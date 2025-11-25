नीले ड्रम वाली मुस्कान ने जेल में दिया बेटी को जन्‍म, ये रखा नाम, लेकिन पिता कौन इस पर सस्‍पेंस

प्रेमी के चक्‍कर में पति की हत्‍या करवाकर नीले ड्रम में चुनवाने की आरोपी मुस्‍कान ने जेल में बेटी को जन्‍म दिया है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुस्‍कान ने बेटी का नाम भी रखा है। हालांकि इस संतान के पिता कौन है, इस पर सस्‍पेंस बरकरार है। बेटी के जन्म के बाद सह आरोपी साहिल ने भी जानने की कोशिश की कि मुस्कान ने बेटी को जन्मा है या बेटे को। सवाल ये भी है कि आखिर ये बच्चा मृतक पति का है या फिर साहिल का?मेरठ में पति की हत्या के सनसनीखेज मामले में चर्चा में रही मुस्कान ने जेल में ही बच्ची को जन्म दिया है। 24 नवंबर की शाम करीब 7 बजे उसने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुस्कान ने गर्भावस्था के दौरान ही इच्छा जताई थी कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम कृष्ण रखेगी, लेकिन बेटी होने पर उसने उसका नाम राधा रखने का फैसला किया।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल सुपरिंटेंडेंट वीरेश राज शर्मा के मुताबिक डिलीवरी की जानकारी मिलते ही सह-आरोपी साहिल ने सुबह जेल प्रशासन से पूछा कि मुस्कान के यहां बेटे का जन्म हुआ है या बेटी का। इस सवाल के बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं नवजात का पिता साहिल तो नहीं है। हालांकि अधिकारी साफ कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। उससे पहले किसी तरह का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।जेल मैनुअल के मुताबिक यदि कोई महिला कैदी अपने बच्चे को साथ रखना चाहती है, तो उसे छह वर्ष तक जेल में रखने की अनुमति होती है। इसी नियम के तहत मुस्कान की बेटी अब आने वाले छह साल उसकी देखरेख में जेल परिसर में ही रहेगी। जेल प्रशासन ने बताया कि गर्भावस्था के पूरे दौरान मुस्कान को विशेष देखभाल दी गई। समय-समय पर मेडिकल कॉलेज में उसकी जांच होती रही और गाइनेकोलॉजिस्ट द्वारा बताई गई डाइट और दवाएं उपलब्ध कराई गईं। उसकी हालत को देखते हुए जेल में उससे कोई काम भी नहीं कराया गया।मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल देशभर में तब सुर्खियों में आए जब सामने आया कि दोनों ने मिलकर मुस्कान के पति सौरव की हत्या की थी। आरोप है कि सौरव की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करके एक बड़े नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डालकर छिपा दिया गया। हत्या के बाद दोनों हिमाचल घूमने भी चले गए थे। इसी दौरान उनकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। करीब 15 दिन बाद जब मामला खुला तो पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में मेडिकल जांच के दौरान मुस्कान गर्भवती पाई गई थी, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि यह बच्चा किसका है? सौरव के परिवार ने पहले ही बयान दिया था कि वे बच्ची के पिता की पहचान जानने के लिए डीएनए जांच जरूर कराएंगे।Edited By: Navin Rangiyal