रविवार, 24 अगस्त 2025
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (15:45 IST)

GST स्लैब से चढ़ा शेयर बाजार, क्या होगा भारत से अमेरिका, चीन संबंधों का असर?

इस हफ्ते सेंसेक्स में 709 अंक और निफ्टी में 239 अंक की तेजी

market ki baat
Share market review Market ki Baat : जीएसटी स्लैब में सुधार की कवायद तथा भारत की रूस और चीन से बढ़ती कारोबारी नजदीकी के चलते लगातार दूसरे हफ्ते भी भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों ने जमकर निवेश किया। हफ्ते में 4 दिन बाजार हरे निशान में रहे। जानिए आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मार्केट ट्रैंड और क्या करें निवेशक?
 
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : हफ्ते के पहले दिन निवेशकों की जबरदस्त लिवाली के चलते सोमवार को स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी रही। सेंसेक्स 676 अंक और निफ्टी 246 अंक चढ़कर बंद हुआ। जीएसटी में प्रस्तावित सुधारों के साथ वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के संकेतों के बीच मंगलवार को भी सेंसेक्स 371 अंक के लाभ में रहा, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 104 अंक चढ़ा। बुधवार को सेंसेक्स 213 अंक की बढ़त के साथ 81,8584 अंक पर बंद हुआ तो निफ्टी 70 अंक बढ़कर 25,000 के पार पहुंच गया।
 
गुरुवार को शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी रही। सेंसेक्स 143 अंक चढ़कर 82,001 अंक पर, निफ्टी 33 अंक के लाभ से 25,084 अंक पर बंद हुआ। बीते 6 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में 1,765 अंक और निफ्टी में 596 अंक की तेजी आई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स 694 अंक गिरकर 81307 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 214 अंकों की गिरावट के साथ एक बार फिर 25,000 से नीचे आ गया।  हालांकि, साप्ताहिक स्तर पर सेंसेक्स में कुल 709 अंक और निफ्टी में 239 अंक की तेजी रही।
 
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : सप्ताह के चार दिन बाजार मजबूत घरेलू और वैश्विक संकेतों के चलते सकारात्मक दिशा में चलता दिखाई दिया। सप्ताह के आखिरी दिन बाजार में कारोबार की धारणा कमजोर रही। वैश्विक व्यापार की नई चिंताओं ने निवेशक धारणा पर असर डाला। पैसे वाले ऑनलाइन गेमों पर सरकारी शिकंजे से नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 2 कारोबारी सत्रों में लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि उसका रियल मनी गेमिंग कारोबार से कोई सीधा संबंध नहीं है। रिटेल निवेशकों की छोटी छोटी खरीदी ने भी बाजार की चाल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा दी।
 
क्या कहते हैं एक्सपर्ट :  शेयर बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर सुलह के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे है। इसका बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। टैरिफ की वजह से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ सकती है। वहीं भारत और चीन के बीच व्यापार के रास्ते खुलना एक सकारात्मक कदम है। 
 
कैसा रहेगा अगला हफ्ता : बागौरा ने बताया कि भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क 27 अगस्त से लागू होने जा रहा है। बाजार पर इसका भी असर दिखाई देगा। चीन से सुधरते व्यापारिक संबंध ऑटो सेक्टर के साथ ही फार्मा सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि बाजार फिलहाल रेंज बाउंड नजर आ रहा है। निफ्टी 24,500 से 25,500 के बीच रहने की संभावना है। 
 
सेबी प्रमुख का बड़ा एलान : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि बाजार नियामक एक विनियमित मंच पेश कर सकता है, जहां आईपीओ लाने वाली कंपनियां सूचीबद्ध होने से पहले कुछ खुलासे करने के बाद कारोबार कर सकेंगी। यह नया मंच निवेशकों को आईपीओ आवंटन एवं सूचीबद्ध होने के बीच 3 दिन की अवधि में विनियमित तरीके से शेयर का व्यापार करने की अनुमति दे सकता है। नियामक शेयर वायदा कारोबार की अवधि एवं परिपक्वता में सुधार लाने पर विचार कर रहा है। इससे ऐसे उत्पादों में व्यापार पर अंकुश लगेगा, जहां वित्त वर्ष 2024-25 में 91 प्रतिशत व्यक्तिगत व्यापारियों को घाटा हुआ था।
 
886 संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा मे कहा कि बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार चलन में लिप्त होने के लिए अप्रैल 2024 से जून 2025 के बीच 886 संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
ये भी पढ़ें
अखिलेश ने भाजपा, ईसी और निर्वाचन अधिकारियों को दिया घपला तिकड़ी करार, वोट डकैती का लगाया आरोप

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्तिआंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू एक बार फिर ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर हैं। उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की एक विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी।

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का थाविपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा- भारत में लोकतंत्र का अभाव, संविधान चुनौतियों से घिरा हुआ

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIRTejashwi Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से नहीं डरते और सच बोलना जारी रखेंगे। तेजस्वी के खिलाफ एक पोस्ट के लिए गढ़चिरौली जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से किए गए वादे जुमला थे।

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदोForeign Minister S Jaishankar News : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं और भारत किसानों तथा छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा, यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता।

और भी वीडियो देखें

Pakistan से नजदीकी पर जयशंकर की US को नसीहत, डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर दिया दो टूक जवाबभारत के साथ टैरिफ को लेकर थोड़े तनाव के बीच अमेरिका पाकिस्तान के करीब जाता दिख रहा है। भारत के रूस से तेल खरीदने से भी अमेरिका नाराज है। इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका को पाकिस्तान का इतिहास याद दिलाते हुए नसीहत दी है।

महंगाई होगी कम, PM मोदी ने दिवाली पर GST गिफ्ट और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का किया वादाप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताते हुए शनिवार को कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुधार जारी रखेगी। मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी की वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार प्रक्रिया इस दिवाली से पहले पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे जीएसटी कानून सरल हो जाएगा और कीमतें कम होंगी।

CM रेखा गुप्ता अटैक केस में नया खुलासा, हमलावर राजेशभाई खिमजी के दोस्त ने क्या बतायादिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति का उसके दोस्त से आमना-सामना कराया है, जिसने (दोस्त) कथित तौर पर आरोपी को पैसे भेजे थे। पुलिस ने बताया कि हमलावर राजेशभाई खिमजी (41) के दोस्त की पहचान तहसीन के रूप में हुई है। तहसीन को शुक्रवार रात गुजरात के राजकोट से आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया और तथ्यों की पुष्टि के लिए खिमजी से उसका आमना-सामना कराया गया।

स्पाइडरमैन बना युवक, घंटाघर पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो वायरलMeerut Uttar Pradesh News : मेरठ शहर के ऐतिहासिक घंटाघर से एक अजीबोगरीब और खतरनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक स्पाइडरमैन की तरह कपड़े पहनकर ऊंची इमारत पर चढ़ गया और खतरनाक स्टंट करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर स्टंट करने वाले रीलबाज को थाना देहली गेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

MP में मिला खनिजों का खजाना, माइनिंग कॉन्क्लेव में हुए 56 हजार 414 करोड़ के MOU, क्या बोले CM डॉ. यादवमध्यप्रदेश के लिए 23 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। राज्य को आज खनिज में 56 हजार 414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इस निवेश से एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो दूसरी तरफ युवाओं-महिलाओं और गरीब वर्ग को रोजगार मिलेगा। दरअसल, कटनी में 'मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0' का आयोजन किया गया।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
