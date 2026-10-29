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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 29 October 2026 (17:41 IST)

Digital Arrest Scam : क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत, मोबाइल दीवार पर मारिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगी

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (17:41 IST)
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देश में लगातार बढ़ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि जागरूकता अभियान, मीडिया में खबरों और अदालत के आदेशों के बावजूद पढ़े-लिखे लोग साइबर ठगों के जाल में कैसे फंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मोबाइल फोन के जरिए उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उसे अपना मोबाइल दीवार पर मार देना चाहिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि इन पीड़ितों को क्या हो गया है? वे इस तरह जाल में कैसे फंस रहे हैं? क्या वे इतनी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते? मोबाइल फोन पर गिरफ्तारी का डर कैसा?’’
डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस धोखाधड़ी पर गंभीर चिंता जताई। अदालत को वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी एनएस नप्पिनई ने बताया कि लगातार प्रयासों के बावजूद ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। उन्होंने एक हालिया घटना का उल्लेख किया, जिसमें एक महिला को 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
प्रधान न्यायाधीश ने आगे कहा कि क्या वे इतनी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते? मोबाइल फोन पर गिरफ्तारी का डर कैसा? मोबाइल को दीवार पर मार दीजिए, गिरफ्तारी खत्म हो जाएगी। लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है। भगवान जाने क्या है। आप खुद को पीड़ित बना रहे हैं। 
 
उन्होंने कहा कि हमें यह देखकर निराशा होती है कि पढ़े-लिखे लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। अगर इस उम्र में आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं, तो अगली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? लोग यह पता लगाने के लिए अदालत की वेबसाइट देख सकते हैं कि गिरफ्तारी का कोई आदेश है या नहीं। 
 
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की सदस्यता वाली पीठ जाली दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई कर रही थी। यह मामला डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर की जा रही वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंकों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के प्रति संवेदनशील ग्राहकों के लिए ‘सुरक्षा कवच’ की तरह काम करना चाहिए।

बैंकों की भूमिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम रोकने में बैंकों और अन्य एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जब किसी खाते में संदिग्ध लेनदेन होता है या पैसे मांगने वाले संदिग्ध संदेश सामने आते हैं, तो सुरक्षा तंत्र तत्काल सक्रिय क्यों नहीं हो जाता?  

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को क्या बताया

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को बताया कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 50 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि बैंक अब संदिग्ध लेनदेन की पहचान कर रहे हैं और नियम बनाने के संबंध में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ बैठकें की हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसे निर्देश देने पर विचार कर रही है, जिनके तहत डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी धोखाधड़ी में उचित सावधानी बरतने में बैंक की विफलता सामने आने पर उसे पीड़ित को मुआवजा देना होगा और अभियोजन का सामना भी करना पड़ सकता है।
 
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम यह निर्देश देने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि जहां भी ऐसी धोखाधड़ी होती है, बैंक पीड़ित को मुआवजा देगा और अभियोजन का सामना करेगा। ऐसा करना होगा। पीठ ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों के नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
 
उसने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के पीड़ितों को कम से कम उतनी राशि का मुआवजा मिलना चाहिए, जितना उन्हें नुकसान हुआ है, बशर्ते यह पाया जाए कि धोखाधड़ी वित्तीय संस्थान की उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण हुई।
 
उन्होंने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) चौबीसों घंटे काम कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि जब बैंकों के पास खाताधारकों के लेनदेन का पूरा इतिहास उपलब्ध है, तो वे खातों को उचित श्रेणियों में बांटकर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान क्यों नहीं कर सकते।
 
अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या मौजूदा नियमों के तहत बैंक ऐसे असामान्य लेनदेन को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, जो खाताधारक की पिछली गतिविधियों से मेल नहीं खाते। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस थाने और नजदीकी पुलिस अधिकारी को सूचना देकर लेनदेन की प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सकती है या नहीं, इस पर भी सवाल उठाया गया।
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