की कीमत 3 लाख रुपये से कम रखती है, तो यह बाइक बाजार में एक आकर्षक विकल्प बन सकती है। हालांकि, इसकी वास्तविक प्रतिस्पर्धा कीमत, फीचर्स और कंपनी की बिक्री रणनीति पर निर्भर करेगी।
Kawasaki Versys 900 भी जल्द होगी पेश
इस बीच, Kawasaki की एक और बाइक Versys 900 भी चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसका ग्लोबल डेब्यू 13 अक्टूबर 2026 को होने की संभावना है। भारत में इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। Kawasaki Versys 900 को कंपनी की Versys 650 और Versys 1100 के बीच रखा जा सकता है।
भारत में Versys 650 की कीमत 8.63 लाख रुपये और Versys 1100 की कीमत 13.89 लाख रुपये बताई गई है। Versys 900 को नेकेड बाइक Z900 के आधार पर तैयार किए जाने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपये हो सकती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Triumph Tiger 900 और BMW F 900 GS जैसी बाइक्स से हो सकता है।