गुरुवार, 21 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (18:07 IST)

Share Bazaar में लगातार छठे दिन तेजी, Sensex 82 हजार के पार, Nifty में भी आया उछाल

Stock market rises for the sixth consecutive day
Share Market Update News : स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 143 अंक चढ़कर 82,000 अंक के स्तर को पार कर गया। निफ्टी भी 33.20 अंक यानी 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,083.75 अंक पर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में रौनक रही। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। अमेरिका के ज्यादातर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे।
 
बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स सीमित दायरे में कारोबार के बाद 142.87 अंक यानी 0.17 प्रतिशत चढ़कर 82,000.71 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 373.33 अंक तक चढ़ गया था। सेंसेक्स के 14 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 16 में गिरावट रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 33.20 अंक यानी 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,083.75 अंक पर बंद हुआ।
सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, इटर्नल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अडाणी पोर्ट्स शामिल हैं। छह दिनों की तेजी में सेंसेक्स कुल 1,765 अंक यानी 2.14 प्रतिशत और निफ्टी 596 अंक यानी 2.4 प्रतिशत चढ़ चुका है।
 
बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि प्रस्तावित जीएसटी सुधारों और हाल ही में एसएंडपी द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाए जाने से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्यों के मंत्रियों के समूह ने केंद्र के पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्लैब संरचना अपनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जीएसटी परिषद अगले महीने इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला ले सकती है।
रेलिंगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, वायदा अनुबंध सौदों की साप्ताहिक समाप्ति के दिन बाजार में ढीला-ढाला कारोबार देखने को मिला। मिलेजुले संकेतों के बीच बाजार काफी हद तक स्थिर ही रहे। निफ्टी की शुरुआत सपाट हुई और पूरे कारोबारी सत्र में यह एक सीमित दायरे में बना रहा। निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के जैक्सन हॉल संबोधन से मिलने वाले संकेतों के इंतजार में सतर्क रुख अपनाया।
 
छोटी कंपनियों का बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 0.01 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ स्थिर रहा जबकि मझोली कंपनियों के मिडकैप में 0.12 प्रतिशत की तेजी रही। क्षेत्रवार सूचकांकों में स्वास्थ्य देखभाल खंड में 0.61 प्रतिशत, रियल्टी खंड में 0.46 प्रतिशत और औद्योगिक खंड में 0.25 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
 
बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों में से 2,098 शेयर चढ़कर बंद हुए जबकि 1,995 शेयरों में गिरावट रही और 155 अन्य अपरिवर्तित रहे। एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कम्पोजिट बढ़त में रहे, जबकि जबकि जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए।
यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख रहा। अमेरिका के ज्यादातर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 1,100.09 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,806.34 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.90 प्रतिशत चढ़कर 67.44 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
