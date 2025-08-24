Kolkata Law College Gangrape : लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड में CCTV से चौंकाने वाला खुलासा, मुख्‍य आरोपी के खिलाफ 650 पन्नों की चार्जशीट, एग्जॉस्ट फैन के छेद से रिकॉर्ड किए वीडियो

Kolkata law college gang rape case : कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गैंगरेप केस में 58 दिन बाद पुलिस ने शनिवार को 650 पेजों की पहली चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा, उसके दो साथी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी और कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी का नाम शामिल है। आरोपियों ने 25 जून को दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में एलएलबी की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था। मुख्य आरोपी ने रेप पीड़िता के कई वीडियो बनाए थे, जिनके जरिए वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।

गैंगरेप के मुख्य आरोपी के खिलाफ दायर 650 पन्नों की चार्जशीट में लिखा है कि पीड़िता की मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और आरोपी का डीएनए फोरेंसिक नमूनों से मेल खाता है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। इसमें आरोपी पीड़िता को घसीटते और बंधक बनाते नजर आ रहे हैं। अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन से पीड़िता के कई अश्लील वीडियो बरामद किए गए।

चार्जशीट में कहा गया है कि ये वीडियो आरोपियों ने दीवार में लगे एग्जॉस्ट फैन के छेद से बनाए थे। वीडियो में आरोपियों की आवाज है और आवाज के नमूने मेल खा गए हैं। आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन क्राइम सीन से मेल खा रही थी।

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा गार्ड ने घटना के बारे में पुलिस या आसपास के किसी भी व्यक्ति को सूचित करने के बजाय गार्ड रूम को बंद कर दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तकनीकी, वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाना, नुकसान पहुंचाने की नीयत से अपहरण, साक्ष्य छिपाना और जांच को गुमराह करने समेत कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma