शुक्रवार, 6 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. Major reshuffle in Gujarat Police Department
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (12:53 IST)

गुजरात पुलिस में बड़ा फेरबदल, 37 IPS अधिकारियों का तबादला, निर्लिप्त राय और शमशेर सिंह को मिली नई जिम्मेदारी

Major reshuffle in Gujarat Police Department
Gujarat Police News : राज्य में आगामी नगर पालिका और जिला पंचायत चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने पुलिस विभाग में व्यापक बदलाव किए हैं। एक महत्वपूर्ण आदेश के माध्यम से कुल 37 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में राज्य के सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉ. शमशेर सिंह को सिविल डिफेंस और होमगार्ड का चीफ नियुक्त किया गया है। डॉ. सिंह हाल ही में BSF में अपना प्रतिनियुक्ति (Deputation) कार्यकाल पूरा कर गुजरात कैडर में वापस लौटे थे।
 

निर्लिप्त राय को राजकोट रेंज की जिम्मेदारी 

इन तबादलों में सबसे चर्चित पोस्टिंग निर्लिप्त राय की रही है। 2010 बैच के सख्त अधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले निर्लिप्त राय को स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) से हटाकर राजकोट रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोंडल और आसपास के इलाकों में चल रही राजनीतिक हलचल और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उनकी यह पोस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

परिक्षिता राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी

महिला अधिकारियों में सरकार ने परिक्षिता राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2007 बैच की इस अधिकारी को अब नवगठित बनासकांठा रेंज का IG बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने राज्य में यह एक नई रेंज जोड़ी है, जिससे अब गुजरात में कुल 10 पुलिस रेंज कार्यरत होंगी। इसके अलावा, विधि चौधरी को पंचमहल-गोदरा रेंज का DIG नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. लीना पाटिल को पुलिस अकादमी में स्थानांतरित किया गया है।

निर्लिप्त राय के स्थान पर गगनदीप गंभीर की नियुक्ति

स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) के प्रमुख के रूप में निर्लिप्त राय के स्थान पर गगनदीप गंभीर की नियुक्ति की गई है। गगनदीप गंभीर 2004 बैच की एक गतिशील अधिकारी हैं और पहले IG (प्रशासन) के रूप में कार्यरत थीं। दूसरी ओर, 2010 बैच के दीपक मेघानी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में संयुक्त निदेशक (Joint Director) जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है, जो पहले DIG (कानून-व्यवस्था) थे।

पुलिस विभाग में इन तबादलों की काफी चर्चा 

अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में राघवेंद्र वत्स को अहमदाबाद रेंज और आरवी अंसारी को भावनगर रेंज का IG बनाया गया है। अशोक कुमार को राजकोट रेंज से स्थानांतरित कर CID इंटेलिजेंस में भेजा गया है, जबकि नीलेश जाजड़िया को वडोदरा का संयुक्त आयुक्त (Joint Commissioner) नियुक्त किया गया है। चुनावी समीकरणों और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखकर किए गए इन तबादलों ने पुलिस विभाग में काफी चर्चा छेड़ दी है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IRIS Dena : हिन्द महासागर में फंसे नाविकों की तलाश में जुटी Indian Navy, श्रीलंका के साथ चलाया सर्च ऑपरेशन

IRIS Dena : हिन्द महासागर में फंसे नाविकों की तलाश में जुटी Indian Navy, श्रीलंका के साथ चलाया सर्च ऑपरेशनiranian warship india rescue : श्रीलंकाई तट के पास ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने पर अब भारत का बयान सामने आया है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने भारत से लौट रहे युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। इस पर भारतीय नौसेना ने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना के मुताबिक 4 मार्च 2026 की तड़के IRIS Dena से एक आपातकालीन संदेश (डिस्ट्रेस कॉल) कोलंबो स्थित Maritime Rescue Coordination Centre Colombo को प्राप्त हुआ।

Ali Khamenei के बेटे Mojtaba Khamenei क्या नपुंसक थे, WikiLeaks की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Ali Khamenei के बेटे Mojtaba Khamenei क्या नपुंसक थे, WikiLeaks की रिपोर्ट में बड़ा खुलासाअयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। वे अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं। मोजतबा खामेनेई को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मोजतबा खामेनेई ने कथित रूप से नपुंसकता के इलाज के लिए ब्रिटेन में कई महीनों तक उपचार कराया था।

5 दिन बाद अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक, विदेश सचिव ने श्रद्धांजलि रजिस्टर पर किए हस्ताक्षर

5 दिन बाद अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक, विदेश सचिव ने श्रद्धांजलि रजिस्टर पर किए हस्ताक्षरअमेरिका-इजराइल की ओर से किए गए हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हो गई थी। अब मौत के 5 दिन बाद भारत ने शोक प्रकट किया है। 28 फरवरी तड़के अमेरिकी-इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई थी।

Hormuz Strait पर ईरान ने दी बड़ी खुशखबरी, चीन के लिए खोला रास्ता, क्या भारत को भी होगा फायदा

Hormuz Strait पर ईरान ने दी बड़ी खुशखबरी, चीन के लिए खोला रास्ता, क्या भारत को भी होगा फायदास्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Hormuz Strait) को अमेरिका, इजराइल और उनके पश्चिमी सहयोगियों के जहाजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। हालांकि ईरान ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेलते हुए केवल चीनी ध्वज वाले जहाजों Chinese-flagged vessels) को वहां से गुजरने की अनुमति दी है

Iran War 2026 : ईरान- इजराइल कैसे बने एक-दूसरे के दुश्मन, कभी हुआ करते थे जिगरी दोस्त

Iran War 2026 : ईरान- इजराइल कैसे बने एक-दूसरे के दुश्मन, कभी हुआ करते थे जिगरी दोस्तअमेरिका और इजराइल साथ मिलकर ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत हो चुकी है। आज भले ही ईरान और इजराइल के रिश्ते अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे कट्टर दुश्मनी के रूप में देखे जाते हों, लेकिन यह कड़वाहट एक जटिल इतिहास को छुपाए हुए है। एक दौर ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच गुप्त सहयोग और रणनीतिक गठबंधन हुआ करते थे। ये कभी दोस्त थे, फिर गुप्त सहयोगी बने और और अब कट्टर दुश्मन।

और भी वीडियो देखें

इस्‍तीफा दो नहीं तो... प्रकाश आंबेडकर की PM Modi को सीधी धमकी, क्‍या Epstein Files से है कोई कनेक्‍शन?

इस्‍तीफा दो नहीं तो... प्रकाश आंबेडकर की PM Modi को सीधी धमकी, क्‍या Epstein Files से है कोई कनेक्‍शन?प्रकाश आंबेडकर ने पीएम मोदी को लेकर बेहद सनसनीखेज बयान दिया है। उनके इस बयान के बाद राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरह से प्रकाश आंबेडकर ने पीएम मोदी को चेतावनी ही दे डाली है। दरअसल, वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्‍होंने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद सनसनीखेज बयान दिया है।

प्रदेश के 3300 से अधिक किसानों को मिलेंगे कृषि यंत्र

प्रदेश के 3300 से अधिक किसानों को मिलेंगे कृषि यंत्रAgricultural equipment to farmers in UP: योगी सरकार 3300 से अधिक किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देगी। इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने 4 मार्च तक कृषि विभाग की वेबसाइट www.agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया है। जिन जनपदों में लक्ष्य से अधिक आवेदन मिले हैं, सिर्फ वहीं शुक्रवार को ई-लाटरी से चयन होगा।

उत्तराखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों में सुनहरे भविष्य के संकेत

उत्तराखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों में सुनहरे भविष्य के संकेतUttarakhand Economic Survey: उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद सकारात्मक तस्वीर पेश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में राज्य ने विकास के कई नए आयाम छुए हैं।

गुजरात पुलिस में बड़ा फेरबदल, 37 IPS अधिकारियों का तबादला, निर्लिप्त राय और शमशेर सिंह को मिली नई जिम्मेदारी

गुजरात पुलिस में बड़ा फेरबदल, 37 IPS अधिकारियों का तबादला, निर्लिप्त राय और शमशेर सिंह को मिली नई जिम्मेदारीGujarat Police News : राज्य में आगामी नगर पालिका और जिला पंचायत चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने पुलिस विभाग में व्यापक बदलाव किए हैं। एक महत्वपूर्ण आदेश के माध्यम से कुल 37 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में राज्य के सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉ. शमशेर सिंह को सिविल डिफेंस और होमगार्ड का चीफ नियुक्त किया गया है। डॉ. सिंह हाल ही में BSF में अपना प्रतिनियुक्ति (Deputation) कार्यकाल पूरा कर गुजरात कैडर में वापस लौटे थे।

ईरान के बाद कौन होगा अमेरिका का अगला निशाना, राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने किया बड़ा खुलासा

ईरान के बाद कौन होगा अमेरिका का अगला निशाना, राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने किया बड़ा खुलासाWho will be America's next target after Iran : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अभी जल्द किसी अंजाम की ओर पहुंचता नहीं दिख रहा है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए देश को निशाने बनाने के प्लान का खुलासा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता ईरान में चल रहे युद्ध को समाप्त करना है। उन्होंने संकेत दिया कि इसके बाद अमेरिका क्यूबा के साथ संबंधों पर ध्यान देगा।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com