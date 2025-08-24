EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदार

EPFO Increases Death Relief Fund Ex Gratia : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने उन खाताधारकों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिनके किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्‍यु हो जाती है। पहले जहां उन्हें 8.8 लाख रुपए मिलते थे, अब लगभग दोगुनी राहत राशि सीधे परिजनों तक पहुंचेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। साथ ही ऑटो क्लेम की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।





ईपीएफओ के अनुसार, यह राशि स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी। ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल 2026 से इस राशि में हर साल 5 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। अब बच्चों को पीएफ की राशि पाने के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया को भी ‘केवाईसी’ फीचर के जरिए बेहद सरल कर दिया गया है।





कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस वर्ष जून में 21.89 लाख सदस्यों को जोड़ा, जो अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। यह आंकड़ा पिछले महीने मई की तुलना में जून के दौरान नेट पेरोल एडिशन में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।





आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण पहलू 18-25 आयु वर्ग का प्रभुत्व है। ईपीएफओ ने 18-25 आयु वर्ग में 6.39 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े, जो जून में जुड़े कुल नए सब्सक्राइबर्स का 60.22 प्रतिशत है। इस महीने में जुड़े 18-25 आयु वर्ग के नए सब्सक्राइबर्स की संख्या पिछले मई महीने की तुलना में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

Edited By : Chetan Gour