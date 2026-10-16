Tesla Roadster : टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार में उड़ने की तकनीक, जानिए फीचर्स, रफ्तार और भारत में सड़क पर चलाने से जुड़ी जरूरी बातें

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Roadster एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी इसे सिर्फ तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार के तौर पर नहीं, बल्कि रॉकेट जैसी थ्रस्टर तकनीक से लैस खास वाहन के रूप में पेश कर रही है। 15 अक्टूबर को अमेरिका के टेक्सास में SpaceX की डेवलपमेंट फैसिलिटी में हुए कार्यक्रम के दौरान मस्क ने Roadster का प्रदर्शन किया। साझा किए गए वीडियो में कार जमीन से ऊपर उठती और हवा में मूवमेंट करती दिखाई गई।





लो भाई, आ गई उड़ने वाली कार! Elon Musk की कंपनी Tesla ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सुपरकार Roadster का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कार हवा में उड़ती और सुरक्षित लैंड करती नजर आई। इस कार को SpaceX के थ्रस्टर्स की तकनीक से उड़ने में मदद मिलती है। इसे Performance, Thrust और Rocket तीन वेरिएंट में पेश किया गया है। #elonmusk #tesla #flyingcar #roadster #trendingnow #trendingreels — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 16, 2026

Tesla Roadster के खास फीचर्स: खरीदारों के लिए क्या है जरूरी?

1. थ्रस्टर तकनीक से हवा में मूवमेंट करने का दावा

फीचर : SpaceX Cold-Gas Thrusters

Tesla Roadster के सबसे चर्चित फीचर्स में कोल्ड-गैस थ्रस्टर शामिल हैं। कंपनी के Rocket वर्जन में वाहन के चारों ओर ऐसे थ्रस्टर लगाए गए हैं, जो दबाव वाली गैस के जरिए ऊपर उठने, आगे बढ़ने और हवा में दिशा बदलने जैसी गतिविधियों में मदद कर सकते हैं। कंपनी के प्रदर्शन में प्रोटोटाइप को हवा में कलाबाजी करते हुए दिखाया गया। हालांकि, यह तकनीक सामान्य इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली ड्राइविंग तकनीक से बिल्कुल अलग है। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता, सुरक्षा और सड़क पर इस्तेमाल की अनुमति को लेकर अभी कई सवाल हैं।

2. एक सेकंड से भी कम समय में 100 किमी/घंटा की रफ्तार

Tesla के Thrust वर्जन में थ्रस्टर और सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कॉन्फिगरेशन कार को बेहद कम समय में तेज रफ्तार तक पहुंचाने में मदद करेगा।

फीचर उपलब्ध जानकारी

0 से 100 किमी/घंटा कंपनी के दावे के अनुसार एक सेकंड से कम

कंपनी के दावे के अनुसार एक सेकंड से कम टॉप स्पीड 230 मील/घंटा से अधिक, यानी लगभग 370 किमी/घंटा

230 मील/घंटा से अधिक, यानी लगभग 370 किमी/घंटा ड्राइवट्रेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक

पूरी तरह इलेक्ट्रिक खास तकनीक कोल्ड-गैस थ्रस्टर और सक्शन सिस्टम

कोल्ड-गैस थ्रस्टर और सक्शन सिस्टम ये आंकड़े कंपनी के दावों और प्रदर्शन से संबंधित हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित उत्पादन मॉडल के नतीजे नहीं माना जाना चाहिए।

3. सक्शन सिस्टम से सड़क पर बेहतर पकड़

Roadster में मल्टी-मोड फैन और ग्राउंड-सीलिंग सिस्टम दिया गया है। यह कार के नीचे से हवा खींचकर डाउनफोर्स पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। डाउनफोर्स का मतलब है वह बल जो तेज रफ्तार में कार को सड़क की सतह पर अधिक मजबूती से बनाए रखने में मदद करता है। इससे टायरों की पकड़, मोड़ पर नियंत्रण और स्थिरता बेहतर हो सकती है।



Tesla का दावा है कि इसका सक्शन सिस्टम विशेष परिस्थितियों में कार को उल्टा रहने तक में मदद कर सकता है। यह सामान्य सड़क पर इस्तेमाल होने वाला फीचर नहीं, बल्कि उच्च प्रदर्शन और विशेष प्रदर्शन परिस्थितियों के लिए विकसित तकनीक है।

4. छिपी हुई हेडलाइट और एयरोडायनामिक डिजाइन



Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026 5. एयरोस्पेस से प्रेरित पेंट और गोल्ड टिंटेड ग्लास Tesla ने कार के सफेद रंग को Ano White नाम दिया है। कंपनी के अनुसार, इसका फिनिश एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से प्रेरित है और इसे पराबैंगनी किरणों, जंग तथा कठिन परिस्थितियों से सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

Tesla Roadster के बाहरी डिजाइन में छिपी हुई हेडलाइट, पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली टेललाइट और बॉडी के साथ समतल रखे गए एयरोडायनामिक एलिमेंट शामिल हैं। कंपनी का उद्देश्य कार को आकर्षक स्पोर्ट्स कार का लुक देने के साथ हवा के प्रतिरोध को कम करना है। इससे उच्च गति पर कार की दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

6. मिनिमलिस्ट केबिन और योक-स्टाइल स्टीयरिंग कार के इंटीरियर में अल्ट्रावाइट फिनिश, ग्रे माइक्रोसुएड डिटेलिंग और बेहतर ग्रिप वाली सीटें दी गई हैं। इसके अलावा केबिन में ये फीचर्स शामिल हैं:

- योक-स्टाइल स्टीयरिंग कंट्रोल - Steer-by-wire तकनीक - एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन - दो छोटी डिस्प्ले स्क्रीन

Steer-by-wire सिस्टम में स्टीयरिंग कंट्रोल और पहियों के बीच पारंपरिक मैकेनिकल कनेक्शन की जगह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका वास्तविक अनुभव और सुरक्षा उत्पादन मॉडल के अंतिम स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करेगी।

7. मैग्नीशियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल Tesla के मुताबिक, Roadster में मैग्नीशियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसी हल्की लेकिन मजबूत सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। हल्के वजन वाले पहिए भी इसके डिजाइन का हिस्सा हैं। वाहन का वजन कम रखने से एक्सीलरेशन, हैंडलिंग और ड्राइवर के इनपुट पर प्रतिक्रिया बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक प्रदर्शन के लिए कार का अंतिम वजन और तकनीकी आंकड़े अहम होंगे।



Tesla Roadster कब लॉन्च होगी? नई Roadster का प्रदर्शन अक्टूबर 2026 में किया गया है, लेकिन ग्राहकों को इसकी डिलीवरी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक, Tesla ने उत्पादन शुरू करने के लिए 2028 का लक्ष्य बताया है। कंपनी ने Performance, Thrust और Rocket जैसे अलग-अलग कॉन्फिगरेशन पेश किए हैं। इनमें Rocket वर्जन को विशेष थ्रस्टर तकनीक के साथ तैयार किया गया है और यह सीमित उपलब्धता वाला मॉडल बताया गया है।