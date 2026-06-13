दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने एलन मस्क! 174 देशों की GDP से ज्यादा हुई दौलत, स्पेसएक्स IPO ने बदली तस्वीर

स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलिनियर बन गए हैं। अमीरों की लिस्ट में दूर-दूर तक कोई उनकी टक्कर में नहीं है। वह अब 174 देशों की GDP से अमीर है। उनकी संपत्ति भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग एक चौथाई के बराबर है।

स्पेसएक्स के आईपीओ की शानदार लिस्टिंग

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की शुक्रवार को नैसडैक पर शानदार लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के बाद कंपनी का शेयर 30 फीसदी तक उछला और इसका मार्केट कैप 2.3 अरब डॉलर पहुंच गया। पहले ही दिन इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 20 फीसदी से ज्‍यादा रिटर्न दिया।

कौन हैं एलन मस्क?

एलन मस्क दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमियों में से एक हैं। उनका जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे कई प्रमुख कंपनियों से जुड़े हैं और अंतरिक्ष, इलेक्ट्रिक वाहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा इंटरनेट तकनीक के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे टेस्ला, एक्स, स्पेस एक्स, एक्स एआई, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसरी कंपनियों के मालिक है।

मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर

इसके साथ ही मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए। दुनिया में सबसे अमीर मस्क के पास इतना पैसा है कि अगर वे हर घंटे 10 करोड़ रुपए भी खर्च करें तो भी 114 साल में वे पूरे पैसे खर्च कर पाएंगे।

मस्क और अन्य अमीरों की संपत्ति में कितना अंतर

मस्‍क के बाद दूसरे नंबर पर काबिज लैरी पेज की कुल संपत्ति करीब 303 अरब डॉलर है। इसके बाद सर्गेई ब्रिन का नंबर है। उनके पास 282 अरब डॉलर की संपत्ति है। जेफ बेजोस 260 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक है। चौथे अरबपति लैरी एलिसन की कुल संपत्ति 254 अरब डॉलर है। इन चारों की कुल संपत्ति से ज्यादा संपत्ति मस्क के पास है।

edited by : Nrapendra Gupta