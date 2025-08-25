सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Delhi Metro hikes fares
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (12:04 IST)

Delhi Metro ने बढ़ाया किराया, नई दरें आज से लागू

Delhi Metro hikes fares
Delhi Metro News : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सोमवार को किराए में बढ़ोतरी की, यात्रा की दूरी के आधार पर यह बढ़ोतरी 1 रुपए से 4 रुपए के बीच है। संशोधित शुल्कों से सामान्य दिनों में शून्य से 2 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराया 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए हो गया है, जबकि 32 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए किराया 60 रुपए से बढ़कर 64 रुपए हो गया है। डीएमआरसी ने कहा कि यह बढ़ोतरी न्यूनतम है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। 
 
मेट्रो में 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 40 रुपए से बढ़कर 43 रुपए हो गया है और 21 से 32 किलोमीटर की दूरी के लिए नया किराया पहले के 50 रुपए के मुकाबले 54 रुपए हो गया है। नए नियमों के अनुसार 32 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए अब 50 रुपए के बजाय 54 रुपए देने होंगे, जबकि 12 से 21 किलोमीटर के लिए पहले किराया 30 रुपए था, जिसे अब 32 रुपए कर दिया गया है।
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। डीएमआरसी ने कहा कि यह बढ़ोतरी न्यूनतम है और इसका उद्देश्य किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करते हुए परिचालन लागत को संतुलित करना है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Share bazaar: वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में रही तेजी

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदार

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदारEPFO Increases Death Relief Fund Ex Gratia : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने उन खाताधारकों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिनके किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्‍यु हो जाती है। पहले जहां उन्हें 8.8 लाख रुपए मिलते थे, अब लगभग दोगुनी राहत राशि सीधे परिजनों तक पहुंचेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाब

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाबSupriya Sule Controversial Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में अब नॉनवेज खाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी सांसद सुले के ​नॉनवेज पर बयान महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे।

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित किया

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित कियाAnil Ambani News : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की छापेमारी और आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है। बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया।

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटकाडोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, भारत ने संतुलित जवाब ही अमेरिका को दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी, लेकिन अब भारत की ओर से उठाया गया कदम अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान का स्पष्ट सबूत दे रहा है। सरकार ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायताभारत गगनयान मिशन को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ISRO ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह टेस्ट गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम को जांचने के लिए था। इस काम में भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक ने ISRO की सहायता की।

और भी वीडियो देखें

बुलंदशहर हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 9 श्रद्धालुओं की गई जान

बुलंदशहर हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 9 श्रद्धालुओं की गई जानRoad accident in Bulandshahr: बुलंदशहर (Bulandshahr) के अरनिया क्षेत्र में NH-34 पर धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे सड़क हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यह दर्दनाक हादसा थाना अरनिया क्षेत्र के अरनिया बायपास (बुलंदशहर-अलीगढ़ बॉर्डर) पर आधी रात बीत जाने के बाद करीब 2.10 बजे हुआ, जब एक डबल डेकर ट्रैक्टर ट्रॉली और पीछे से आ रहे कैंटर ट्रक (HR 38 X 8195) की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग कासगंज जनपद के ग्राम रफातपुर और आसपास के इलाके से धार्मिक यात्रा पर राजस्थान के जहारपीर जा रहे थे।

सिंधिया की कांग्रेस से बगावत पर आमने सामने दिग्विजय और कमलनाथ, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा

सिंधिया की कांग्रेस से बगावत पर आमने सामने दिग्विजय और कमलनाथ, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरामध्यप्रदेश कांग्रेस के दो सबसे बड़े दिग्गज नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच आपसी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बागवत को लेकर अब कमलनाथ और दिग्विजय एक दूसरे पर ठीकरा फोड रहे है।

Weather Update: राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कि देशभर में कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कि देशभर में कैसा रहेगा मौसमWeather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राजस्थान (Rajasthan) में मूसलधार बारिश (torrential rains) का सिलसिला जारी है। राजस्थान दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) से केरल और उत्तराखंड (Uttarakhand) से हिमाचल प्रदेश तक मानसूनी बारिश का क्रम जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। राजस्थान में भीषण बारिश का दौर जारी है जिससे कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ऐहतियात बरतते हुए सरकार ने 13 जिलों में स्कूल आज बंद रखने का फैसला लिया है।

भारत की दोटूक, रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार बोले- जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे

भारत की दोटूक, रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार बोले- जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगेAmbassador Vinay Kumar News : रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि भारतीय कंपनियां वहां से तेल खरीदना जारी रखेंगी जहां भी उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले कदम उठाना जारी रखेगी। उनकी यह टिप्पणी भारत द्वारा रियायती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदे जाने की अमेरिका द्वारा आलोचना किए जाने के बीच आई है।

इजराइल का यमन पर बड़ा हमला, हूती विद्रोहियों को बनाया निशाना

इजराइल का यमन पर बड़ा हमला, हूती विद्रोहियों को बनाया निशानाIsrael's big attack on Yemen : यमन की राजधानी सना में रविवार तड़के इसराइली हवाई हमले हुए। स्थानीय मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई। खबर के अनुसार, ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा इसराइल पर क्लस्टर बम दागे जाने के कुछ ही दिन बाद इसराइल का यह हमला हुआ है। हूती मीडिया कार्यालय ने बताया कि सना के बिजलीघर और गैस स्टेशन समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। निवासियों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन के पास समेत कई इलाकों में धमाकों की तेज आवाज़ें सुनी गईं।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com