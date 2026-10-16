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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (18:10 IST)

Tesla Roadster : टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक कार में उड़ने की तकनीक, जानिए फीचर्स, रफ्तार और भारत में सड़क पर चलाने से जुड़ी जरूरी बातें

Tesla Roadster
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (18:10 IST)
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एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Roadster एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी इसे सिर्फ तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार के तौर पर नहीं, बल्कि रॉकेट जैसी थ्रस्टर तकनीक से लैस खास वाहन के रूप में पेश कर रही है। 15 अक्टूबर को अमेरिका के टेक्सास में SpaceX की डेवलपमेंट फैसिलिटी में हुए कार्यक्रम के दौरान मस्क ने Roadster का प्रदर्शन किया। साझा किए गए वीडियो में कार जमीन से ऊपर उठती और हवा में मूवमेंट करती दिखाई गई।

कंपनी के मुताबिक, कार के खास वर्जन में कोल्ड-गैस थ्रस्टर, बेहतर एयरोडायनामिक्स और जमीन से चिपकाव बढ़ाने वाला सक्शन सिस्टम दिया गया है। हालांकि, इन क्षमताओं से जुड़े दावों और वास्तविक परिस्थितियों में कार के प्रदर्शन के बीच अंतर समझना जरूरी है। खास बात यह है कि हवा में मूवमेंट करने वाले Rocket वर्जन को सार्वजनिक सड़कों पर चलाने की मंजूरी भी हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है।

Tesla Roadster के खास फीचर्स: खरीदारों के लिए क्या है जरूरी?

1. थ्रस्टर तकनीक से हवा में मूवमेंट करने का दावा

फीचर : SpaceX Cold-Gas Thrusters
Tesla Roadster के सबसे चर्चित फीचर्स में कोल्ड-गैस थ्रस्टर शामिल हैं। कंपनी के Rocket वर्जन में वाहन के चारों ओर ऐसे थ्रस्टर लगाए गए हैं, जो दबाव वाली गैस के जरिए ऊपर उठने, आगे बढ़ने और हवा में दिशा बदलने जैसी गतिविधियों में मदद कर सकते हैं। कंपनी के प्रदर्शन में प्रोटोटाइप को हवा में कलाबाजी करते हुए दिखाया गया। हालांकि, यह तकनीक सामान्य इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली ड्राइविंग तकनीक से बिल्कुल अलग है। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता, सुरक्षा और सड़क पर इस्तेमाल की अनुमति को लेकर अभी कई सवाल हैं। 
 

2. एक सेकंड से भी कम समय में 100 किमी/घंटा की रफ्तार

Tesla के Thrust वर्जन में थ्रस्टर और सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कॉन्फिगरेशन कार को बेहद कम समय में तेज रफ्तार तक पहुंचाने में मदद करेगा।
फीचर उपलब्ध जानकारी
  • 0 से 100 किमी/घंटा कंपनी के दावे के अनुसार एक सेकंड से कम
  • टॉप स्पीड 230 मील/घंटा से अधिक, यानी लगभग 370 किमी/घंटा
  • ड्राइवट्रेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक
  • खास तकनीक कोल्ड-गैस थ्रस्टर और सक्शन सिस्टम
  • ये आंकड़े कंपनी के दावों और प्रदर्शन से संबंधित हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित उत्पादन मॉडल के नतीजे नहीं माना जाना चाहिए। 

3. सक्शन सिस्टम से सड़क पर बेहतर पकड़

Roadster में मल्टी-मोड फैन और ग्राउंड-सीलिंग सिस्टम दिया गया है। यह कार के नीचे से हवा खींचकर डाउनफोर्स पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। डाउनफोर्स का मतलब है वह बल जो तेज रफ्तार में कार को सड़क की सतह पर अधिक मजबूती से बनाए रखने में मदद करता है। इससे टायरों की पकड़, मोड़ पर नियंत्रण और स्थिरता बेहतर हो सकती है।
 
Tesla का दावा है कि इसका सक्शन सिस्टम विशेष परिस्थितियों में कार को उल्टा रहने तक में मदद कर सकता है। यह सामान्य सड़क पर इस्तेमाल होने वाला फीचर नहीं, बल्कि उच्च प्रदर्शन और विशेष प्रदर्शन परिस्थितियों के लिए विकसित तकनीक है। 

4. छिपी हुई हेडलाइट और एयरोडायनामिक डिजाइन

Tesla Roadster के बाहरी डिजाइन में छिपी हुई हेडलाइट, पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली टेललाइट और बॉडी के साथ समतल रखे गए एयरोडायनामिक एलिमेंट शामिल हैं। कंपनी का उद्देश्य कार को आकर्षक स्पोर्ट्स कार का लुक देने के साथ हवा के प्रतिरोध को कम करना है। इससे उच्च गति पर कार की दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

5. एयरोस्पेस से प्रेरित पेंट और गोल्ड टिंटेड ग्लास

Tesla ने कार के सफेद रंग को Ano White नाम दिया है। कंपनी के अनुसार, इसका फिनिश एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से प्रेरित है और इसे पराबैंगनी किरणों, जंग तथा कठिन परिस्थितियों से सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
 
कार के Gold Glazed डिजाइन में सुनहरे रंग की झलक वाले टिंटेड शीशे और टाइटेनियम एक्सेंट भी शामिल हैं। इनका उद्देश्य कार को भविष्य की तकनीक से प्रेरित खास पहचान देना है।

6. मिनिमलिस्ट केबिन और योक-स्टाइल स्टीयरिंग

कार के इंटीरियर में अल्ट्रावाइट फिनिश, ग्रे माइक्रोसुएड डिटेलिंग और बेहतर ग्रिप वाली सीटें दी गई हैं। इसके अलावा केबिन में ये फीचर्स शामिल हैं:
- योक-स्टाइल स्टीयरिंग कंट्रोल
- Steer-by-wire तकनीक
- एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन
- दो छोटी डिस्प्ले स्क्रीन
Steer-by-wire सिस्टम में स्टीयरिंग कंट्रोल और पहियों के बीच पारंपरिक मैकेनिकल कनेक्शन की जगह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका वास्तविक अनुभव और सुरक्षा उत्पादन मॉडल के अंतिम स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करेगी।

7. मैग्नीशियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल

Tesla के मुताबिक, Roadster में मैग्नीशियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसी हल्की लेकिन मजबूत सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। हल्के वजन वाले पहिए भी इसके डिजाइन का हिस्सा हैं। वाहन का वजन कम रखने से एक्सीलरेशन, हैंडलिंग और ड्राइवर के इनपुट पर प्रतिक्रिया बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक प्रदर्शन के लिए कार का अंतिम वजन और तकनीकी आंकड़े अहम होंगे।
 

Tesla Roadster कब लॉन्च होगी?

नई Roadster का प्रदर्शन अक्टूबर 2026 में किया गया है, लेकिन ग्राहकों को इसकी डिलीवरी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक, Tesla ने उत्पादन शुरू करने के लिए 2028 का लक्ष्य बताया है।  कंपनी ने Performance, Thrust और Rocket जैसे अलग-अलग कॉन्फिगरेशन पेश किए हैं। इनमें Rocket वर्जन को विशेष थ्रस्टर तकनीक के साथ तैयार किया गया है और यह सीमित उपलब्धता वाला मॉडल बताया गया है।
 
भारत में खरीदने वालों के लिए जरूरी बात: फिलहाल भारत में इसकी लॉन्च डेट, कीमत, डिलीवरी और सभी वर्जन की उपलब्धता की आधिकारिक पुष्टि के बिना खरीदारी की योजना बनाना जल्दबाजी होगी। खासकर Rocket वर्जन के लिए सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल की मंजूरी और सुरक्षा नियमों की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

क्या Tesla Roadster आम खरीदारों के लिए उपयोगी है?

Tesla Roadster का मुख्य आकर्षण इसकी असाधारण रफ्तार, स्पोर्ट्स कार डिजाइन और नई तकनीक है। लेकिन रोजाना ऑफिस आने-जाने, परिवार के साथ यात्रा करने या कम खर्च में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए यह सामान्य कार का विकल्प नहीं है।
 
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