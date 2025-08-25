Share bazaar: वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में रही तेजी

Share bazaar News: वैश्विक शेयर बाजारों (global stock markets) में तेजी के अनुरूप सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 285.62 अंक चढ़कर 81,592.47 अंक पर और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 91.25 अंक की बढ़त के साथ 24,961.35 अंक पर पहुंच गया।

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 67.79 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) शुक्रवार को लिवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.09 प्रतिशत की चढ़कर 67.79 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,622.52 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta