सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Return of foreign capital led to a boom in stock market
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (17:45 IST)

FII की वापसी से Share Bazaar में बहार, Sensex 746 अंक उछला, Nifty में भी आई तेजी

Return of foreign capital led to a boom in stock market
Share Market Update News : विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह के बीच तेल, वाहन एवं बैंक शेयरों में खरीदारी आने से सोमवार को स्थानीय शेयर बाजारों में उछाल रही। बीएसई सेंसेक्स 746 अंक उछल गया जबकि एनएसई निफ्टी में 222 अंकों की तेजी रही। सेंसेक्स की 30 में से 26 कंपनियों में तेजी रही। टाटा मोटर्स, इटरनल, ट्रेंट, भारतीय स्टेट बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। बाजार के 3 महीने के निचले स्तर पर आने के बाद राहतभरी तेजी देखी गई। शुक्रवार को सेंसेक्स 765.47 अंक टूटकर 79,857.79 अंक और निफ्टी 232.85 अंक गिरकर 24,363.30 अंक पर बंद हुआ था।
 
बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 746.29 अंक यानी 0.93 प्रतिशत बढ़कर 80,604.08 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 778.26 अंक बढ़कर 80,636.05 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 221.75 अंक यानी 0.91 प्रतिशत बढ़कर 24,585.05 अंक पर बंद हुआ।
सेंसेक्स की 30 में से 26 कंपनियों में तेजी रही। टाटा मोटर्स, इटरनल, ट्रेंट, भारतीय स्टेट बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल और मारुति के शेयरों में गिरावट रही।
 
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, बाजार के तीन महीने के निचले स्तर पर आने के बाद राहतभरी तेजी देखी गई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी ने निवेशकों की धारणा को बल दिया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,932.81 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की थी।
नायर ने कहा, निवेशकों को इस सप्ताह होने वाले अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन का इंतजार है। हालांकि निकट भविष्य में सतर्कता बनी रह सकती है, लेकिन अमेरिकी व्यापार और वृद्धि पर संभावित प्रभाव का अधिक निश्चित आकलन अभी नहीं हुआ है।
 
एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। जापान में छुट्टी के कारण बाजार बंद रहे। यूरोप के अधिकांश बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे।
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.45 प्रतिशत गिरकर 66.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 765.47 अंक टूटकर 79,857.79 अंक और निफ्टी 232.85 अंक गिरकर 24,363.30 अंक पर बंद हुआ था।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

और भी वीडियो देखें

नेहरु जी से पहले इस मुस्लिम शख्स ने लाल किले पर फहराया था तिरंगा, शाहरुख खान से है खास रिश्ता

नेहरु जी से पहले इस मुस्लिम शख्स ने लाल किले पर फहराया था तिरंगा, शाहरुख खान से है खास रिश्ताwho hoisted tricolor at Red Fort for the first time: भारत की आजादी की कहानी अनगिनत बलिदानों और संघर्षों से भरी हुई है। जब हम लाल किले पर तिरंगा फहराने की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे मन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को यह ऐतिहासिक कार्य किया था। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसे वीर का भी नाम दर्ज है, जिसने आजादी से पहले ही, ब्रिटिश झंडे को उतारकर लाल किले पर भारतीय तिरंगे को फहराने का साहस दिखाया था। ये थे मेजर जनरल शाहनवाज खान।

OPS vs NPS : पुरानी पेंशन स्कीम क्या होगी बहाल? निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी जानकारी

OPS vs NPS : पुरानी पेंशन स्कीम क्या होगी बहाल? निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी जानकारीकेंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल (pension scheme restoration) करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर जानकारी दी।

1 सितंबर से निलंबित रहेंगी दिल्ली-अमेरिका की उड़ानें, Air India ने बताई यह वजह

1 सितंबर से निलंबित रहेंगी दिल्ली-अमेरिका की उड़ानें, Air India ने बताई यह वजहAir India flight News : एयर इंडिया एक सितंबर से दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी के बीच की उड़ानें निलंबित करेगी, क्योंकि ‘रेट्रोफिट’ कार्यक्रम (मरम्मत कार्य) के चलते कई बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान परिचालन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर के हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने से भी एयरलाइन की लंबी दूरी की सेवाओं पर असर पड़ रहा है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

सदन को बंधक नहीं बना सकते.. संसद में विपक्ष से क्यों बोले जेपी नड्डा

सदन को बंधक नहीं बना सकते.. संसद में विपक्ष से क्यों बोले जेपी नड्डाJP Nadda News : राज्यसभा में सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच 3 विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दिए जाने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने विरोध जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। वहीं सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा जरूर होनी चाहिए लेकिन सदन को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com