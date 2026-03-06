शुक्रवार, 6 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. india orders refiners to maximize domestic lpg production Middle East crisis
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (16:41 IST)

LPG : देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी, भारत के पास जरूरत से ज्यादा सप्लाई, जानिए कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शन

MoPNG LPG production order 2026
मिडिल ईस्ट में युद्ध संकट के चलते वैश्विक ईंधन आपूर्ति में पैदा हुई बाधाओं के बीच, भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने देश की सभी तेल शोधन (Refining) कंपनियों को आदेश दिया है कि वे एलपीजी (LPG) के उत्पादन को अधिकतम स्तर पर ले जाएं।

'एसेंशियल कमोडिटी एक्ट' लागू, पेट्रोकेमिकल्स पर रोक

5 मार्च 2026 को जारी इस आदेश में सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) और पेट्रोलियम उत्पाद आदेश, 1999 की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तेल कंपनियां अब प्रोपेन और ब्यूटेन (LPG के मुख्य घटक) का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पादों या अन्य डेरिवेटिव बनाने के लिए नहीं कर सकेंगी।
 
मंत्रालय का आदेश: 'भारत में कार्यरत सभी तेल रिफाइनिंग कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन की धाराओं का उपयोग केवल एलपीजी उत्पादन के लिए हो और इसे अनिवार्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों—IndianOil, HPCL और BPCL—को उपलब्ध कराया जाए।'
 

केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी गैस

आदेश में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) यह सुनिश्चित करें कि इस तरह उत्पादित एलपीजी की मार्केटिंग और सप्लाई केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही की जाए। इसका मतलब है कि औद्योगिक कार्यों के बजाय अब आम आदमी की रसोई को प्राथमिकता दी जाएगी।
 

क्यों लेना पड़ा यह फैसला?

वैश्विक संकट: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण ग्लोबल फ्यूल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है।
सप्लाई सुरक्षा: सरकार चाहती है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों या कमी का असर भारतीय रसोइयों पर न पड़े।
डायवर्जन पर रोक: कंपनियां मुनाफे के चक्कर में प्रोपेन/ब्यूटेन का इस्तेमाल प्लास्टिक या केमिकल बनाने में न करें, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
 

कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शन

 एलपीजी (LPG) यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बनने की प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। यह कोई प्राकृतिक गैस नहीं है जो सीधे जमीन से निकलती है, बल्कि इसे अन्य ईंधनों को रिफाइन (साफ) करते समय प्राप्त किया जाता है।यहाँ आसान भाषा में इसका प्रोडक्शन प्रोसेस दिया गया है:

1. कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस (Raw Material)एलपीजी मुख्य रूप से दो स्रोतों से आती है:

प्राकृतिक गैस का कुआं
जब जमीन से नैचुरल गैस निकाली जाती है, तो उसमें मीथेन के साथ-साथ प्रोपेन और ब्यूटेन भी होते हैं।कच्चा तेल (Crude Oil): जब रिफाइनरी में कच्चे तेल को साफ किया जाता है, तब भी यह गैस उप-उत्पाद (By-product) के रूप में निकलती है।

2. रिफाइनिंग प्रोसेस

रिफाइनरी में कच्चे तेल को एक बड़े टावर में बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं।जैसे-जैसे तेल गर्म होता है, अलग-अलग पदार्थ अलग-अलग तापमान पर भाप बनकर ऊपर उठते हैं।हल्की गैसें (जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन) टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में जमा हो जाती हैं।

3. गैसों का मिश्रण

एलपीजी मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है: प्रोपेन और ब्यूटेन ।ठंडे इलाकों में प्रोपेन की मात्रा ज्यादा रखी जाती है ताकि गैस आसानी से जल सके।भारत जैसे गर्म देशों में ब्यूटेन की मात्रा अधिक रखी जाती है।

4. गैसीय अवस्था से तरल
यहीं से इसका नाम 'लिक्विफाइड' पड़ा है। इन गैसों पर बहुत अधिक दबाव (Pressure) डाला जाता है या इनका तापमान बहुत कम किया जाता है। इससे ये गैसें तरल (Liquid) बन जाती हैं। तरल बनाने का फायदा यह है कि इसे छोटे सिलेंडर में बहुत अधिक मात्रा में भरा जा सकता है।

5. गंध मिलाना 
प्राकृतिक रूप से एलपीजी में कोई गंध (Smell) नहीं होती। सुरक्षा के लिए इसमें 'इथाइल मरकैप्टन' (Ethyl Mercaptan) नाम का केमिकल मिलाया जाता है, ताकि अगर गैस लीक हो, तो हमें तुरंत पता चल सके। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IRIS Dena : हिन्द महासागर में फंसे नाविकों की तलाश में जुटी Indian Navy, श्रीलंका के साथ चलाया सर्च ऑपरेशन

IRIS Dena : हिन्द महासागर में फंसे नाविकों की तलाश में जुटी Indian Navy, श्रीलंका के साथ चलाया सर्च ऑपरेशनiranian warship india rescue : श्रीलंकाई तट के पास ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने पर अब भारत का बयान सामने आया है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने भारत से लौट रहे युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। इस पर भारतीय नौसेना ने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना के मुताबिक 4 मार्च 2026 की तड़के IRIS Dena से एक आपातकालीन संदेश (डिस्ट्रेस कॉल) कोलंबो स्थित Maritime Rescue Coordination Centre Colombo को प्राप्त हुआ।

Ali Khamenei के बेटे Mojtaba Khamenei क्या नपुंसक थे, WikiLeaks की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Ali Khamenei के बेटे Mojtaba Khamenei क्या नपुंसक थे, WikiLeaks की रिपोर्ट में बड़ा खुलासाअयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। वे अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं। मोजतबा खामेनेई को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मोजतबा खामेनेई ने कथित रूप से नपुंसकता के इलाज के लिए ब्रिटेन में कई महीनों तक उपचार कराया था।

5 दिन बाद अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक, विदेश सचिव ने श्रद्धांजलि रजिस्टर पर किए हस्ताक्षर

5 दिन बाद अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक, विदेश सचिव ने श्रद्धांजलि रजिस्टर पर किए हस्ताक्षरअमेरिका-इजराइल की ओर से किए गए हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हो गई थी। अब मौत के 5 दिन बाद भारत ने शोक प्रकट किया है। 28 फरवरी तड़के अमेरिकी-इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई थी।

Hormuz Strait पर ईरान ने दी बड़ी खुशखबरी, चीन के लिए खोला रास्ता, क्या भारत को भी होगा फायदा

Hormuz Strait पर ईरान ने दी बड़ी खुशखबरी, चीन के लिए खोला रास्ता, क्या भारत को भी होगा फायदास्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Hormuz Strait) को अमेरिका, इजराइल और उनके पश्चिमी सहयोगियों के जहाजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। हालांकि ईरान ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेलते हुए केवल चीनी ध्वज वाले जहाजों Chinese-flagged vessels) को वहां से गुजरने की अनुमति दी है

Iran War 2026 : ईरान- इजराइल कैसे बने एक-दूसरे के दुश्मन, कभी हुआ करते थे जिगरी दोस्त

Iran War 2026 : ईरान- इजराइल कैसे बने एक-दूसरे के दुश्मन, कभी हुआ करते थे जिगरी दोस्तअमेरिका और इजराइल साथ मिलकर ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत हो चुकी है। आज भले ही ईरान और इजराइल के रिश्ते अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे कट्टर दुश्मनी के रूप में देखे जाते हों, लेकिन यह कड़वाहट एक जटिल इतिहास को छुपाए हुए है। एक दौर ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच गुप्त सहयोग और रणनीतिक गठबंधन हुआ करते थे। ये कभी दोस्त थे, फिर गुप्त सहयोगी बने और और अब कट्टर दुश्मन।

और भी वीडियो देखें

जयशंकर से मिले ईरान के उप विदेश मंत्री, युद्ध के बीच किन मुद्दों पर हुई बात?

जयशंकर से मिले ईरान के उप विदेश मंत्री, युद्ध के बीच किन मुद्दों पर हुई बात?Jaishankar meets Iranian Deputy Foreign Minister : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की। खबरों के अनुसार, मुलाकात के बाद खातिबजादेह ने तीखा बयान देते हुए कहा कि उनका देश लगातार हमलों का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इसराइल ईरान को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खातिबजादेह ने कहा कि उनके देश के पास अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

LPG : देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी, भारत के पास जरूरत से ज्यादा सप्लाई, जानिए कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शन

LPG : देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी, भारत के पास जरूरत से ज्यादा सप्लाई, जानिए कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शनमिडिल ईस्ट में युद्ध संकट के चलते वैश्विक ईंधन आपूर्ति में पैदा हुई बाधाओं के बीच, भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने देश की सभी तेल शोधन (Refining) कंपनियों को आदेश दिया है कि वे एलपीजी (LPG) के उत्पादन को अधिकतम स्तर पर ले जाएं।

इंजीनियर, रैपर, मेयर और अब PM कैंडीडेट, कौन हैं बालेन शाह जिन्होंने बदल दी नेपाल की राजनीति?

इंजीनियर, रैपर, मेयर और अब PM कैंडीडेट, कौन हैं बालेन शाह जिन्होंने बदल दी नेपाल की राजनीति?Who is Balen Shah: नेपाल की राजनीति में इस समय एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है- बालेंद्र शाह (बालेन शाह)। काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा देकर झापा-5 से चुनावी मैदान में उतरे 35 वर्षीय बालेन शाह आज नेपाल के 'जेन-जी' (Gen-Z) की आवाज बन चुके हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच, बालेन अब देश के सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

कर्नाटक में 'डिजिटल स्ट्राइक', 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, CM सिद्धारमैया का बड़ा फैसला

कर्नाटक में 'डिजिटल स्ट्राइक', 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, CM सिद्धारमैया का बड़ा फैसलाKarnataka Social Media Ban: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com